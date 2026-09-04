Vorschau auf Swansea City gegen Wrexham in der Championship: Alles, was Sie wissen müssen

Swansea City gegen Wrexham: Spieldetails

England Championship - Spielwoche 5 5. Sept. 2026 - 15:00 Swansea.com Stadium

Swansea City und Wrexham stoßen am 5. September 2026 um 19:00 Uhr GMT an (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Brisantes rein walisisches Derby in Swansea

Swansea City kehrt für den 5. Spieltag der EFL Championship ins heimische Swansea.com Stadium zurück und empfängt dort Rivale Wrexham. Nach einer verlängerten ungeschlagenen Serie zum Start in die Ligasaison wollen die Swans ihren Heimvorteil verteidigen und den Druck an der Tabellenspitze aufrechterhalten. Für Wrexham bietet die Reise nach Südwales nach dem ersten Ligasieg der Saison die ideale Gelegenheit, im Aufstiegsrennen ernsthaft Momentum aufzubauen.

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Der frühe Blitzstart der Swans versenkt Watford

Swansea City geht mit viel Selbstvertrauen in den Samstag, nachdem das Team am 4. Spieltag (1. September) zu Hause mit 2:0 gegen Watford gewonnen hat. Eom Ji-sung erzielte in der 8. Minute die Führung, bevor Adam Idah die Führung noch vor Ablauf der ersten halben Stunde ausbaute. Zusammen mit dem 3:0 bei Derby County, dem 0:0 gegen Sheffield United und dem 2:1-Auftaktsieg gegen Stoke steht Swansea nach vier Spielen bei 10 Punkten und hat zwei Spiele in Folge ohne Gegentor absolviert.

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Der Dreitore-Erfolg der Red Dragons im The Den

Wrexham reist mit neuem Selbstvertrauen gen Süden, nachdem das Team am 4. Spieltag (2. September) einen dominanten 3:0-Auswärtssieg gegen Millwall im The Den eingefahren hat. Ein Eigentor von Zak Sturge brachte Wrexham in der ersten Halbzeit auf Kurs, bevor Stürmer Kieffer Moore und Schienenspieler Jacques Ekomié die Partie in der zweiten Hälfte endgültig entschieden. Nach zwei Unentschieden und einer knappen Niederlage gegen Birmingham zum Saisonstart steht das Team von Phil Parkinson bei fünf Punkten und verfügt nun endlich über die defensive Stabilität und Effizienz in der Offensive, die für schwierige Auswärtsspiele nötig sind.

Derby-Stolz und Ambitionen für die obere Tabellenhälfte

Derbys zwischen walisischen Rivalen bringen auf dem Platz immer intensive körperliche Duelle und schnelle Umschaltmomente mit sich. Swanseas Offensivreihe um Eom Ji-sung und Adam Idah wird Wrexhams Dreierkette testen, während Wrexham auf die körperliche Präsenz von Kieffer Moore und Josh Windass setzen wird, um die Gastgeber aus dem Rhythmus zu bringen. Mit lokalem Prestigerecht und der frühen Saisonplatzierung, die auf dem Spiel stehen, verspricht das Derby am Samstag vom ersten Pfiff an höchste Intensität.

Mögliche Startaufstellungen

Swansea City: Vigouroux; Lissah, Cabango, Welsh, Tymon; Stamenic Opoku, Eustaquio, Widell, Eom; Idah

Wrexham: Patterson; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Rathbone, Whiteman, Ekomie; Windass, O'Brien, Moore

Team-News & Kader

Swansea City wird von Vitor Matos trainiert. Für die Gastgeber liegen derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, zudem wurde keine voraussichtliche Aufstellung veröffentlicht. Nähere Updates folgen kurz vor dem Anstoß.

Wrexham wird von Phil Parkinson trainiert. Auch für die Gäste liegen keine bestätigten Details zu Verletzungen oder Sperren vor, zudem wurde keine voraussichtliche Aufstellung bekannt gegeben. Schaut vor der Partie noch einmal vorbei, um die neuesten Team-News zu erhalten.

Form

Swansea City hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Spiel endete am 29. August mit einem 3:0-Sieg in der Championship bei Derby County, nachdem zuvor am 22. August ein torloses Unentschieden gegen Sheffield United gestanden hatte. Außerdem gewann Swansea am 15. August auswärts mit 2:1 gegen Stoke City. Die einzige Niederlage in diesem Lauf setzte es gegen Birmingham City im Carabao Cup. In den fünf Spielen erzielte Swansea sechs Tore und kassierte zwei Gegentreffer.

Wrexham hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben drei Niederlagen erlitten, einmal unentschieden gespielt und kein einziges Mal gewonnen. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Heimniederlage in der Championship gegen Birmingham City am 28. August. Davor spielte das Team am 22. August 1:1 gegen Watford und am 17. August 1:1 gegen Cardiff City. Wrexham hat in jedem der vergangenen vier Spiele ein Gegentor kassiert und wartet in dieser Saison noch auf den ersten Sieg in einem Pflichtspiel.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 13. März 2026 statt, als Wrexham Swansea City in einer Championship-Partie mit 2:0 schlug. Davor gewann Swansea am 19. Dezember 2025 das Rückspiel zu Hause mit 2:1. Über die beiden jüngsten Pflichtspielduelle hinweg hält jede Seite einen Sieg. Die Teams trafen außerdem in den unteren Ligen aufeinander, mit früheren Begegnungen in League Two und League One, die sich über die frühen 2000er-Jahre verteilten.