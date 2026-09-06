"Ich kann es kaum erwarten": Jamie Vardy findet neuen Klub in England

Der 39-Jährige, 2016 Sensationsmeister in der Premier League mit Leicester City, unterschrieb bis Saisonende beim englischen Zweitligisten FC Burnley.

Burnley ist nach fünf Spieltagen das Schlusslicht in der Championship und wartet noch auf den ersten Saisonsieg. Vardys Vertrag bei US Cremonese in der italienischen Serie A war im Sommer ausgelaufen.

Zuletzt hatte Vardy für Aufsehen gesorgt, weil er aufgrund einer Vereinbarung mit der Bundesliga insgesamt sieben Freitagsspiele dieser Saison auf seinem YouTube-Kanal "Jamie Vardy's Having a Party" in Großbritannien und Irland als offizieller Rechtehalter übertragen darf. Für England absolvierte er 26 Länderspiele und erzielte dabei sieben Treffer.

Jamie Vardy: Fast 200 Scorer in der Premier League

"Ich bin wirklich glücklich, jetzt hier beim Burnley FC zu sein. Dieser Verein hat eine große Fußballgeschichte und leidenschaftliche Fans, die eine Mannschaft verdienen, die sie und ihre Stadt repräsentiert", wird Vardy in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Ich kann es kaum erwarten, auf dem Platz loszulegen und der Mannschaft zu helfen, den richtigen Weg einzuschlagen."

Vardy absolvierte in seiner Karriere 342 Premier-League-Spiele, wobei ihm 145 Tore und 50 Assists gelangen. In der zweitklassigen Championship steht er bei 98 Einsätzen (38/16). Für England erzielte er sieben Treffer bei 26 Einsätzen.