Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Leicester City FC v Ipswich Town FC - Premier LeagueGetty Images Sport

"Ich kann es kaum erwarten": Jamie Vardy findet neuen Klub in England

England Championship
Transfers
Wrexham - Burnley
Wrexham
Burnley

Der frühere englische Nationalstürmer Jamie Vardy hat einen neuen Verein gefunden.

Der 39-Jährige, 2016 Sensationsmeister in der Premier League mit Leicester City, unterschrieb bis Saisonende beim englischen Zweitligisten FC Burnley.

Burnley ist nach fünf Spieltagen das Schlusslicht in der Championship und wartet noch auf den ersten Saisonsieg. Vardys Vertrag bei US Cremonese in der italienischen Serie A war im Sommer ausgelaufen.

Zuletzt hatte Vardy für Aufsehen gesorgt, weil er aufgrund einer Vereinbarung mit der Bundesliga insgesamt sieben Freitagsspiele dieser Saison auf seinem YouTube-Kanal "Jamie Vardy's Having a Party" in Großbritannien und Irland als offizieller Rechtehalter übertragen darf. Für England absolvierte er 26 Länderspiele und erzielte dabei sieben Treffer.

Jamie Vardy: Fast 200 Scorer in der Premier League

"Ich bin wirklich glücklich, jetzt hier beim Burnley FC zu sein. Dieser Verein hat eine große Fußballgeschichte und leidenschaftliche Fans, die eine Mannschaft verdienen, die sie und ihre Stadt repräsentiert", wird Vardy in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Ich kann es kaum erwarten, auf dem Platz loszulegen und der Mannschaft zu helfen, den richtigen Weg einzuschlagen."

Vardy absolvierte in seiner Karriere 342 Premier-League-Spiele, wobei ihm 145 Tore und 50 Assists gelangen. In der zweitklassigen Championship steht er bei 98 Einsätzen (38/16). Für England erzielte er sieben Treffer bei 26 Einsätzen.

Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen