Wrexhams rekordverdächtiger Aufstieg in der Fußballpyramide war phänomenal. Mit dem Sprung in die Championship wurde der Klub zum ersten Team überhaupt in den obersten fünf Ligen des englischen Fußballs, dem drei Aufstiege in Folge gelangen.

Erstaunlicherweise richtet die drittälteste Profifußballmannschaft der Welt nach einem beeindruckenden 7. Platz in ihrer Debütsaison in der Championship in der vergangenen Spielzeit den Blick nun fest auf das verheißene Land: die Premier League.

GOAL erklärt euch genau, wie ihr an Wrexham-Tickets für 2026/27 kommt, was die Tickets kosten, wie ihr sie kaufen könnt und mehr.

Kommende Wrexham-Spiele in der Saison 2025/26

Datum Spiel (GMT) Austragungsort Tickets Sa., 7. März FA Cup: Wrexham vs. Chelsea (17.45 Uhr) STōK Cae Ras (Wrexham) Tickets Di., 10. März Wrexham vs. Hull City (19.45 Uhr) STōK Cae Ras (Wrexham) Tickets Fr., 13. März Wrexham vs. Swansea City (20 Uhr) STōK Cae Ras (Wrexham) Tickets Di., 17. März Watford vs. Wrexham (19.45 Uhr) Vicarage Road (Watford) Tickets Sa., 21. März Sheffield United vs. Wrexham (15 Uhr) Bramall Lane (Sheffield) Tickets Fr., 3. Apr. West Brom vs. Wrexham (15 Uhr) The Hawthorns (West Bromwich) Tickets Mo., 6. Apr. Wrexham vs. Southampton (15 Uhr) STōK Cae Ras (Wrexham) Tickets Sa., 11. Apr. Birmingham City vs. Wrexham (15 Uhr) St Andrew's (Birmingham) Tickets Sa., 18. Apr. Wrexham vs. Stoke City (15 Uhr) STōK Cae Ras (Wrexham) Tickets Di., 21. Apr. Oxford United vs. Wrexham (19.45 Uhr) Kassam Stadium (Oxford) Tickets Sa., 25. Apr. Coventry City vs. Wrexham (15 Uhr) CBS Arena (Coventry) Tickets Sa., 2. Mai Wrexham vs. Middlesbrough (12.30 Uhr) STōK Cae Ras (Wrexham) Tickets

Wie kann man Wrexham-Tickets kaufen?

Die offizielle und zuverlässigste Möglichkeit, Tickets für den Spieltag zu kaufen, ist direkt über Wrexhams eTicketing-Portal unter eticketing.co.uk/wrexhamafc.

Weil die Nachfrage im STōK Cae Ras zu den höchsten in der Championship gehört, werden Tickets in einem strengen mehrstufigen Zuteilungsverfahren vergeben.

Offizielle Dragon-Mitgliedschaften & Ticket-Verlosungen

Tickets im freien Verkauf erreichen die breite Öffentlichkeit nur selten. Um Tickets für Heimspiele zu bekommen, müssen Fans eine offizielle Dragon-Mitgliedschaft besitzen, also Digital Dragon, Red Dragon oder Gold Dragon.

Wrexham betreibt vor Blöcken von Heimspielen ein offizielles Ticket-Ballot-System für Mitglieder, bei dem pro Spiel rund 1.200 Tickets exklusiv über diese Verlosung verfügbar sind.

Phasen der Ticketzuteilung: Dauerkarteninhaber (Verlängerungen & Priorität bei der Zuteilung für Auswärtsspiele) Offizielle Dragon-Mitglieder (Ticket-Verlosungen & Priorität nach Loyalität) Freier Verkauf (öffentlich nur angeboten, wenn Ballot-Tickets nicht zugeteilt werden)

Hospitality-Pakete am Spieltag

Executive- und Lounge-Hospitality-Pakete erfordern keine Dragon-Mitgliedschaft und garantieren den Zutritt am Spieltag, sind nach den Veröffentlichungsterminen aber rasch ausverkauft.

Sekundärmarktplätze

Für Fans, die über die Mitglieder-Verlosung keine Tickets bekommen können, bieten Zweitplattformen wie StubHub Wiederverkaufsoptionen von Fans an. Achtet darauf, die AGB der Website zu prüfen, auf der ihr kauft.

Wie viel kosten Wrexham-Tickets?

Wrexham AFC arbeitet bei allen Heimspielen in der EFL Championship mit einer Einheitspreispolitik.

Im Gegensatz zu vielen Championship-Klubs, die die Preise für prominente Gegner oder lokale Derbys anheben, bleiben die Ticketpreise unabhängig vom Gegner konstant und gehören zu den erschwinglichsten der Liga.

Außerdem erhebt der Klub bei offiziellen Käufen keinerlei Buchungsgebühren, und alle Tickets werden digital zugestellt.

Die Standardpreise für Spieltagstickets variieren in erster Linie je nach Blocklage und Alterskategorie:

Erwachsenen-Tickets: Liegen bei der allgemeinen Mitgliederzuteilung in der Regel zwischen 24 £ und 26 £.

Liegen bei der allgemeinen Mitgliederzuteilung in der Regel zwischen 24 £ und 26 £. Ermäßigungen: Vergünstigte Preise gibt es für Über-65-Jährige, Unter-21-Jährige, Unter-18-Jährige und Unter-14-Jährige, wobei Junior-Tickets bereits ab 10 £ erhältlich sind.

Vergünstigte Preise gibt es für Über-65-Jährige, Unter-21-Jährige, Unter-18-Jährige und Unter-14-Jährige, wobei Junior-Tickets bereits ab 10 £ erhältlich sind. Blockeinteilung: Plätze in der STōK Cold Brew Coffee Stand, oder am University End, bilden den Standard-Basispreis, während zentrale Sichtachsen in der Wrexham Lager Stand und der Macron Stand die höchste Stufe der Standardpreise darstellen.

Wie bekommt man Wrexham-Dauerkarten?

Eine Dauerkarte ist die einzige garantierte Möglichkeit, sich für jedes Heimspiel in der Championship-Saison 2026/27 einen Platz im STōK Cae Ras zu sichern.

Dauerkarten für die Saison 2026/27 waren im Verlängerungsfenster aufgrund der enormen Nachfrage ausverkauft. Dauerkarten für Erwachsene begannen bei 420 £+ und boten für 23 Heimspiele in der Liga ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alle Dauerkarteninhaber erhalten automatisch eine Digital Dragon Membership, die Zugang zu Aktionsrabatten und digitalen Spieltagsprogrammen gewährt. Fans können zudem auf den Red-Dragon- oder Gold-Dragon-Status upgraden, um physische Karten, exklusive Merchandising-Artikel und vorrangigen Zugang zu Pokaltickets zu erhalten.

Geschichte des SToK Racecourse

Getty Images

Das Racecourse Ground, derzeit aufgrund eines Sponsoringvertrags mit SToK Cold Brew Coffee als SToK Racecourse, oder auf Walisisch als SToK Cae Ras, bekannt, ist ein Fußballstadion in Wrexham, Wales. Es ist mit einer Kapazität von mehr als 10.000 das fünftgrößte Stadion des Landes und seit 1864 die Heimstätte von Wrexham AFC.

Das Racecourse Ground ist das älteste internationale Fußballstadion der Welt, in dem noch immer Länderspiele ausgetragen werden, nachdem dort 1877 das erste Heim-Länderspiel von Wales stattfand. Das Stadion wurde auch vom Rugby-League-Klub North Wales Crusaders, vom Rugby-Union-Klub Scarlets und von Liverpools Reserve genutzt. In den frühen Tagen wurde das Gelände auch für Cricket und Pferderennen genutzt.

Die Tribünen des Racecourse Ground heißen: Wrexham Lager Stand, SToK Cold Brew Coffee Stand, Macron Stand und The Kop.

Wrexham Lager Stand

Sie grenzt an den Ort, an dem sich früher das Yale College befand, und ist mit einer Kapazität von 4.200 die derzeit größte Tribüne des Stadions. Sie wurde 1972 in Vorbereitung auf das erste Europa-Abenteuer des Klubs gebaut und bescherte dem Klub außerdem neue Umkleidekabinen, Klub-Büros und Unterhaltungssuiten. Die Tribüne wird von Wrexham Lager gesponsert, einer unabhängigen Brauerei in lokalem Besitz.

SToK Cold Brew Coffee Stand

Sie hat eine Kapazität von 2.800 und bietet den Fans eine hervorragende Sicht auf das Spielfeld. Heimfans sind seit der Saison 2007/08 auf dieser Tribüne untergebracht. Gleichzeitig wurden die Auswärtsfans in die Yale Stand, also die Wrexham Lager Stand, verlegt, außer bei Spielen, bei denen mit einem großen Auswärtsanhang gerechnet wird.

Macron Stand

Die neueste Tribüne im Racecourse Ground mit einer Kapazität von 3.500. Sie wurde 1999 über der alten Mold Road Stand errichtet. Die Tribüne verfügt über ein TV-Studio und acht voll ausgestattete Privatlogen sowie über ein Restaurant namens „The Changing Rooms“.

The Kop

Sie befindet sich hinter einem der Tore und ist offiziell als Crispin Lane End oder „Town End“ bekannt. Mit einer Kapazität von 5.000 war die Spion Kop die größte reine Stehplatztribüne der English Football League, wird aber seit 2008 aus Sicherheitsgründen nicht mehr genutzt. Im März dieses Jahres genehmigte Wrexham County Borough den Vorschlag zum Bau einer neuen Kop-Tribüne mit 5.500 Sitzplätzen. Der Klub will sie rechtzeitig zur Saison 2026/27 fertigstellen. Es ist entscheidend, das Projekt bis 2026 abzuschließen, da das Stadion im nächsten Sommer Spiele der UEFA-U19-Europameisterschaft ausrichten soll.

Wo kann man in der Nähe des SToK Racecourse übernachten?

Die Preisstrukturen für Tickets ambitionierter Klubs aus den unteren Ligen zu prüfen, hilft reisenden Fans dabei, ihr Spieltagsbudget effektiv zu planen. Um sicherzustellen, dass eure individuellen Wett-Builder vom ersten Tag an durch außergewöhnliche Anmeldeprämien unterstützt werden, ist die Eingabe eines Registrierungscodes ein Muss. Schaut euch unsere Schritt-für-Schritt-Bewertung an, um eure Willkommensprämien mit unserem aktuellen Betwinner-Promocode zu sichern.