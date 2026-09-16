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Championship-Vorschau zu Millwall gegen West Ham United: In London gibt es keine Freundschaften

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Umfassende Spielvorschau auf Millwall gegen West Ham in der Championship, wenn zwei erbitterte Rivalen aufeinandertreffen. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Form und mehr.

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England Championship - Spielwoche 8
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Millwall gegen West Ham United beginnt am 19. Sept. 2026 um 06:30 Uhr EST und 10:30 Uhr GMT.

Millwall gegen West Ham United: Championship-Vorschau

Die erbitterten Londoner Rivalen Millwall und West Ham treffen an diesem Samstag aufeinander, wobei die Gäste in großartiger Form sind und den direkten Wiederaufstieg in die Premier League schaffen wollen. Zwischen diesen Teams und beiden Fangruppen gibt es keine Zuneigung.

Eine royale Londoner Schlacht

Die Fans von Millwall und West Ham können einander nicht ausstehen, doch am Samstag müssen sie den Gedanken daran ertragen. Diese Teams sind sich seit 2012 nicht mehr begegnet, als West Ham mit 2:1 gewann, dank Toren von Carlton Cole und Winston Reid, an einem Tag, an dem der aktuelle Ipswich-Town-Manager Gary O'Neil für West Ham von der Bank kam und ein gewisser Harry Kane für Millwall als Einwechselspieler zum Einsatz kam. Seitdem ist offensichtlich viel Wasser die Themse hinuntergeflossen. Die Gastgeber vom Samstag sind mit drei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen in die Saison gestartet und liegen nur vier Punkte hinter der Spitze, obwohl sie in ihren letzten drei Spielen in allen Wettbewerben sieglos sind und vier ihrer letzten sechs Partien verloren haben.

Bristol City v Millwall - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

Für West Ham lebt die Hoffnung

Jarrod Bowen hat für West Ham in dieser Saison bislang geglänzt und führt die Liga mit acht kreierten Chancen an. West Ham wird seinen Kapitän in Bestform brauchen, wenn der Klub in der kommenden Saison in die höchste Spielklasse zurückkehren will, und bislang liefert er genau das für den Tabellenführer. West Ham hat nach sieben Spielen 14 Punkte und steht gemeinsam mit Swansea, Middlesbrough und West Brom an der Spitze. Bowen kommt in dieser Saison bereits auf vier Tore und drei Vorlagen, womit er zusammen mit dem Southampton-Duo Cyle Larin und Finn Azaz der produktivste Spieler der Championship ist. Kyle Walker-Peters dürfte weiter rechts in der Abwehr spielen, nachdem er beim 6:0-Sieg gegen Wrexham den verletzten Joel Veltman ersetzt hatte und nach seiner Einwechslung zwei Vorlagen beisteuerte.

West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

Voraussichtliche Aufstellungen

Millwall (4231): Crocombe; Osei-Tutu, Taylor, Cooper, Sturge; Metcalfe, Mazou-Sacko; Sykes, Dykes, Neghli; Arconte.

West Ham (433): Herrick; Walker-Peters, Mavropanos, Morato, Kilman; Bowen, Mukasa, Engels, Solomon; Piroe, Castellanos.

Teamnews & Kader

Millwall vs West Ham Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Neil

Millwall wird von Alex Neil trainiert, allerdings liegen für die Gastgeber vor dieser Partie keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Nähere Updates werden kurz vor dem Anpfiff hinzugefügt.

West Ham wird von Nuno Espirito Santo betreut, aktuell gibt es für die Gäste jedoch keine bestätigten Teamnews. Weitere Kader-Updates werden im Vorfeld des Spiels erwartet.

Form

MIL

MIL - Form

WRE
N0-3
BOL
S4-0
NEW
N0-1
BLB
N3-1
MID
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
WHU

WHU - Form

WOL
S4-2
DER
S3-0
BOL
S2-3
WRE
S6-0
FUL
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
18/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Millwall hat aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, kein Unentschieden und vier Niederlagen geholt. Das jüngste Resultat war eine 1:3-Heimniederlage gegen Blackburn Rovers in der Championship, zudem gab es in dieser Phase auch eine 1:5-Niederlage gegen Southampton. Der einzige Lichtblick für Millwall war ein 4:0-Sieg gegen Bolton Wanderers. In diesen fünf Spielen erzielte das Team acht Tore und kassierte 14, wobei vier Niederlagen in Folge eine besorgniserregende Formphase darstellen.

West Ham hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen und eines unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt war der 6:0-Sieg gegen Wrexham, zudem gewann das Team in dieser Phase auswärts mit 3:2 gegen Bolton Wanderers und mit 3:0 gegen Derby County. Gegen Watford kam West Ham beim einzigen Punktverlust zu einem 1:1. West Ham erzielte in diesen fünf Spielen 16 Tore und kassierte vier, zuletzt gab es vier Siege in Folge.

Direkter Vergleich

Head to Head

MillwallUnentschiedenWest Ham
1
2
2
England Championship
West Ham badge
West Ham
WHU
2
Millwall badge
Millwall
MIL
1
END
England Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
0
West Ham badge
West Ham
WHU
0
END
England EFL Cup
West Ham badge
West Ham
WHU
3
Millwall badge
Millwall
MIL
1
END
England Championship
West Ham badge
West Ham
WHU
1
Millwall badge
Millwall
MIL
1
END
England Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
1
West Ham badge
West Ham
WHU
0
END
3Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Duell zwischen diesen beiden Klubs fand im Februar 2012 statt, als West Ham in der Championship zu Hause mit 2:1 gewann. In den fünf zuvor erfassten Begegnungen hat West Ham zwei Siege geholt, Millwall einen, zwei Spiele endeten unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen im The Den in diesem Datensatz endete im September 2011 mit 0:0.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
West HamWest HamWHU
7421209+1114
S
S
S
S
U
2
SwanseaSwanseaSWA
7421115+614
S
N
U
S
S
3
MiddlesboroMiddlesboroMID
74211410+414
U
S
S
U
S
4
West Bromwich AlbionWest Bromwich AlbionWBA
7421107+314
U
S
S
U
N
5
Queens Park RangersQueens Park RangersQPR
733185+312
U
U
N
S
S
6
CharltonCharltonCHA
733167-112
U
U
N
U
S
7
WolverhamptonWolverhamptonWOL
63211410+411
S
U
N
S
S
8
Lincoln CityLincoln CityLIN
732266011
S
S
U
U
S
9
SouthamptonSouthamptonSOU
7421188+1010
S
S
U
U
S
10
BirminghamBirminghamBIR
7241109+110
S
N
U
U
S
11
MillwallMillwallMIL
73131313010
U
N
S
N
N
12
StokeStokeSTK
73131111010
S
U
S
S
N
13
Bristol CityBristol CityBRC
73131012-210
N
N
S
S
S
14
NorwichNorwichNOR
7304131309
N
S
S
N
S
15
Sheffield UnitedSheffield UnitedSHU
723289-19
N
S
N
S
U
16
BlackburnBlackburnBLB
7223101008
S
N
N
U
N
17
WatfordWatfordWAT
722379-28
N
S
N
N
U
18
PortsmouthPortsmouthPOR
621378-17
U
S
N
N
S
19
WrexhamWrexhamWRE
7142711-47
N
U
U
S
N
20
BoltonBoltonBOL
7214712-57
S
N
N
N
N
21
CardiffCardiffCAC
7043711-44
N
U
N
N
U
22
DerbyDerbyDER
7115613-74
N
N
N
S
N
23
PrestonPrestonPNE
7106613-73
N
N
S
N
N
24
BurnleyBurnleyBUR
7034816-83
N
U
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

In der Championship-Tabelle steht West Ham United vor dieser Partie auf Platz eins, Millwall ist 13.

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