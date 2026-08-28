Die Premier League zieht zwar national wie international ständig die Aufmerksamkeit der Fußballfans auf sich, doch viele Blicke richten sich auch auf die actionreichen Championship-Duelle, die Woche für Woche in ganz England (und Wales) stattfinden.
Wenn ihr die Reize der höchsten Spielklasse der EFL bislang noch nicht ausgekostet habt, könnte jetzt der perfekte Moment sein, euch Plätze für ein anstehendes Spiel zu sichern.
Das Interesse an der Championship wächst Jahr für Jahr, und in den vergangenen drei Spielzeiten lag der Zuschauerschnitt jeweils bei über 22.000. Man sollte nicht vergessen, dass sie die zweithöchste Zuschauerzahl aller Fußballligen in Europa hat. Da die Zuschauerzahlen im London Stadium von West Ham United in der laufenden Saison voraussichtlich die Marke von 60.000 übersteigen werden, dürften diese Gesamtzahlen erneut steigen.
Während die europäischen Topligen sehr vorhersehbar geworden sind und oft von denselben staatsfinanzierten oder milliardenschweren Klubs dominiert werden, ist die Championship herrlich chaotisch. Der unerbittliche Spielplan mit 46 Ligaspielen testet die Kaderbreite und kann zu massiven Formschwankungen führen, sodass die Tabelle bis in den Mai hinein in Bewegung bleibt.
Es zeichnet sich eine weitere epische Saison ab, in der bei vielen Fans und Klubs der Traum vom Aufstieg in die Premier League hell brennt. Lasst euch von GOAL durch alle wichtigen Ticketinformationen zur EFL Championship führen, darunter, wie ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.
Kommende Spiele in der EFL Championship
Datum & Uhrzeit (Ortszeit)
Spiel
Ort
Tickets
Di., 1. Sep. (19.45 Uhr)
Sheffield United vs. Bolton Wanderers
Bramall Lane (Sheffield)
Di., 1. Sep. (19.45 Uhr)
West Ham United vs. Wolverhampton Wanderers
London Stadium (London)
Di., 1. Sep. (19.45 Uhr)
Preston North End vs. Bristol City
Deepdale (Preston)
Di., 1. Sep. (19.45 Uhr)
Portsmouth vs. Derby County
Fratton Park (Portsmouth)
Di., 1. Sep. (20 Uhr)
Birmingham City vs. Southampton
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
Mi., 2. Sep. (19.45 Uhr)
Millwall vs. Wrexham
The Den (London)
Mi., 2. Sep. (19.45 Uhr)
Queens Park Rangers vs. Cardiff City
MATRADE Loftus Road Stadium (London)
Mi., 2. Sep. (20 Uhr)
Burnley vs. Middlesbrough
Turf Moor (Burnley)
Sa., 5. Sep. (15 Uhr)
Queens Park Rangers vs. Middlesbrough
MATRADE Loftus Road Stadium (London)
Sa., 5. Sep. (15 Uhr)
Millwall vs. Bolton Wanderers
The Den (London)
Sa., 5. Sep. (15 Uhr)
Burnley vs. Bristol City
Turf Moor (Burnley)
Sa., 5. Sep. (15 Uhr)
Sheffield United vs. Norwich City
Bramall Lane (Sheffield)
Sa., 5. Sep. (15 Uhr)
West Ham United vs. Derby County
London Stadium (London)
Sa., 5. Sep. (20 Uhr)
Swansea City vs. Wrexham
Swansea.com Stadium (Swansea)
So., 6. Sep. (12 Uhr)
Birmingham City vs. Wolverhampton Wanderers
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
So kauft ihr Tickets für die EFL Championship 2026/27
Offizielle Tickets für die EFL Championship der English Football League (EFL) können direkt auf der offiziellen Website oder an der Tageskasse des jeweiligen Heimklubs erworben werden. Für Ligaspiele der regulären Saison gibt es keine zentrale Ticketplattform der EFL.
Auswärtsfans müssen Tickets über die Website oder die Ticketstelle ihres eigenen Klubs kaufen, da sie ein festes Kontingent für den Auswärtsblock erhalten.
Championship-Tickets gehen nicht alle auf einmal in den Verkauf. Stattdessen werden sie gestaffelt für einzelne Spieltage angeboten, in der Regel 2 bis 8 Wochen vor dem Spieltermin, nach einem strikten Stufensystem:
- Dauerkarteninhaber & Prioritätsstufen: 6 bis 8 Wochen vor dem Spiel
- Offizielle Klubmitglieder (bezahlte Mitgliedschaft): 4 bis 6 Wochen vor dem Spiel
- Freier Verkauf für die Allgemeinheit (falls Tickets übrig bleiben): 2 bis 4 Wochen vor dem Spiel
Viele Championship-Klubs bieten inzwischen auf ihrer Website eine offizielle „Ticket Exchange“ an. Dadurch können Dauerkarteninhaber, die ein Spiel nicht besuchen können, ihren Platz sicher zum Nennwert an andere Fans weiterverkaufen.
Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie Ticombo kaufen.
Wie viel kosten Tickets für die EFL Championship 2026/27?
Offizielle Einzeltickets für Spieltage der regulären Saison 2026/27 in der EFL Championship kosten bei Standardspielen in der Regel zwischen 20 £ und 45 £.
Bei hochkarätigen Partien wie lokalen Derbys oder Spitzenspielen kann der Preis je nach Heimklub jedoch auf 50 £ bis 70 £+ steigen.
Da die EFL Championship aus 24 unabhängigen Klubs besteht, gibt es kein einheitliches standardisiertes Ticketsystem. Preise, Sitzplätze und Kategorieneinteilungen unterscheiden sich in der gesamten Liga.
Haltet euch für zusätzliche Informationen näher am Termin auf den offiziellen Websites der Klubs auf dem Laufenden, ebenso wie auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie Ticombo, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.
Stadien und Spielorte der EFL Championship
Klub
Stadion & Standort
Kapazität
West Ham United
London Stadium (London)
62.500
Middlesbrough
Riverside Stadium (Middlesbrough)
35.100
Derby County
Pride Park Stadium (Derby)
33.597
Cardiff City
Cardiff City Stadium (Cardiff)
33.000
Sheffield United
Bramall Lane (Sheffield)
33.000
Southampton
St Mary's Stadium (Southampton)
32.689
Wolverhampton Wanderers
Molineux Stadium (Wolverhampton)
31.700
Blackburn Rovers
Ewood Park (Blackburn)
31.149
Stoke City
bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)
30.089
Birmingham City
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
30.008
Bolton Wanderers
Toughsheet Community Stadium (Horwich)
28.723
Norwich City
Carrow Road (Norwich)
27.244
Charlton Athletic
The Valley (London)
27.111
Bristol City
Ashton Gate (Bristol)
27.000
West Bromwich Albion
The Hawthorns (West Bromwich)
26.445
Preston North End
Deepdale (Preston)
24.525
Watford
Vicarage Road Stadium (Watford)
22.100
Burnley
Turf Moor (Burnley)
21.944
Swansea City
Swansea.com Stadium (Swansea)
20.750
Millwall
The Den (London)
20.146
Portsmouth
Fratton Park (Portsmouth)
20.100
Queens Park Rangers
MATRADE Loftus Road (London)
19.161
Wrexham
Racecourse Ground (Wrexham)
10.771
Lincoln City
LNER Stadium (Lincoln)
10.430