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Deutschland 3 Liga

Deutschland 3 Liga Übersicht

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Deutschland 3 Liga, Spielplan und Ergebnisse

Samstag, 19. September
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2
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PRM
0
END
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SVW
1
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4
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Donnerstag, 24. September
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1
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3
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Donnerstag, 8. Oktober
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Freitag, 9. Oktober
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FOK
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SSV
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HAV
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1MSV Duisburg crestMSV Duisburg76011971218
S
S
N
S
S
2Viktoria Köln crestViktoria Köln75021991015
S
S
S
N
S
3RW Essen crestRW Essen7421139414
U
S
S
S
U
4Saarbrücken crestSaarbrücken74121912713
S
U
N
S
N
5Hoffenheim II crestHoffenheim II7412148613
S
S
U
N
S
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