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Deutschland 3 Liga
Deutschland 3 Liga Übersicht
Deutschland 3 Liga, Spielplan und Ergebnisse
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Samstag, 19. September
Donnerstag, 24. September
Donnerstag, 8. Oktober
Freitag, 9. Oktober
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|MSV Duisburg
|7
|6
|0
|1
|19
|7
|12
|18
|2
|Viktoria Köln
|7
|5
|0
|2
|19
|9
|10
|15
|3
|RW Essen
|7
|4
|2
|1
|13
|9
|4
|14
|4
|Saarbrücken
|7
|4
|1
|2
|19
|12
|7
|13
|5
|Hoffenheim II
|7
|4
|1
|2
|14
|8
|6
|13