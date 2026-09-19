Das Spiel zwischen RW Essen und Hansa Rostock beginnt am 20.09.2026, 13:30.

Anstoßzeit RW Essen gegen Hansa Rostock

Wer zeigt / überträgt RW Essen vs Hansa Rostock heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live bei MagentaSport übertragen, wo die gesamte 3. Liga in dieser Saison zu sehen ist.

RW Essen vs. Hansa Rostock: Spielvorschau

RW Essen empfängt Hansa Rostock in der 3. Liga – ein Duell, das auf dem zweiten gegen den fünften Tabellenplatz trifft und beide Klubs mit zuletzt sehr unterschiedlichen Vorzeichen in die Partie gehen lässt.

Uwe Koschinats Mannschaft hat sich in dieser Saison als ernsthafter Aufstiegskandidat etabliert. Der 6:2-Sieg gegen die Würzburger Kickers und das 1:2 bei Waldhof Mannheim unterstreichen die Offensivstärke der Essener, die in der Liga zuletzt kaum zu bremsen waren.

Hansa Rostock reist mit neuem Trainer an. Adam Susac übernimmt eine Mannschaft, die trotz eines Platzes im oberen Tabellendrittel zuletzt Schwankungen zeigte – darunter eine 0:4-Niederlage gegen Viktoria Köln.

Die Rostocker haben in den vergangenen Wochen bewiesen, dass sie Tore schießen können. Ob die Defensive dem Druck der Essener standhält, wird entscheidend sein.

In der Tabelle trennen beide Teams nur wenige Punkte, doch RW Essen geht als klarer Favorit in diese Begegnung – gestützt auf eine beeindruckende Heimstärke und eine Angriffsreihe in Topform.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream gibt es nachfolgend.





RW Essen vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

Form

RW Essen kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 1:2-Auswärtssieg bei Waldhof Mannheim, davor bezwangen die Essener die Würzburger Kickers mit 6:2. In diesem Zeitraum erzielte RW Essen zehn Treffer und kassierte nur vier Gegentore – eine Bilanz, die die Offensivstärke des Aufstiegskandidaten deutlich unterstreicht.

Hansa Rostock weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 3:2 gegen VfB Stuttgart II, zuvor hatte es jedoch eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Viktoria Köln gegeben. Rostock traf in diesem Zeitraum neunmal und ließ elf Gegentore zu – eine Bilanz, die die Unbeständigkeit der Norddeutschen widerspiegelt.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand im Februar 2026 in der 3. Liga statt und endete 3:2 für Hansa Rostock. Aus den vier jüngsten Begegnungen in dieser Ära führt RW Essen mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Rostock – darunter ein klares 3:0 der Essener im September 2025. Die Bilanz spricht für RW Essen, auch wenn Rostock zuletzt das Duell für sich entscheiden konnte.

RW Essen vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

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