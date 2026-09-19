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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt RW Essen vs. Hansa Rostock heute live im TV und Livestream?

RW Essen - Hansa Rostock
RW Essen
Hansa Rostock
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt RW Essen gegen Hansa Rostock. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen RW Essen und Hansa Rostock beginnt am 20.09.2026, 13:30.

Anstoßzeit RW Essen gegen Hansa Rostock

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 7

Wer zeigt / überträgt RW Essen vs Hansa Rostock heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live bei MagentaSport übertragen, wo die gesamte 3. Liga in dieser Saison zu sehen ist.

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RW Essen vs. Hansa Rostock: Spielvorschau

RW Essen empfängt Hansa Rostock in der 3. Liga – ein Duell, das auf dem zweiten gegen den fünften Tabellenplatz trifft und beide Klubs mit zuletzt sehr unterschiedlichen Vorzeichen in die Partie gehen lässt.

Uwe Koschinats Mannschaft hat sich in dieser Saison als ernsthafter Aufstiegskandidat etabliert. Der 6:2-Sieg gegen die Würzburger Kickers und das 1:2 bei Waldhof Mannheim unterstreichen die Offensivstärke der Essener, die in der Liga zuletzt kaum zu bremsen waren.

Hansa Rostock reist mit neuem Trainer an. Adam Susac übernimmt eine Mannschaft, die trotz eines Platzes im oberen Tabellendrittel zuletzt Schwankungen zeigte – darunter eine 0:4-Niederlage gegen Viktoria Köln.

Die Rostocker haben in den vergangenen Wochen bewiesen, dass sie Tore schießen können. Ob die Defensive dem Druck der Essener standhält, wird entscheidend sein.

In der Tabelle trennen beide Teams nur wenige Punkte, doch RW Essen geht als klarer Favorit in diese Begegnung – gestützt auf eine beeindruckende Heimstärke und eine Angriffsreihe in Topform.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream gibt es nachfolgend.


RW Essen vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

RW Essen vs Hansa Rostock Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • U. Koschinat

Form

ESN

ESN - Form

FCP
S2-0
SVW
U0-0
FCK
S1-0
WUK
S6-2
WMA
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
11/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
HRO

HRO - Form

VFB
N0-4
SAB
S2-4
SVW
U1-1
FCK
N4-0
VFB
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
8/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

RW Essen kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 1:2-Auswärtssieg bei Waldhof Mannheim, davor bezwangen die Essener die Würzburger Kickers mit 6:2. In diesem Zeitraum erzielte RW Essen zehn Treffer und kassierte nur vier Gegentore – eine Bilanz, die die Offensivstärke des Aufstiegskandidaten deutlich unterstreicht.

Hansa Rostock weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 3:2 gegen VfB Stuttgart II, zuvor hatte es jedoch eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Viktoria Köln gegeben. Rostock traf in diesem Zeitraum neunmal und ließ elf Gegentore zu – eine Bilanz, die die Unbeständigkeit der Norddeutschen widerspiegelt.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RW EssenUnentschiedenHansa Rostock
2
1
2
Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
3
RW Essen badge
RW Essen
ESN
2
END
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
3
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
0
END
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
2
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
1
END
Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
4
RW Essen badge
RW Essen
ESN
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
0
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
0
END
7Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand im Februar 2026 in der 3. Liga statt und endete 3:2 für Hansa Rostock. Aus den vier jüngsten Begegnungen in dieser Ära führt RW Essen mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Rostock – darunter ein klares 3:0 der Essener im September 2025. Die Bilanz spricht für RW Essen, auch wenn Rostock zuletzt das Duell für sich entscheiden konnte.

RW Essen vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
7502199+1015
S
S
S
N
S
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
6501156+915
S
N
S
S
S
3
SaarbrückenSaarbrückenSAB
74121912+713
S
U
N
S
N
4
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
7412148+613
S
S
U
N
S
5
RW EssenRW EssenESN
6411128+413
S
S
S
U
S
6
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
7322118+311
S
N
U
S
N
7
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
63211211+111
U
S
S
N
U
8
Hansa RostockHansa RostockHRO
63211414011
S
N
U
S
U
9
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
731367-110
N
S
S
U
S
10
SC VerlSC VerlVEL
73131013-310
S
U
S
S
N
11
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
722369-38
N
U
U
S
N
12
IngolstadtIngolstadtFCI
7223711-48
N
N
S
N
S
13
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
6213910-17
N
S
N
N
U
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
72141215-37
U
N
N
S
N
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
72141115-47
N
S
N
N
N
16
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
613257-26
N
U
U
S
U
17
MeppenMeppenSVM
7205815-76
N
N
N
N
S
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
71241317-45
U
N
U
N
N
19
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
612349-55
S
N
U
U
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
6114912-34
N
U
N
S
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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