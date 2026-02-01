Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Energie Cottbus v SpVgg Unterhaching - 3. Liga Playoff Leg OneGetty Images Sport
Eric Klein

TV-Guide und Übertragung der 3. Liga: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream?

Unter dem Dach des DFB liefert die 3. Liga jede Woche packende Duelle und jede Menge Hochspannung mit zahlreichen Traditionsklubs. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung.

Die wohl spannendste 3. Liga der Welt. So beschreibt sich die niedrigste Profiliga Deutschlands selbst - und hat damit wahrscheinlich Recht. Zahlreiche Traditionsklubs, zahlreiche Zuschauerrekorde und ein spannender Kampf um Auf- und Abstieg machen die dritthöchste Spielklasse der Nation zu einem ganz besonderen Wettbewerb. 

Wir verraten Euch, wo Ihr die Spiele der 3. Liga live verfolgen könnt!

TV-Guide und Übertragung der 3. Liga: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream?

SC Verl - VfB Stuttgart II
MagentaSport
RW Essen - Wehen Wiesbaden
MagentaSport
Waldhof Mannheim - Ulm
MagentaSport
Jahn Regensburg - Viktoria Koeln 1904
MagentaSport
Erzgebirge Aue - Saarbruecken
MagentaSport

Live ansehen auf

MagentaSport
SR
Ingolstadt - Energie Cottbus
MagentaSport
Osnabrück - TSV Havelse
MagentaSport

Live ansehen auf

MagentaSport
NDR
Wehen Wiesbaden - FC Schweinfurt
MagentaSport
VfB Stuttgart II - 1860 Munich
MagentaSport
Hoffenheim II - Hansa Rostock
MagentaSport
Alemannia Aachen - RW Essen
MagentaSport
MSV Duisburg - SC Verl
MagentaSport
Viktoria Koeln 1904 - Erzgebirge Aue
MagentaSport

TV-Guide und Übertragung der Champions League: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream? - Aufteilung der Sender

Die 3. Liga ist nach wie vor bei MagentaSport beheimatet. Der Sportstreamer der Telekom zeigt alle Spiele des Wettbewerbs live und exklusiv sowohl im linearen TV als auch im Livestream. 

Melde Dich JETZT anJetzt Abo bei MagentaSport sichern - ab 7,95 Euro im Monat!

Zusätzlich laufen ausgewählte Partien auch im Free-TV: Die regionalen Sender des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zeigen einige Partien von besonderer Brisanz. Dementsprechend könnt Ihr Euch auf den offiziellen Webseiten von WDR, NDR, MDR, BR, SWR und SR über eine mögliche Übertragung informieren.

1860 MünchenGetty

3. Liga: Wer sind die Kommentatoren und Moderatoren in Deutschland?

MagentaSport verfügt über ein großes und breit gefächertes Team, um die vielen Begegnungen der spannendsten 3. Liga zu begleiten.

Moderatoren

Am Tisch begrüßen vor allem Anett Sattler, Stefanie Blochwitz oder Julia Kleine die Zuschauer und führen zusammen mit spannenden Gästen sowie den Experten des Spieltages durch die Sendung.

Kommentatoren

MagentaSport hat aufgrund der vielen Übertragungen ein breites Team an Kommentatoren vor Ort. U.a. Christian Straßburger, Alexander Küpper und Benni Zander berichten live am Mikrofon.

Experten

Das bekannteste Gesicht am Tisch ist seit dieser Saison wohl Fabian Klos. Die Bielefeld-Legende überzeugt an den Spieltagen häufig mit ausgewiesener Fußball-Expertise und umfassenden Erfahrungen zur 3. Liga. Zusätzlich sind auch Martin Lanig, Steven Ruprecht, Daniel Flottmann und Toni Wachsmuth als weitere MagentaSport-Experten am Start.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNHol dir Nord VPN

MSV Duisburg HahnGetty Images

TV-Guide und Übertragung der 3. Liga: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream? - Der Steckbrief

FaktKurzinfo
OrganisatorDFB
Gründung2008
Teams

20

Spieltage

38

RekordspielerRobert Müller (348)
RekordtorschützeAnton Fink (136)
RekordmeisterVfL Osnabrück, Arminia Bielefeld (jeweils 2 Titel)
Werbung
0