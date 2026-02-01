Die wohl spannendste 3. Liga der Welt. So beschreibt sich die niedrigste Profiliga Deutschlands selbst - und hat damit wahrscheinlich Recht. Zahlreiche Traditionsklubs, zahlreiche Zuschauerrekorde und ein spannender Kampf um Auf- und Abstieg machen die dritthöchste Spielklasse der Nation zu einem ganz besonderen Wettbewerb.

Wir verraten Euch, wo Ihr die Spiele der 3. Liga live verfolgen könnt!

TV-Guide und Übertragung der 3. Liga: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream?

TV-Guide und Übertragung der Champions League: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream? - Aufteilung der Sender

Die 3. Liga ist nach wie vor bei MagentaSport beheimatet. Der Sportstreamer der Telekom zeigt alle Spiele des Wettbewerbs live und exklusiv sowohl im linearen TV als auch im Livestream.

Zusätzlich laufen ausgewählte Partien auch im Free-TV: Die regionalen Sender des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zeigen einige Partien von besonderer Brisanz. Dementsprechend könnt Ihr Euch auf den offiziellen Webseiten von WDR, NDR, MDR, BR, SWR und SR über eine mögliche Übertragung informieren.

Getty

3. Liga: Wer sind die Kommentatoren und Moderatoren in Deutschland?

MagentaSport verfügt über ein großes und breit gefächertes Team, um die vielen Begegnungen der spannendsten 3. Liga zu begleiten.

Moderatoren

Am Tisch begrüßen vor allem Anett Sattler, Stefanie Blochwitz oder Julia Kleine die Zuschauer und führen zusammen mit spannenden Gästen sowie den Experten des Spieltages durch die Sendung.

Kommentatoren

MagentaSport hat aufgrund der vielen Übertragungen ein breites Team an Kommentatoren vor Ort. U.a. Christian Straßburger, Alexander Küpper und Benni Zander berichten live am Mikrofon.

Experten

Das bekannteste Gesicht am Tisch ist seit dieser Saison wohl Fabian Klos. Die Bielefeld-Legende überzeugt an den Spieltagen häufig mit ausgewiesener Fußball-Expertise und umfassenden Erfahrungen zur 3. Liga. Zusätzlich sind auch Martin Lanig, Steven Ruprecht, Daniel Flottmann und Toni Wachsmuth als weitere MagentaSport-Experten am Start.

Getty Images

TV-Guide und Übertragung der 3. Liga: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream? - Der Steckbrief