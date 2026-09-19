Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico Atlético de Madrid vs Real Madrid para el derbi de Madrid, con los locales mostrando signos de que pueden evitar la derrota ante un Real en gran momento de forma.

Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Real Madrid

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Atlético de Madrid 2-2 Real Madrid

Pronóstico de goleadores: Atlético de Madrid: Jonathan David, Ademola Lookman - Real Madrid: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior

Tras seis jornadas de LaLiga, la clasificación ya empieza a parecerse a la de los últimos años. El Barcelona lidera con 18 puntos, mientras que el Real Madrid es segundo con 15, y el Atleti es tercero con 13. La temporada pasada, sin embargo, el Atleti se quedó sin el tercer puesto tras caer ante el Villarreal en la última jornada del campeonato.

El equipo de Diego Simeone ha tenido un inicio relativamente tranquilo en LaLiga esta temporada, teniendo en cuenta el culebrón veraniego de Julián Álvarez. Reforzaron sus credenciales como candidatos al top tres con una goleada por 4-0 ante Osasuna el miércoles por la noche. El resultado les permitió mantener el contacto con los dos primeros, y su objetivo este fin de semana es adelantar al Real para meterse en el segundo puesto.

Con José Mourinho al mando, el Real Madrid ha cosechado buenos resultados esta temporada. Solo ha perdido un partido, ante el Real Betis, pero se recuperó bastante bien. Los Blancos encadenan tres victorias consecutivas desde aquella derrota, incluido un triunfo en la Champions League ante el Inter de Milán.

Sin embargo, su rendimiento no siempre ha estado a la altura de esos resultados, como quedó claro entre semana. El Real ganaba con comodidad 2-0 al Elche antes de encajar dos goles. Hizo falta un gol de Carlos Espí en el minuto 91 para sumar los tres puntos, lo que llevó a Mourinho a criticar la falta de eficacia ofensiva de su equipo.

Alineaciones probables Atlético de Madrid vs Real Madrid

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Oblak, Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo, Lee, Koke, Cardoso, Baena, Lookman, David

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinícius Júnior, Mbappé

Ambos Madrid llegan en gran momento de forma

La fortaleza del Atleti reside en el Metropolitano. La temporada pasada, solo perdieron tres de 19 partidos de liga como locales. Simeone estará deseoso de mejorar ese registro esta temporada evitando la derrota ante su rival de ciudad.

El Real presumía del mejor rendimiento como visitante de LaLiga la temporada pasada, pero le costó sacar algo positivo en este estadio. Además, encadena tres victorias consecutivas y ha ganado los dos últimos enfrentamientos directos. El problema es que Los Blancos están algo irregulares fuera de casa, y podrían no ofrecer su rendimiento habitual.

Los locales llegan a este partido tras conseguir victorias consecutivas en liga, justo lo que necesitaban de cara al derbi. El Atleti ganó este partido 5-2 la temporada pasada. Solo ha perdido uno de los últimos siete enfrentamientos que ha disputado como local, con tres victorias y tres empates en el resto. Sin embargo, el Real solo ha perdido dos de los últimos ocho enfrentamientos en todas las competiciones, lo que abre la puerta a un reparto de puntos.

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David afronta el derbi con confianza

Jonathan David se incorporó al Atlético de Madrid el 1 de septiembre cedido por la Juventus. Simeone ha limitado sus minutos desde su llegada, pero sí fue titular entre semana ante el Osasuna. El canadiense marcó y también dio una asistencia a un compañero.

David también marcó en una aparición de 30 minutos el fin de semana pasado en la visita al Real Sociedad. Su confianza estará alta de cara a este derbi. Con dos goles y una asistencia en sus dos últimas apariciones, será una amenaza para un Real que ha tenido dificultades para mantener la portería a cero.

David no logró recuperar su mejor versión en la Juventus, pero tendrá ganas de dejar huella en el Atleti. Con Álvarez ausente por una lesión muscular, es probable que sea titular desde el primer minuto. Por ello, si el Atleti logra marcar un par de goles, él es un buen candidato para conseguir uno.

Atlético de Madrid vs Real Madrid Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Jonathan David @ 3.05 en bet365

Vini busca marcar la diferencia en el partido

Con tantos jugadores creativos sobre el terreno de juego en ambos equipos, resulta difícil elegir a uno para decidir el partido. Sin embargo, Vinícius Júnior es uno de los primeros candidatos al máximo asistente de LaLiga, actualmente a una asistencia del líder, Anthony Gordon. Vini dio una asistencia en la victoria por 4-1 ante el Rayo Vallecano el fin de semana pasado.

Con eso llegó a tres asistencias en la temporada en seis apariciones. Tras no anotar ni asistir en su último partido, tendrá ganas de influir en este encuentro. Cabe destacar que Vini marcó dos goles en la victoria del Real en el partido de ida de la temporada pasada.

Vini repartió una asistencia cuando el Real sufrió una derrota por 5-2 ante el Atleti en el Metropolitano la temporada pasada. Hasta ahora, Vini ha creado 13 ocasiones en LaLiga, empatado en el quinto puesto de la categoría junto a Jude Bellingham y Unai López. Con un promedio de 2,3 ocasiones creadas por 90 minutos, es probable que sume otra asistencia este fin de semana.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Atlético de Madrid vs Real Madrid Apuesta 3: Asistencias del jugador 1+ - Vinícius Júnior dará al menos 1 asistencia @ 3.45 en bet365

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