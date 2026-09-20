Das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Preußen Münster beginnt am 20.09.2026, 16:30.

Anstoßzeit Waldhof Mannheim gegen Preußen Münster

Wer zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs Preußen Münster heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf MagentaSport übertragen, wo alle Spiele der 3. Liga in dieser Saison zu sehen sind. Den Livestream gibt es direkt über die Plattform.

Waldhof Mannheim vs. Preußen Münster: Spielvorschau

Waldhof Mannheim empfängt Preußen Münster in der 3. Liga – ein Duell, das zwei Klubs mit sehr unterschiedlichen Saisonverläufen zusammenbringt.

Die Gastgeber stecken in der Krise. Rui Motas Mannschaft hat vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren und ist auf den 13. Tabellenplatz abgerutscht – gefährlich nah an der Abstiegszone.

Preußen Münster reist dagegen mit Selbstvertrauen an. Thomas Wörles Team steht auf dem vierten Platz und kämpft ernsthaft um den Aufstieg.

Das jüngste Ergebnis der Münsteraner spricht für sich: Ein 3:3 gegen Saarbrücken zuletzt zeigt, dass die Mannschaft auch in engen Partien Punkte holt. Waldhof dagegen verlor zuletzt mit 1:2 gegen RW Essen.

Für Mannheim geht es darum, den freien Fall zu stoppen. Ein Heimsieg gegen einen direkten Aufstiegskandidaten wäre ein starkes Signal – doch die Form spricht derzeit eine andere Sprache.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur genauen Anstoßzeit.





Waldhof Mannheim vs. Preußen Münster: Aufstellungen

Form

Waldhof Mannheim kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen RW Essen. Zuvor gelang ein 1:0-Auswärtssieg gegen Wehen Wiesbaden, doch davor gab es Niederlagen gegen SC Verl (0:1) und TSV Havelse (2:3).

Preußen Münster verzeichnet aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Zuletzt spielte die Mannschaft 3:3 gegen Saarbrücken, davor gab es einen 2:1-Auswärtssieg gegen VfB Stuttgart II sowie einen 2:1-Heimerfolg gegen TSV Havelse. In diesem Zeitraum erzielte Münster neun Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell beider Klubs in der 3. Liga fand am 4. Februar 2024 statt und endete 2:2. Aus den fünf vorliegenden Vergleichen gewann Preußen Münster zweimal, Waldhof Mannheim einmal – die übrigen Partien endeten unentschieden. Die Begegnungen reichen bis ins Jahr 2010 zurück.

Waldhof Mannheim vs. Preußen Münster: Die Tabellen

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