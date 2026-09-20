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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs. Preußen Münster heute live im TV und Livestream?

Waldhof Mannheim - Preußen Münster
Waldhof Mannheim
Preußen Münster
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Waldhof Mannheim gegen Preußen Münster. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Preußen Münster beginnt am 20.09.2026, 16:30.

Anstoßzeit Waldhof Mannheim gegen Preußen Münster

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 7

Wer zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs Preußen Münster heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf MagentaSport übertragen, wo alle Spiele der 3. Liga in dieser Saison zu sehen sind. Den Livestream gibt es direkt über die Plattform.

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Waldhof Mannheim vs. Preußen Münster: Spielvorschau

Waldhof Mannheim empfängt Preußen Münster in der 3. Liga – ein Duell, das zwei Klubs mit sehr unterschiedlichen Saisonverläufen zusammenbringt.

Die Gastgeber stecken in der Krise. Rui Motas Mannschaft hat vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren und ist auf den 13. Tabellenplatz abgerutscht – gefährlich nah an der Abstiegszone.

Preußen Münster reist dagegen mit Selbstvertrauen an. Thomas Wörles Team steht auf dem vierten Platz und kämpft ernsthaft um den Aufstieg.

Das jüngste Ergebnis der Münsteraner spricht für sich: Ein 3:3 gegen Saarbrücken zuletzt zeigt, dass die Mannschaft auch in engen Partien Punkte holt. Waldhof dagegen verlor zuletzt mit 1:2 gegen RW Essen.

Für Mannheim geht es darum, den freien Fall zu stoppen. Ein Heimsieg gegen einen direkten Aufstiegskandidaten wäre ein starkes Signal – doch die Form spricht derzeit eine andere Sprache.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur genauen Anstoßzeit.


Waldhof Mannheim vs. Preußen Münster: Aufstellungen

Waldhof Mannheim vs Preußen Münster Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. Mota

Form

WMA

WMA - Form

FCK
N0-1
HAV
N3-2
VEL
N0-1
SVW
S0-1
ESN
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
PRM

PRM - Form

KSC
N1-2
FCK
N4-1
HAV
S2-1
VFB
S1-2
SAB
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
9/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Waldhof Mannheim kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen RW Essen. Zuvor gelang ein 1:0-Auswärtssieg gegen Wehen Wiesbaden, doch davor gab es Niederlagen gegen SC Verl (0:1) und TSV Havelse (2:3).

Preußen Münster verzeichnet aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Zuletzt spielte die Mannschaft 3:3 gegen Saarbrücken, davor gab es einen 2:1-Auswärtssieg gegen VfB Stuttgart II sowie einen 2:1-Heimerfolg gegen TSV Havelse. In diesem Zeitraum erzielte Münster neun Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Waldhof MannheimUnentschiedenPreußen Münster
2
2
1
Deutschland 3 Liga
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Waldhof Mannheim
WMA
2
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
2
END
Deutschland 3 Liga
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
1
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
3
END
Deutschland 3 Liga
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
0
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
0
END
Deutschland 3 Liga
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
1
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
3
END
Deutschland 4
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
0
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
2
END
8Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste direkte Duell beider Klubs in der 3. Liga fand am 4. Februar 2024 statt und endete 2:2. Aus den fünf vorliegenden Vergleichen gewann Preußen Münster zweimal, Waldhof Mannheim einmal – die übrigen Partien endeten unentschieden. Die Begegnungen reichen bis ins Jahr 2010 zurück.

Waldhof Mannheim vs. Preußen Münster: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
7502199+1015
S
S
S
N
S
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
6501156+915
S
N
S
S
S
3
SaarbrückenSaarbrückenSAB
74121912+713
S
U
N
S
N
4
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
7412148+613
S
S
U
N
S
5
RW EssenRW EssenESN
6411128+413
S
S
S
U
S
6
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
7322118+311
S
N
U
S
N
7
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
63211211+111
U
S
S
N
U
8
Hansa RostockHansa RostockHRO
63211414011
S
N
U
S
U
9
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
731367-110
N
S
S
U
S
10
SC VerlSC VerlVEL
73131013-310
S
U
S
S
N
11
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
722369-38
N
U
U
S
N
12
IngolstadtIngolstadtFCI
7223711-48
N
N
S
N
S
13
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
6213910-17
N
S
N
N
U
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
72141215-37
U
N
N
S
N
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
72141115-47
N
S
N
N
N
16
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
613257-26
N
U
U
S
U
17
MeppenMeppenSVM
7205815-76
N
N
N
N
S
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
71241317-45
U
N
U
N
N
19
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
612349-55
S
N
U
U
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
6114912-34
N
U
N
S
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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