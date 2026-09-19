Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Fortuna Düsseldorf beginnt am 19.09.2026, 14:00.

Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen Fortuna Düsseldorf

Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Fortuna Düsseldorf wird live auf MagentaSport und WDR übertragen. Die verfügbaren Optionen für TV und Livestream sind nachfolgend aufgeführt.

Alemannia Aachen vs. Fortuna Düsseldorf: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Alemannia Aachen den Aufstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf. Trainer Mersad Selimbegovic will mit seinem Team an der Tabellenspitze anknüpfen und den neunten Tabellenplatz hinter sich lassen.

Aachen präsentiert sich in dieser Saison unbeständig. Auf einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg in Ingolstadt folgte zuletzt eine 1:0-Niederlage gegen Würzburger Kickers – eine Schwankungsbreite, die Selimbegovic Sorgen bereiten dürfte.

Fortuna Düsseldorf reist mit aufsteigender Tendenz an. Trainer Alexander Ende hat die Niederlagenserie gestoppt: Zuletzt gewann Düsseldorf auswärts 2:1 gegen Jahn Regensburg, nachdem zuvor ein 2:1-Erfolg gegen MSV Duisburg für Aufbruchsstimmung gesorgt hatte.

Düsseldorf belegt aktuell Tabellenplatz acht und hat die Möglichkeit, mit einem Sieg weiter nach oben zu klettern. Für Aachen auf Rang neun geht es darum, die Unbeständigkeit abzulegen und zu Hause zu punkten.

Die Bilanz aus direkten Duellen ist ausgeglichen – beide Klubs trennten sich in ihren letzten Begegnungen häufig mit einem Remis. Ein offenes Spiel ist zu erwarten.

Wo die Partie live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung – das steht nachfolgend.





Alemannia Aachen vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Form

Alemannia Aachen kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 1:0-Niederlage gegen Würzburger Kickers, davor trennten sich die Aachener 2:2 von Jahn Regensburg. Der deutlichste Erfolg in diesem Zeitraum war ein 3:0-Auswärtssieg in Ingolstadt. Aachen erzielte in diesen fünf Spielen insgesamt zwölf Tore und kassierte acht.

Fortuna Düsseldorf weist drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen vor. Zuletzt gewann Düsseldorf auswärts 2:1 gegen Jahn Regensburg, zuvor gab es einen weiteren 2:1-Erfolg gegen MSV Duisburg. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:5 im DFB-Pokal gegen SC Freiburg. Düsseldorf traf in diesen fünf Spielen viermal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte direkte Duell beider Klubs fand am 27. Februar 2012 in der 2. Bundesliga statt und endete 0:0. Aus den fünf vorliegenden Begegnungen – allesamt in der 2. Bundesliga sowie einem Freundschaftsspiel zwischen 2010 und 2012 – gewann Fortuna Düsseldorf einmal, Alemannia Aachen kein einziges Mal; drei Partien endeten unentschieden.

Alemannia Aachen vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

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