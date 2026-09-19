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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream?

Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf
Alemannia Aachen
Fortuna Düsseldorf
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Alemannia Aachen gegen Fortuna Düsseldorf. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Fortuna Düsseldorf beginnt am 19.09.2026, 14:00.

Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen Fortuna Düsseldorf

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 7

Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Fortuna Düsseldorf wird live auf MagentaSport und WDR übertragen. Die verfügbaren Optionen für TV und Livestream sind nachfolgend aufgeführt.

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Alemannia Aachen vs. Fortuna Düsseldorf: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Alemannia Aachen den Aufstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf. Trainer Mersad Selimbegovic will mit seinem Team an der Tabellenspitze anknüpfen und den neunten Tabellenplatz hinter sich lassen.

Aachen präsentiert sich in dieser Saison unbeständig. Auf einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg in Ingolstadt folgte zuletzt eine 1:0-Niederlage gegen Würzburger Kickers – eine Schwankungsbreite, die Selimbegovic Sorgen bereiten dürfte.

Fortuna Düsseldorf reist mit aufsteigender Tendenz an. Trainer Alexander Ende hat die Niederlagenserie gestoppt: Zuletzt gewann Düsseldorf auswärts 2:1 gegen Jahn Regensburg, nachdem zuvor ein 2:1-Erfolg gegen MSV Duisburg für Aufbruchsstimmung gesorgt hatte.

Düsseldorf belegt aktuell Tabellenplatz acht und hat die Möglichkeit, mit einem Sieg weiter nach oben zu klettern. Für Aachen auf Rang neun geht es darum, die Unbeständigkeit abzulegen und zu Hause zu punkten.

Die Bilanz aus direkten Duellen ist ausgeglichen – beide Klubs trennten sich in ihren letzten Begegnungen häufig mit einem Remis. Ein offenes Spiel ist zu erwarten.

Wo die Partie live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung – das steht nachfolgend.


Alemannia Aachen vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Alemannia Aachen vs Fortuna Düsseldorf Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Selimbegovic

Form

ALA

ALA - Form

FOK
U1-1
SVM
N0-3
FCI
S0-3
SSV
U2-2
WUK
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
F95

F95 - Form

SCF
N1-5
VFB
S1-0
FOK
U0-0
DUI
S2-1
SSV
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Alemannia Aachen kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 1:0-Niederlage gegen Würzburger Kickers, davor trennten sich die Aachener 2:2 von Jahn Regensburg. Der deutlichste Erfolg in diesem Zeitraum war ein 3:0-Auswärtssieg in Ingolstadt. Aachen erzielte in diesen fünf Spielen insgesamt zwölf Tore und kassierte acht.

Fortuna Düsseldorf weist drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen vor. Zuletzt gewann Düsseldorf auswärts 2:1 gegen Jahn Regensburg, zuvor gab es einen weiteren 2:1-Erfolg gegen MSV Duisburg. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:5 im DFB-Pokal gegen SC Freiburg. Düsseldorf traf in diesen fünf Spielen viermal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Alemannia AachenUnentschiedenFortuna Düsseldorf
0
3
2
Deutschland 2 Bundesliga
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
0
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
0
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
3
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
3
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
0
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
0
END
1Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das bislang letzte direkte Duell beider Klubs fand am 27. Februar 2012 in der 2. Bundesliga statt und endete 0:0. Aus den fünf vorliegenden Begegnungen – allesamt in der 2. Bundesliga sowie einem Freundschaftsspiel zwischen 2010 und 2012 – gewann Fortuna Düsseldorf einmal, Alemannia Aachen kein einziges Mal; drei Partien endeten unentschieden.

Alemannia Aachen vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
6501156+915
S
N
S
S
S
2
RW EssenRW EssenESN
6411128+413
S
S
S
U
S
3
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
6402169+712
S
S
N
S
S
4
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
63211211+111
U
S
S
N
U
5
Hansa RostockHansa RostockHRO
63211414011
S
N
U
S
U
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
63121711+610
U
N
S
N
S
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
6312138+510
S
U
N
S
S
8
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
631266010
S
S
U
S
N
9
SC VerlSC VerlVEL
73131013-310
S
U
S
S
N
10
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
6222108+28
N
U
S
N
U
11
IngolstadtIngolstadtFCI
622278-18
N
S
N
S
U
12
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
622257-28
U
U
S
N
N
13
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
6213910-17
N
S
N
N
U
14
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
72141115-47
N
S
N
N
N
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
613257-26
N
U
U
S
U
16
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
6204912-36
N
N
S
N
N
17
MeppenMeppenSVM
6204814-66
N
N
N
S
S
18
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
612349-55
S
N
U
U
N
19
TSV HavelseTSV HavelseHAV
6114912-34
N
U
N
S
N
20
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
61141014-44
N
U
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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