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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs. Ingolstadt heute live im TV und Livestream?

Viktoria Köln - Ingolstadt
Viktoria Köln
Ingolstadt
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Viktoria Köln gegen Ingolstadt. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Ingolstadt beginnt am 19.09.2026, 14:00.

Anstoßzeit Viktoria Köln gegen Ingolstadt

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 7

Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs Ingolstadt heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Ingolstadt wird live auf MagentaSport und BR übertragen. Die TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Viktoria Köln vs. Ingolstadt: Spielvorschau

Viktoria Köln empfängt den FC Ingolstadt in der 3. Liga. Marian Wilhelms Mannschaft geht als Tabellendreitter in dieses Heimspiel und will die zuletzt starke Form vor eigenem Publikum bestätigen.

Köln hat sich zuletzt deutlich gesteigert. Nach dem 4:1-Sieg gegen Preußen Münster folgte ein überzeugender 4:0-Heimerfolg gegen Hansa Rostock – ein klares Zeichen, dass die Mannschaft in der Spur ist.

Ingolstadt reist als Tabellenzehnter an und befindet sich in einer gemischten Verfassung. Trainer Sabrina Wittmann sah ihre Mannschaft zuletzt beim 1:2 gegen Hoffenheim II in die Niederlage gehen.

Die Gäste können sich auf einen Auswärtssieg in der laufenden Saison stützen: Das 1:0 in Saarbrücken war ein bemerkenswertes Ergebnis. Dennoch fehlt Ingolstadt die Konstanz, um in der oberen Tabellenhälfte Fuß zu fassen.

Köln hat in dieser Begegnung den Heimvorteil und die bessere aktuelle Form auf seiner Seite. Wie das Spiel ausgeht, zeigt sich live – alle Infos zur Übertragung gibt es nachfolgend.


Viktoria Köln vs. Ingolstadt: Aufstellungen

Viktoria Köln vs Ingolstadt Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Wilhelm

Form

FCK

FCK - Form

FCN
N1-1
PRM
S4-1
ESN
N1-0
HRO
S4-0
SVM
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCI

FCI - Form

PRM
U1-1
SHG
S0-2
ALA
N0-3
SAB
S0-1
TSG
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Viktoria Köln kommt auf drei Siege, null Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 3:1 bei Meppen. Davor folgte ein deutliches 4:0 gegen Hansa Rostock. In den fünf Spielen erzielte Köln elf Tore und kassierte vier – eine starke Offensivabteilung mit zuletzt stabiler Defensive.

Ingolstadt weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim II. Zuvor gelang ein 1:0-Auswärtssieg in Saarbrücken. Ingolstadt erzielte in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Viktoria KölnUnentschiedenIngolstadt
3
1
1
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
2
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
3
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
END
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
3
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
4
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
4
END
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
3
END
13Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 8. April 2026 in der 3. Liga statt: Ingolstadt gewann das Heimspiel mit 1:2 gegen Viktoria Köln. Aus den letzten fünf direkten Duellen führt Viktoria Köln mit drei Siegen gegenüber zwei Siegen für Ingolstadt. Die Begegnungen waren torreich – darunter ein 4:4 im Oktober 2024.

Viktoria Köln vs. Ingolstadt: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
6501156+915
S
N
S
S
S
2
RW EssenRW EssenESN
6411128+413
S
S
S
U
S
3
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
6402169+712
S
S
N
S
S
4
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
63211211+111
U
S
S
N
U
5
Hansa RostockHansa RostockHRO
63211414011
S
N
U
S
U
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
63121711+610
U
N
S
N
S
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
6312138+510
S
U
N
S
S
8
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
631266010
S
S
U
S
N
9
SC VerlSC VerlVEL
73131013-310
S
U
S
S
N
10
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
6222108+28
N
U
S
N
U
11
IngolstadtIngolstadtFCI
622278-18
N
S
N
S
U
12
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
622257-28
U
U
S
N
N
13
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
6213910-17
N
S
N
N
U
14
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
72141115-47
N
S
N
N
N
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
613257-26
N
U
U
S
U
16
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
6204912-36
N
N
S
N
N
17
MeppenMeppenSVM
6204814-66
N
N
N
S
S
18
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
612349-55
S
N
U
U
N
19
TSV HavelseTSV HavelseHAV
6114912-34
N
U
N
S
N
20
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
61141014-44
N
U
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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