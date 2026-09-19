Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Ingolstadt beginnt am 19.09.2026, 14:00.

Anstoßzeit Viktoria Köln gegen Ingolstadt

Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs Ingolstadt heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Ingolstadt wird live auf MagentaSport und BR übertragen. Die TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Viktoria Köln vs. Ingolstadt: Spielvorschau

Viktoria Köln empfängt den FC Ingolstadt in der 3. Liga. Marian Wilhelms Mannschaft geht als Tabellendreitter in dieses Heimspiel und will die zuletzt starke Form vor eigenem Publikum bestätigen.

Köln hat sich zuletzt deutlich gesteigert. Nach dem 4:1-Sieg gegen Preußen Münster folgte ein überzeugender 4:0-Heimerfolg gegen Hansa Rostock – ein klares Zeichen, dass die Mannschaft in der Spur ist.

Ingolstadt reist als Tabellenzehnter an und befindet sich in einer gemischten Verfassung. Trainer Sabrina Wittmann sah ihre Mannschaft zuletzt beim 1:2 gegen Hoffenheim II in die Niederlage gehen.

Die Gäste können sich auf einen Auswärtssieg in der laufenden Saison stützen: Das 1:0 in Saarbrücken war ein bemerkenswertes Ergebnis. Dennoch fehlt Ingolstadt die Konstanz, um in der oberen Tabellenhälfte Fuß zu fassen.

Köln hat in dieser Begegnung den Heimvorteil und die bessere aktuelle Form auf seiner Seite. Wie das Spiel ausgeht, zeigt sich live – alle Infos zur Übertragung gibt es nachfolgend.





Viktoria Köln vs. Ingolstadt: Aufstellungen

Form

Viktoria Köln kommt auf drei Siege, null Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 3:1 bei Meppen. Davor folgte ein deutliches 4:0 gegen Hansa Rostock. In den fünf Spielen erzielte Köln elf Tore und kassierte vier – eine starke Offensivabteilung mit zuletzt stabiler Defensive.

Ingolstadt weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim II. Zuvor gelang ein 1:0-Auswärtssieg in Saarbrücken. Ingolstadt erzielte in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 8. April 2026 in der 3. Liga statt: Ingolstadt gewann das Heimspiel mit 1:2 gegen Viktoria Köln. Aus den letzten fünf direkten Duellen führt Viktoria Köln mit drei Siegen gegenüber zwei Siegen für Ingolstadt. Die Begegnungen waren torreich – darunter ein 4:4 im Oktober 2024.

Viktoria Köln vs. Ingolstadt: Die Tabellen

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