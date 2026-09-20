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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs. MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

Wehen Wiesbaden - MSV Duisburg
Wehen Wiesbaden
MSV Duisburg
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Wehen Wiesbaden gegen MSV Duisburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und MSV Duisburg beginnt am 20.09.2026, 19:30.

Anstoßzeit Wehen Wiesbaden gegen MSV Duisburg

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 7

Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live bei MagentaSport übertragen, wo die gesamte 3. Liga in dieser Saison zu sehen ist. Den Livestream gibt es direkt über MagentaSport.

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Wehen Wiesbaden vs. MSV Duisburg: Spielvorschau

In der 3. Liga trifft der Tabellenletzte Wehen Wiesbaden auf Spitzenreiter MSV Duisburg. Das Duell am Samstag bringt zwei Klubs zusammen, die sich in der Tabelle aktuell in völlig unterschiedlichen Welten bewegen.

Für Wiesbaden unter Trainer Frank Steinmetz ist die Lage ernst. Der Aufsteiger hat in dieser Saison noch kaum Fuß gefasst und braucht dringend Punkte, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht endgültig zu verlieren.

Auf der anderen Seite reist MSV Duisburg mit dem Selbstvertrauen eines Tabellenführers an. Trainer Dietmar Hirsch hat seine Mannschaft früh in Topform gebracht – drei Ligasiege aus den jüngsten vier Drittliga-Partien sprechen für eine Mannschaft, die ihren Rhythmus gefunden hat.

Das Hinspiel dieser Saison endete mit einem deutlichen 6:1 für Wiesbaden – ein Ergebnis, das zeigt, dass in dieser Paarung nichts vorhersehbar ist. Dennoch ist Duisburg in dieser Begegnung klar in der Favoritenrolle.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur genauen Anstoßzeit.


Wehen Wiesbaden vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Wehen Wiesbaden vs MSV Duisburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • F. Steinmetz

Form

SVW

SVW - Form

B04
N0-4
ESN
U0-0
HRO
U1-1
WMA
N0-1
FOK
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
3/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
DUI

DUI - Form

ELV
N1-3
WUK
S3-0
SSV
S1-2
F95
N2-1
HAV
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Wehen Wiesbaden kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0-Sieg gegen Fortuna Köln in der 3. Liga, davor gab es jedoch eine 0:1-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. In fünf Spielen erzielte Wiesbaden insgesamt vier Treffer und kassierte sieben.

MSV Duisburg präsentiert sich deutlich stabiler mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann der MSV mit 2:1 gegen TSV Havelse, zuvor folgte ein 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf. In diesen fünf Partien traf Duisburg neunmal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Wehen WiesbadenUnentschiedenMSV Duisburg
1
1
3
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
6
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
1
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
3
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
1
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
1
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
1
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
1
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
3
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
0
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
1
END
9Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 14. Februar 2026 in der 3. Liga statt und endete mit einem deutlichen 6:1-Heimsieg für Wehen Wiesbaden. Davor gewann MSV Duisburg das Aufeinandertreffen am 13. September 2025 mit 3:1. Aus den fünf vorliegenden Begegnungen – allesamt in der 3. Liga – gewann Duisburg dreimal, Wiesbaden einmal, ein Spiel endete unentschieden.

Wehen Wiesbaden vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
7502199+1015
S
S
S
N
S
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
6501156+915
S
N
S
S
S
3
SaarbrückenSaarbrückenSAB
74121912+713
S
U
N
S
N
4
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
7412148+613
S
S
U
N
S
5
RW EssenRW EssenESN
6411128+413
S
S
S
U
S
6
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
7322118+311
S
N
U
S
N
7
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
63211211+111
U
S
S
N
U
8
Hansa RostockHansa RostockHRO
63211414011
S
N
U
S
U
9
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
731367-110
N
S
S
U
S
10
SC VerlSC VerlVEL
73131013-310
S
U
S
S
N
11
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
722369-38
N
U
U
S
N
12
IngolstadtIngolstadtFCI
7223711-48
N
N
S
N
S
13
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
6213910-17
N
S
N
N
U
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
72141215-37
U
N
N
S
N
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
72141115-47
N
S
N
N
N
16
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
613257-26
N
U
U
S
U
17
MeppenMeppenSVM
7205815-76
N
N
N
N
S
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
71241317-45
U
N
U
N
N
19
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
612349-55
S
N
U
U
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
6114912-34
N
U
N
S
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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