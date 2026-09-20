Das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und MSV Duisburg beginnt am 20.09.2026, 19:30.

Anstoßzeit Wehen Wiesbaden gegen MSV Duisburg

Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live bei MagentaSport übertragen, wo die gesamte 3. Liga in dieser Saison zu sehen ist. Den Livestream gibt es direkt über MagentaSport.

Wehen Wiesbaden vs. MSV Duisburg: Spielvorschau

In der 3. Liga trifft der Tabellenletzte Wehen Wiesbaden auf Spitzenreiter MSV Duisburg. Das Duell am Samstag bringt zwei Klubs zusammen, die sich in der Tabelle aktuell in völlig unterschiedlichen Welten bewegen.

Für Wiesbaden unter Trainer Frank Steinmetz ist die Lage ernst. Der Aufsteiger hat in dieser Saison noch kaum Fuß gefasst und braucht dringend Punkte, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht endgültig zu verlieren.

Auf der anderen Seite reist MSV Duisburg mit dem Selbstvertrauen eines Tabellenführers an. Trainer Dietmar Hirsch hat seine Mannschaft früh in Topform gebracht – drei Ligasiege aus den jüngsten vier Drittliga-Partien sprechen für eine Mannschaft, die ihren Rhythmus gefunden hat.

Das Hinspiel dieser Saison endete mit einem deutlichen 6:1 für Wiesbaden – ein Ergebnis, das zeigt, dass in dieser Paarung nichts vorhersehbar ist. Dennoch ist Duisburg in dieser Begegnung klar in der Favoritenrolle.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur genauen Anstoßzeit.





Wehen Wiesbaden vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Form

Wehen Wiesbaden kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0-Sieg gegen Fortuna Köln in der 3. Liga, davor gab es jedoch eine 0:1-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. In fünf Spielen erzielte Wiesbaden insgesamt vier Treffer und kassierte sieben.

MSV Duisburg präsentiert sich deutlich stabiler mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann der MSV mit 2:1 gegen TSV Havelse, zuvor folgte ein 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf. In diesen fünf Partien traf Duisburg neunmal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 14. Februar 2026 in der 3. Liga statt und endete mit einem deutlichen 6:1-Heimsieg für Wehen Wiesbaden. Davor gewann MSV Duisburg das Aufeinandertreffen am 13. September 2025 mit 3:1. Aus den fünf vorliegenden Begegnungen – allesamt in der 3. Liga – gewann Duisburg dreimal, Wiesbaden einmal, ein Spiel endete unentschieden.

Wehen Wiesbaden vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

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