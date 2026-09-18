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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Bayern München crestBayern München55001861215
S
S
S
S
S
2Eintracht Frankfurt crestEintracht Frankfurt5410115613
S
S
S
U
S
3VfL Wolfsburg crestVfL Wolfsburg5401167912
N
S
S
S
S
4Werder Bremen crestWerder Bremen531185310
U
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51. FC Köln crest1. FC Köln530210739
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