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Bundesliga
Bundesliga Übersicht
Bundesliga, Spielplan und Ergebnisse
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Samstag, 19. September
Sonntag, 20. September
Donnerstag, 1. Oktober
Freitag, 2. Oktober
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Bayern München
|5
|5
|0
|0
|18
|6
|12
|15
|2
|Eintracht Frankfurt
|5
|4
|1
|0
|11
|5
|6
|13
|3
|VfL Wolfsburg
|5
|4
|0
|1
|16
|7
|9
|12
|4
|Werder Bremen
|5
|3
|1
|1
|8
|5
|3
|10
|5
|1. FC Köln
|5
|3
|0
|2
|10
|7
|3
|9