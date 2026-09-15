Entlassung trotz Sieg gegen PSG: Hammer-Entscheidung um Dino Toppmöller

Nach nur sechs Spielen im Amt ist die Zeit von Dino Toppmöller als Trainer von RC Lens wohl schon wieder vorbei. Der Grund für die Trennung liegt angeblich nicht in einer sportlichen Unzufriedenheit begründet.

Wie mehrere französische Medien und unter anderem auch die Bild-Zeitung übereinstimmend berichten, muss der ehemalige Coach von Eintracht Frankfurt schon wieder seinen Hut nehmen. Dabei war er mit einem 1:0-Sieg im Supercup gegen PSG in die Saison gestartet, ehe aus vier Ligaspielen - etwas ernüchternd - vier Punkte heraussprangen und Lens zum Auftakt der Champions League einen 1:2-Rückstand gegen Slavia Prag in ein 3:2 drehte.

Auslöser für die Trennung sei letztlich die Freistellung von Co-Trainer Nelson Morgado gewesen. Der Portugiese gilt als enger Vertrauter von Toppmöller, mit dem er seit 2017 und damit auch in Frankfurt zusammenarbeitet. Der 37-Jährige soll den Verantwortlichen und den französischen Mitarbeitern im Trainerstab zu unbequem gewesen sein, weil er von ihnen mehr Einsatz und mehr Leidenschaft gefordert habe.

Daher teilte der Verein am Montag das Aus von Morgado mit, woraufhin sich Toppmöller quergestellt habe. Aus Loyalität zu seinem langjährigen Weggefährten war der Eingriff in seinen Arbeitsbereich ein Unding. Nun beendete Lens auch das Kapitel mit dem Filius von Trainer-Legende Klaus Toppmöller.

Warum stand Toppmöller bei den Fans in der Kritik?

Nach Informationen der L'Equipe und von RMC Sport aus Frankreich fand aber auch Toppmöllers Spielweise bei den Fans keinen besonders großen Anklang. So soll es auch nach dem Ligaspiel bei Le Mans am zurückliegenden Sonntag Kritik gehagelt haben, nachdem Lens einen 0:2-Rückstand in ein Remis verwandelt hatte. Toppmöller selbst reagierte anschließend angefressen. "So darf mein Team nicht in ein Spiel starten. Ich war zur Halbzeit noch sehr wütend, und das sage ich, weil wir so nicht spielen können. Heute ist es besser, wenn ich nicht sage, was ich in der Halbzeit gesagt habe. (...) Das einzig Positive ist, dass wir erneut großen Charakter und eine hervorragende Reaktion gezeigt haben", schimpfte er.

Gleichwohl musste Toppmöller verletzungsbedingt auf gleich sechs Stammspieler verzichten und sah sich deshalb gezwungen, gleich mehrere junge Talente auf den Platz zu schicken. Darunter auch den 16-jährigen Mezian Mesloub. Maßnahmen, die grundsätzlich auf Gefallen bei den Bossen um Generaldirektor Benjamin Parrot und Sportdirektor Jean-Louis Leca gestoßen seien. Die Causa Morgado ließ die Stimmung aber wohl in kürzester Zeit kippen.

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Wann war Dino Toppmöller beim FC Bayern?

Der bisherige Co-Trainer Yannick Cahuzac wird zunächst anstelle Toppmöllers an der Seitenlinie von Lens stehen, das sich obendrein in einem Umbruch befindet. Trotz der Verpflichtungen von unter anderem Ex-Bundesliga-Duo Michael Cuisance und Thorgan Hazard erwirtschaftete Lens im Sommer einen Transferüberschuss in Höhe von rund 44 Millionen. Teuerster Abgang war Mamadou Sangare, der für kolportierte 48 Millionen Euro zum FC Brentford in die Premier League wechselte.

Toppmöller war zuvor zweieinhalb Jahre in Frankfurt im Amt, ehe sich die Wege im Januar trennten. Zuvor feierte er als Co-Trainer von Julian Nagelsmann in den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 zwei Meisterschaften beim FC Bayern München.