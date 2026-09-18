Das Spiel zwischen TSG 1899 Hoffenheim und VfL Wolfsburg beginnt am 18.09.2026, 18:30.

Anstoßzeit TSG 1899 Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg

Wer zeigt / überträgt TSG 1899 Hoffenheim vs VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen TSG 1899 Hoffenheim und VfL Wolfsburg wird live übertragen. Die verfügbaren TV- und Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

TSG 1899 Hoffenheim vs. VfL Wolfsburg: Spielvorschau

In der Frauen-Bundesliga empfängt TSG 1899 Hoffenheim den Tabellenführer VfL Wolfsburg. Für beide Mannschaften steht das Spiel unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen.

Hoffenheim steckt in einer tiefen Krise. Vier Niederlagen in den letzten fünf Ligaspielen – zuletzt ein 2:4 gegen Eintracht Frankfurt – haben die Kraichgauerinnen auf den letzten Tabellenplatz gedrückt. Der Druck auf die Mannschaft wächst.

Wolfsburg hingegen reist als Spitzenreiter an. Drei Bundesliga-Siege in Serie, darunter ein 0:2 bei VfB Stuttgart zuletzt, unterstreichen die Stärke der Wölfinnen zu Saisonbeginn.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht ebenfalls für die Gäste: Wolfsburg hat drei der letzten vier Bundesliga-Begegnungen zwischen diesen Teams gewonnen. Hoffenheim braucht eine Reaktion.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.





TSG 1899 Hoffenheim vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

Form

Hoffenheim kommt in äußerst schwacher Verfassung in diese Partie. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team nur einen Punkt – ein 0:0 gegen RB Leipzig – und verlor die übrigen vier. Zuletzt setzte es eine deutliche 2:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. In diesen fünf Spielen kassierte Hoffenheim neun Tore und erzielte selbst nur vier.

Wolfsburg präsentiert sich in einer ganz anderen Verfassung. Drei Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen, darunter Bundesliga-Erfolge gegen Stuttgart (0:2), Werder Bremen (3:2) und Bayer Leverkusen (1:2 auswärts), zeigen die Konstanz der Wölfinnen. Lediglich in den Qualifikationsspielen zur Women's Champions League gab es eine Niederlage gegen Inter.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 21. März 2026 in der Bundesliga statt – Wolfsburg gewann damals auswärts mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen konnte Wolfsburg drei Siege verbuchen, Hoffenheim gewann zweimal – darunter ein 1:0 im DFB-Pokal der Frauen im Februar 2025. Wolfsburg erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt neun Tore.

TSG 1899 Hoffenheim vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen

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