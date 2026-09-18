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Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt TSG 1899 Hoffenheim vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg
TSG 1899 Hoffenheim
VfL Wolfsburg
Bundesliga

In der Bundesliga spielt TSG 1899 Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen TSG 1899 Hoffenheim und VfL Wolfsburg beginnt am 18.09.2026, 18:30.

Anstoßzeit TSG 1899 Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg

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Bundesliga - Spielwoche 5

Wer zeigt / überträgt TSG 1899 Hoffenheim vs VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen TSG 1899 Hoffenheim und VfL Wolfsburg wird live übertragen. Die verfügbaren TV- und Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

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TSG 1899 Hoffenheim vs. VfL Wolfsburg: Spielvorschau

In der Frauen-Bundesliga empfängt TSG 1899 Hoffenheim den Tabellenführer VfL Wolfsburg. Für beide Mannschaften steht das Spiel unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen.

Hoffenheim steckt in einer tiefen Krise. Vier Niederlagen in den letzten fünf Ligaspielen – zuletzt ein 2:4 gegen Eintracht Frankfurt – haben die Kraichgauerinnen auf den letzten Tabellenplatz gedrückt. Der Druck auf die Mannschaft wächst.

Wolfsburg hingegen reist als Spitzenreiter an. Drei Bundesliga-Siege in Serie, darunter ein 0:2 bei VfB Stuttgart zuletzt, unterstreichen die Stärke der Wölfinnen zu Saisonbeginn.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht ebenfalls für die Gäste: Wolfsburg hat drei der letzten vier Bundesliga-Begegnungen zwischen diesen Teams gewonnen. Hoffenheim braucht eine Reaktion.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.


TSG 1899 Hoffenheim vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

Form

HOF

HOF - Form

RBL
U0-0
STU
N1-2
FCK
N1-0
LEV
N1-2
FFC
N4-2
Tor erzielt (kassiert)
4/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
WOB

WOB - Form

INT
S2-0
LEV
S1-2
INT
N3-1
SVW
S3-2
STU
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Hoffenheim kommt in äußerst schwacher Verfassung in diese Partie. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team nur einen Punkt – ein 0:0 gegen RB Leipzig – und verlor die übrigen vier. Zuletzt setzte es eine deutliche 2:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. In diesen fünf Spielen kassierte Hoffenheim neun Tore und erzielte selbst nur vier.

Wolfsburg präsentiert sich in einer ganz anderen Verfassung. Drei Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen, darunter Bundesliga-Erfolge gegen Stuttgart (0:2), Werder Bremen (3:2) und Bayer Leverkusen (1:2 auswärts), zeigen die Konstanz der Wölfinnen. Lediglich in den Qualifikationsspielen zur Women's Champions League gab es eine Niederlage gegen Inter.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

TSG 1899 HoffenheimUnentschiedenVfL Wolfsburg
1
0
4
Bundesliga
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TSG 1899 Hoffenheim
HOF
0
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
END
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
2
TSG 1899 Hoffenheim badge
TSG 1899 Hoffenheim
HOF
1
END
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
2
TSG 1899 Hoffenheim badge
TSG 1899 Hoffenheim
HOF
1
END
DFB Pokal Frauen
TSG 1899 Hoffenheim badge
TSG 1899 Hoffenheim
HOF
1
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
0
END
Bundesliga
TSG 1899 Hoffenheim badge
TSG 1899 Hoffenheim
HOF
0
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
3
END
3Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 21. März 2026 in der Bundesliga statt – Wolfsburg gewann damals auswärts mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen konnte Wolfsburg drei Siege verbuchen, Hoffenheim gewann zweimal – darunter ein 1:0 im DFB-Pokal der Frauen im Februar 2025. Wolfsburg erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt neun Tore.

TSG 1899 Hoffenheim vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
4400155+1012
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4400134+912
S
S
S
S
3
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFFC
431083+510
S
S
U
S
4
1. FC Köln1. FC KölnFCK
430182+69
S
S
S
N
5
Werder BremenWerder BremenSVW
430174+39
S
N
S
S
6
FreiburgFreiburgFRE
421165+17
S
N
S
U
7
VfB StuttgartVfB StuttgartSTU
42117707
N
U
S
S
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLEV
420276+16
N
S
N
S
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
411236-34
S
U
N
N
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
402235-22
N
U
N
U
11
NürnbergNürnbergFCN
4022714-72
N
U
U
N
12
TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHOF
400449-50
N
N
N
N
13
Union BerlinUnion BerlinUNB
400419-80
N
N
N
N
14
Mainz 05Mainz 05M05
4004111-100
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Abstieg

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