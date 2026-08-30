FC Liverpool will angeblich neuen Torwart verpflichten - mischt auch Bayern München mit?

Der FC Liverpool zeigt angeblich konkretes Interesse am Belgiens U19-Nationaltorhüter Lucca Brughmans von KRC Genk.

Dies berichtet der belgische Transferexperte Sacha Tavolieri. Demnach liefen aktuell die Gespräche wegen eines Wechsels. Weiter heißt es, in Liverpool sei man vom Potenzial des 18 Jahre alten Schlussmanns überzeugt und wolle diesen als Ersatz für die aktuelle Nummer zwei Giorgio Mamardashvili an die Anfield Road lotsen.

Laut Tavolieri sind die Reds allerdings nicht der einzige Verein, der ein Auge auf Brughmans geworfen hat. Er schreibt, dass der Teenager auch beim deutschen Rekordmeister FC Bayern "auf dem Radar" sei. Wie konkret ein mögliches Interesse des FCB am Landsmann von Cheftrainer Vincent Kompany (40) ist, wird nicht weiter ausgeführt.

Brughmans gilt in Belgien als großes Talent zwischen den Pfosten und durchlief seit der U15 alle Junioren-Auswahlmannschaften. In der U19, für die er bislang zwei Einsätze absolviert hat, trägt der Zwei-Meter-Mann auch die Kapitänsbinde.

In der Jugend spielte Brughmans unter anderem für Royal Antwerpen und PSV. Von Eindhoven ging es 2022 ablösefrei nach Genk, wo er in der vergangenen Spielzeit in den Profikader aufstieg und erste Einsätze sammelte. Mittlerweile bringt er es auf 15 Partien für Genks Profis. In dieser Saison läuft es noch nicht rund, in vier Ligaspielen kassierte Brughmans bereits acht Gegentore, Genk belegt aktuell den siebten Tabellenplatz.

Brughmans steht bei seinem aktuellen Klub nach einer vorzeitigen Vertragsverlängerung vor wenigen Wochen noch bis 2030 unter Vertrag.

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FC Liverpool: Vertrag von Alisson läuft aus

In Liverpool gilt Mamardashvili (25) seit seinem Transfer vom FC Valencia 2024 samt anschließender einjähriger Leihe zurück zu Ex-Klub FC Valencia als Kronprinz von Stammkeeper Alisson (33). Während der georgische Nationalspieler noch bis 2031 an den 20-maligen Meister gebunden ist, läuft Alissons Kontrakt nach dieser Saison aus.

Beim FC Bayern endet ebenfalls der Kontrakt der langjährigen Nummer eins im kommenden Sommer. Manuel Neuer (40) könnte entsprechend seine letzte Spielzeit für die Roten absolvieren. Spätestens seit dem Verkauf von Alexander Nübel (29) an Besiktas vor einigen Wochen gilt Jonas Urbig (23) als Nachfolger Neuers, wenn dieser München irgendwann verlässt. Der Vertrag des ehemaligen Kölners an der Säbener Straße läuft bis 2029.