Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Zentralafrikanische Republik

Zentralafrikanische Republik Übersicht

Mehr
November 2026
Freundschaftsspiel
Sao Tome und Principe badge
Sao Tome und Principe
STP
0
Zentralafrikanische Republik badge
Zentralafrikanische Republik
CAF
9
END
Mehr

Tabelle

LaLiga crestLaLiga

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
9Deportivo de A Coruna crestDeportivo de A Coruna123631514115
U
S
N
U
N
10Racing Santander crestRacing Santander124261730-1314
S
N
S
N
U
11Celta Vigo crestCelta Vigo122731010013
U
N
U
S
U
12Deportivo Alaves crestDeportivo Alaves123451517-213
U
N
U
N
N
13Espanyol crestEspanyol123361314-112
U
S
N
N
U
Mehr

Betting spotlight

England vs Croatia predictions: Three Lions victorious at Wembley
Weitere Artikel zum Thema Wetten anzeigen