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Zentralafrikanische Republik Übersicht
Tabelle
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LaLiga
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|9
|Deportivo de A Coruna
|12
|3
|6
|3
|15
|14
|1
|15
|10
|Racing Santander
|12
|4
|2
|6
|17
|30
|-13
|14
|11
|Celta Vigo
|12
|2
|7
|3
|10
|10
|0
|13
|12
|Deportivo Alaves
|12
|3
|4
|5
|15
|17
|-2
|13
|13
|Espanyol
|12
|3
|3
|6
|13
|14
|-1
|12