Hamburger SV menjamu Borussia Mönchengladbach pada Jumat, 6 November 2026 di Volksparkstadion, Hamburg.

Pertemuan kedua klub belakangan ini berlangsung ketat dan sarat adu taktik. Dua pertemuan terakhir mereka di liga, pada Agustus 2025 dan Januari 2026, sama-sama berakhir imbang 0-0. Laga pada Januari 2026 di Volksparkstadion memperlihatkan solidnya organisasi pertahanan kedua tim. Meski ada sejumlah periode permainan berintensitas tinggi, tak satu pun mampu memecah kebuntuan.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Hamburger SV vs Borussia Mönchengladbach, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan laga Bundesliga Hamburger SV vs Borussia Moenchengladbach dimulai?

Laga Hamburger SV vs Borussia Mönchengladbach dimulai pada Jumat, 6 November 2026 di Volksparkstadion, Hamburg.

Bundesliga - Pekan 9 6 Nov 2026 - 14.30 Volksparkstadion

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Hamburger SV vs Borussia Moenchengladbach?

Ada beberapa pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara Hamburger SV dan Borussia Mönchengladbach:

1. Kanal resmi klub

HSV Ticket Shop: Tiket terutama didistribusikan melalui portal tiket daring resmi Hamburger SV. Penjualan untuk pertandingan dengan permintaan tinggi umumnya dimulai dengan periode prapenjualan eksklusif bagi anggota klub. Karena tingginya permintaan di Volksparkstadion

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi awal telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Hamburger SV vs Borussia Moenchengladbach?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara Hamburger SV dan Borussia Mönchengladbach di Volksparkstadion, dibagi antara kanal resmi klub dan pasar penjualan kembali tiket:

1. Kanal resmi klub

Nordtribüne (berdiri): €14 hingga €19 untuk area berdiri di tribune utara yang ikonis, tempat para pendukung tuan rumah yang fanatik berkumpul.

€14 hingga €19 untuk area berdiri di tribune utara yang ikonis, tempat para pendukung tuan rumah yang fanatik berkumpul. Kategori 2 (belakang gawang): €25 hingga €45 untuk kursi di tingkat atas atau bawah yang terletak di belakang tribune utara dan selatan.

€25 hingga €45 untuk kursi di tingkat atas atau bawah yang terletak di belakang tribune utara dan selatan. Kategori 1 (sisi panjang lapangan / tingkat tribune): €40 hingga €65 untuk kursi standar dengan pemandangan dari sisi lapangan di tribune timur dan barat.

€40 hingga €65 untuk kursi standar dengan pemandangan dari sisi lapangan di tribune timur dan barat. Kategori 1 Premium (tengah sisi lapangan): €60 hingga €76 untuk deretan kursi tengah di tingkat bawah yang sejajar langsung dengan garis tengah lapangan.

€60 hingga €76 untuk deretan kursi tengah di tingkat bawah yang sejajar langsung dengan garis tengah lapangan. VIP / layanan premium: €250 hingga €500 lebih per pertandingan untuk kursi bisnis eksekutif atau ruang privat, termasuk akses ke lounge, makanan, dan minuman.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi habis melalui penjualan awal klub, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket masuk umum / tingkat atas: Mulai sekitar €50 hingga €65 untuk kursi standar ketika permintaan rendah atau tiket didaftarkan lebih awal.

Mulai sekitar untuk kursi standar ketika permintaan rendah atau tiket didaftarkan lebih awal. Penjualan kembali kursi di sisi panjang dan tepi lapangan: Biasanya berkisar antara €100 hingga €250 , bergantung pada blok kursi dan jaraknya dari lapangan.

Biasanya berkisar antara , bergantung pada blok kursi dan jaraknya dari lapangan. Penjualan kembali tiket premium dan layanan VIP: Harganya kerap naik dari €300 hingga lebih dari €500 bergantung pada ketersediaan.

Hamburger SV vs Borussia Moenchengladbach di Bundesliga: Semua yang perlu diketahui

Performa Hamburger SV vs Borussia Moenchengladbach

HSV mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas FC København dalam laga persahabatan, setelah sebelumnya mengalahkan Köln dengan skor yang sama di Bundesliga pada awal September. Titik terendah dalam periode ini adalah kekalahan 5-0 di kandang RB Leipzig, yang terjadi tak lama setelah kekalahan kandang 5-0 dari Mainz 05. Dalam lima laga tersebut, HSV mencetak tujuh gol dan kebobolan 13 kali.

Lima pertandingan terakhir Gladbach juga menunjukkan periode yang sulit, dengan tiga kekalahan dan tanpa kemenangan di Bundesliga. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah kekalahan 5-0 di kandang Freiburg. Gladbach juga kalah 4-3 dari Mainz 05 dan 4-3 dari Elversberg di liga. Dua laga persahabatan selama jeda internasional, yakni kemenangan 3-0 atas Sportfreunde Siegen dan hasil imbang 1-1 melawan St. Pauli, menjadi satu-satunya hasil positif dalam periode ini.

Hamburger SV vs Borussia Moenchengladbach: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru kedua klub berakhir imbang tanpa gol dalam laga Bundesliga pada 17 Januari 2026 di Volksparkstadion. Pertemuan sebelumnya, pada Agustus 2025, juga berakhir 0-0, kali ini di kandang Gladbach. Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim di Bundesliga yang tercatat, HSV menang dua kali dan Gladbach sekali, sementara dua laga berakhir imbang.