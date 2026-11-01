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Bundesliga
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Nonton langsung Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan di TV dan live streaming?

Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
Bundesliga

Eintracht Frankfurt menghadapi Hamburger SV di Bundesliga. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

Pertandingan antara Eintracht Frankfurt dan Hamburger SV dimulai pada 1 November 2026 pukul 17.30.

Streaming di Jerman

DAZN

DAZN

Tonton di sini

SPOX menjelaskan dalam artikel ini cara menyaksikan pertandingan tersebut secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini.

Cara menonton Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV secara langsung hari ini: Siapa yang menayangkannya di televisi dan melalui live streaming?

Pertandingan Bundesliga antara Eintracht Frankfurt dan Hamburger SV dapat disaksikan secara langsung di DAZN. Layanan streaming tersebut menayangkan seluruh pertandingan Bundesliga pada hari Minggu serta siaran langsung simultan pertandingan hari Sabtu.

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Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Eintracht Frankfurt dan Hamburger SV?

Eintracht Frankfurt memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Kemenangan terbaru mereka adalah hasil 3-1 atas HSV di DFB-Pokal. Sebelumnya, SGE kalah 0-1 di kandang Borussia Dortmund dan menang 1-0 atas 1. FC Köln. Kekalahan 0-6 dari RB Leipzig menjadi titik terendah dalam rangkaian tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Frankfurt mencetak dua belas gol dan kebobolan delapan gol.

Hamburger SV juga mencatatkan tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-3 dari Frankfurt di ajang piala. Sebelumnya, HSV kalah 0-1 dari Paderborn di Bundesliga, tetapi telah meraih poin melalui kemenangan tandang 1-0 di Stuttgart dan kemenangan 2-3 di kandang Hoffenheim. Dalam lima pertandingan tersebut, Hamburg mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol.

SGE

SGE - Performa

EBS
M4-0
RBL
K6-0
KOE
M1-0
BVB
K1-0
HSV
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
HSV

HSV - Performa

FCK
M2-0
TSG
M2-3
VFB
M1-0
SCP
K1-0
SGE
K1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Waktu kick-off

crest
Bundesliga - Pekan 8
Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Susunan pemain

Susunan Pemain Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV

4-2-3-1
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Formasi
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
3-4-2-1
N. AtuboluN. AtuboluE. BaumE. BaumR. KochR. KochL. BrassierL. BrassierK. KosugiK. KosugiR. DoanR. DoanR. OnyedikaR. OnyedikaN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliF. ChaibiF. ChaibiC. UzunC. UzunY. EbnoutalibY. EbnoutalibD. Heuer FernandesD. Heuer FernandesJ. TorunarighaJ. TorunarighaS. NandjaS. NandjaW. OmariW. OmariA. GroenbaekA. GroenbaekA. Sambi LokongaA. Sambi LokongaD. WolfeD. WolfeM. AdelineM. AdelineM. MuheimM. MuheimL. LemkeL. LemkeT. MoffiT. Moffi
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
4-2-3-1
Eintracht Frankfurt

Susunan Pemain Utama

Hamburger SV

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Huetter
  • M. Polzin
Eintracht Frankfurt

Cedera dan Larangan Bermain

Hamburger SV

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Performa

SGE

SGE - Performa

EBS
M4-0
RBL
K6-0
KOE
M1-0
BVB
K1-0
HSV
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
HSV

HSV - Performa

FCK
M2-0
TSG
M2-3
VFB
M1-0
SCP
K1-0
SGE
K1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Rekor pertemuan

Head to Head

Eintracht FrankfurtSeriHamburger SV
3
1
1
DFB-Pokal
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
FT
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
FT
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
FT
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
FT
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
FT
10Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
8530278+1918
S
M
M
S
M
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
S
M
S
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
M
K
K
M
S
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
M
M
K
M
K
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
M
M
S
S
M
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
K
K
M
M
M
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
M
K
M
K
S
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
K
K
M
K
M
9
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
K
S
K
S
K
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
M
K
K
M
K
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
K
M
M
K
K
12
FC KoelnFC KoelnKOE
8233912-39
S
S
K
M
K
13
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
S
M
S
K
M
14
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
K
M
M
M
K
15
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
K
M
K
S
M
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
S
S
S
M
K
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
K
S
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
81161122-114
S
M
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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