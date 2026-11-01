Pertandingan antara Eintracht Frankfurt dan Hamburger SV dimulai pada 1 November 2026 pukul 17.30.

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SPOX menjelaskan dalam artikel ini cara menyaksikan pertandingan tersebut secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini.

Cara menonton Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV secara langsung hari ini: Siapa yang menayangkannya di televisi dan melalui live streaming?

Pertandingan Bundesliga antara Eintracht Frankfurt dan Hamburger SV dapat disaksikan secara langsung di DAZN. Layanan streaming tersebut menayangkan seluruh pertandingan Bundesliga pada hari Minggu serta siaran langsung simultan pertandingan hari Sabtu.

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Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Eintracht Frankfurt dan Hamburger SV?

Eintracht Frankfurt memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Kemenangan terbaru mereka adalah hasil 3-1 atas HSV di DFB-Pokal. Sebelumnya, SGE kalah 0-1 di kandang Borussia Dortmund dan menang 1-0 atas 1. FC Köln. Kekalahan 0-6 dari RB Leipzig menjadi titik terendah dalam rangkaian tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Frankfurt mencetak dua belas gol dan kebobolan delapan gol.

Hamburger SV juga mencatatkan tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-3 dari Frankfurt di ajang piala. Sebelumnya, HSV kalah 0-1 dari Paderborn di Bundesliga, tetapi telah meraih poin melalui kemenangan tandang 1-0 di Stuttgart dan kemenangan 2-3 di kandang Hoffenheim. Dalam lima pertandingan tersebut, Hamburg mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol.

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Waktu kick-off

Bundesliga - Pekan 8 1 Nov 2026 - 11.30 Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Susunan pemain

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Performa

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Rekor pertemuan

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Klasemen