Sukacita tim asal Hessen di tepi Sungai Elbe: Eintracht Frankfurt tampil gemilang untuk mencapai babak 16 besar DFB-Pokal. Tim asuhan Adi Hütter memenangi duel sesama klub divisi utama di kandang Hamburger SV dengan skor 3:1 (0:0) dan, di tengah pekan-pekan yang sulit, mulai diam-diam bermimpi meraih gelar piala keenam dalam sejarah klub.

Gol sundulan kapten Robin Koch (56.), Jonathan Burkardt (71.), dan Younes Ebnoutalib (75.) membungkam Volkspark sekaligus memberi pukulan berikutnya bagi HSV, yang hanya mampu mengimbangi lawan selama satu babak. Terem Moffi (79.) hanya bisa mencetak gol hiburan bagi tuan rumah.

"Kami bermain bagus," kata pengatur permainan di lini tengah, Mario Götze. "Tentu saja, penampilan kami di babak pertama jauh dari cukup, tetapi setelah itu, terutama di babak kedua, kami bermain sangat, sangat bagus." Secara keseluruhan, Frankfurt disebutnya "berada di jalur yang tepat".

Hamburg, yang dilanda cedera, baru saja kalah 0:1 dari tim promosi Paderborn di liga pada akhir pekan. Tersingkir pada putaran kedua piala oleh tim asal Hessen yang tengah mengalami krisis? Mengecewakan. Namun, kesempatan untuk menebusnya segera datang bagi tim asuhan Merlin Polzin: Kedua tim kembali bertemu di liga pada Minggu (17.30/DAZN), kali ini di Frankfurt.

Meski harus kehilangan tujuh pemain, termasuk playmaker Fábio Vieira, rekrutan baru Bilal Nadir (keduanya cedera paha), dan Yussuf Poulsen (masalah pinggul) setelah kekalahan di liga pada akhir pekan, Hamburg menghadapi pertandingan di hadapan 57.000 penonton dengan penuh keyakinan. "Bersama para pemain yang tersedia, kami sangat bersemangat menghadapi kompetisi ini. Mereka mendapat kepercayaan penuh," kata pelatih HSV Polzin kepada RTL sesaat sebelum sepak mula. Hütter menyebutnya "pertandingan penting". Timnya, kata dia, "sudah siap".

Namun, tuan rumah lebih dulu mendikte permainan dan menciptakan peluang-peluang awal. Moffi menyia-nyiakan bola saat berdiri bebas (22.), tembakan keras Zakaria El Ouahdi digagalkan kiper Eintracht Noah Atubolu (24.), sementara Albert Grönbaek menyontek bola dari jarak tujuh meter hingga melewati tiang jauh (29.).

Bagaimana dengan Eintracht? Juara piala 2018 itu bermain cukup baik tiga hari setelah kalah 0:1 di kandang Borussia Dortmund, tetapi awalnya tak menciptakan peluang berarti. Setelah setengah jam, Burkardt tiba-tiba mendapat kesempatan menembak dari posisi agak ke kanan berkat aksi apik Ritsu Doan.

Sementara itu, pembicaraan saat jeda di Volksparkstadion berkisar pada kejadian pada menit ke-35. Kubu Hamburg tak habis pikir mengapa VAR tidak turun tangan ketika El Ouahdi ditabrak bek Eintracht, Koch, di dalam kotak penalti.

Pada babak kedua, tim tamu mengambil alih kendali dan segera mendapat hasilnya. Menyambut umpan silang Uzun, Burkardt menyundul bola untuk memberi umpan sempurna yang dituntaskan Koch melewati garis gawang. HSV merespons dengan serangan-serangan gencar. Namun, Moffi, yang sundulannya dari jarak sangat dekat meleset dari gawang kosong (64.), maupun Grönbaek (70.) gagal mencetak gol. Sebaliknya, Burkardt dan Ebnoutalib memastikan kemenangan di sisi lain lapangan.

Dua Pemain Pengganti Penyelamatkan FC Augsburg Dari Tim Divisi Tiga

FC Augsburg bersusah payah menghindari hasil memalukan di ajang piala berkat dua pemain pengganti andalannya. Arijon Ibrahimovic dan Anton Kade, yang masuk dari bangku cadangan, mencetak gol untuk membawa klub Bundesliga itu ke babak 16 besar lewat kemenangan sengit 4:2 (2:1) di kandang tim promosi divisi tiga SG Sonnenhof Großaspach, setelah lima laga liga terakhir tanpa kemenangan.

Dua gol FCA melalui Rodrigo Ribeiro (13./21.) dibalas Luca Molinari (23.) dan kapten Volkan Celiktas (47.). Namun, Ibrahimovic (69.), yang baru masuk empat menit sebelumnya, melepaskan tembakan melengkung indah dari jarak 25 meter ke gawang tuan rumah. Kade (74.), yang masuk bersamaan dengan Ibrahimovic, memastikan hasil duel menegangkan itu.

Klub asal Aspach yang menyebut diri mereka "klub desa" itu, setelah menyingkirkan klub divisi dua Arminia Bielefeld (3:0 lewat adu penalti) pada putaran pertama, sangat menantikan "pertandingan yang mungkin terbesar" dalam sejarah klub mereka. Pertandanya pun tampak baik: Andile, keledai betina yang menjadi maskot klub, memilih wadah wortel SGS setelah sempat ragu-ragu dalam acara Sky.

Namun, hewan pun bisa salah: Ribeiro mencetak gol lewat tembakan sambil berputar untuk membawa Augsburg unggul. Di sisi lain lapangan, upaya Marius Kunde membentur sisi dalam tiang gawang, lalu Ribeiro menambah keunggulan menjadi 0:2 melalui serangan balik. Molinari kemudian membalas, pertama dengan mencetak gol sendiri, lalu menyiapkan gol penyeimbang 2:2.

Penggemar berat Aspach, Andrea Berg, yang berada di tribune sudah berharap akan terjadi kejutan. Namun, penyanyi musik schlager itu tak memperhitungkan para pemain pengganti Augsburg.

Dua Rekor Beruntun Terhenti: Bochum Dari Divisi Dua Permalukan Mainz

Jago tandang Bundesliga, FSV Mainz 05, secara mengejutkan tumbang pada putaran kedua DFB-Pokal. Di kandang klub divisi dua VfL Bochum, tim asal wilayah Rheinhessen itu kalah 0:2 (0:0), kekalahan tandang pertama mereka setelah enam kemenangan beruntun lintas musim. Sebaliknya, Bochum yang bukan unggulan berjuang keras untuk meraih kemenangan kandang pertama mereka pada musim ini.

Dalam pertandingan yang tak memperlihatkan perbedaan level antara kedua tim, Christian Rasmussen (46.) membawa Bochum unggul. Penyerang Philipp Hofmann kemudian menambah gol (75.). VfL pun membalas sedikit kekalahan mereka: Pada pertemuan terakhir kedua tim, kemenangan 4:1 Mainz memastikan Bochum terdegradasi dari Bundesliga untuk ketujuh kalinya. Sementara itu, tim unggulan tersebut gagal mencapai babak 16 besar piala untuk keempat kalinya secara beruntun.

"Baik di kandang maupun tandang, kami harus tampil baik dan menjalankan hal-hal mendasar. Terutama dalam laga piala melawan Bochum," kata pelatih Mainz Urs Fischer sebagai peringatan sebelum pertandingan. Rangkaian hasil kedua tim yang jelas berbeda menegaskan status favorit timnya.

Namun, klub Bundesliga itu terlihat kesulitan menghadapi finalis piala 1968 dan 1988 tersebut. Setelah babak pertama yang berimbang, Rasmussen membawa Bochum unggul dan memicu sorak kegembiraan di Ruhrstadion di Castroper Straße yang tengah direnovasi. Ia mendapat sedikit keberuntungan saat melepaskan tembakan: Pengatur permainan Mainz, Kaishu Sano, membelokkan bola hingga tak mungkin dihalau.

FSV tak menunjukkan respons gencar, sementara Fischer mencoba memberi dorongan dengan melakukan tiga pergantian pemain sekaligus. Sebaliknya, Bochum melancarkan serangan balik: Hofmann tinggal menyarangkan bola setelah menerima umpan mendatar dari Jarne Steuckers, dan memicu suasana pesta di wilayah Ruhr.