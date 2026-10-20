Khannous meminta tagihan dokter gigi usai cedera pemain muda Hamburg

Ketatnya persaingan di Liga Jerman tidak menghalangi bintang Stuttgart asal Maroko, Bilal El Khannous, untuk meminta maaf kepada bakat muda Hamburg, Luis Lemke, setelah benturan di antara keduanya menyebabkan cedera menyakitkan yang membuat Lemke kehilangan separuh salah satu gigi depannya, dalam insiden yang dengan cepat berubah menjadi momen lucu di media sosial.

Pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Hamburg 1-0 di Stadion Volksparkstadion, Sabtu lalu, menyaksikan benturan keras antara El Khannous yang berusia 22 tahun dengan bek muda Lemke yang berusia 17 tahun, pada menit ke-13.

Saat Lemke melakukan tekel meluncur di garis tepi, El Khannous melompat melewati kedua kaki bek tersebut, namun mengenai wajahnya dengan pul sepatu kanannya, yang langsung menyebabkan darah mengalir dan membutuhkan penanganan tim medis untuk merawat luka di sekitar mulutnya, sebelum akhirnya terlihat bahwa ia kehilangan separuh gigi depan atas kanannya.

Lemke mengatakan setelah peluit panjang, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Jerman "Bild": "Saya punya janji dengan dokter gigi segera, tetapi saya tidak merasakan sakit sama sekali."

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Sehari setelah insiden itu, bakat muda Hamburg tersebut menyikapi situasi dengan jiwa humor, di mana ia mengunggah dua foto dirinya di akun "Instagram"-nya. Satu foto memperlihatkan celah akibat cedera giginya, dan satu lagi setelah giginya diperbaiki, lalu ia memberi keterangan secara bercanda: "Separuh gigi hilang, dan tiga poin dipastikan."









Lemke menambahkan bahwa giginya memang sudah diperbaiki, sebagai isyarat bahwa ia pulih dengan cepat dari dampak insiden tersebut, meski cedera yang ia alami selama pertandingan terbilang aneh.

El Khannous tidak menunda untuk merespons unggahan itu, di mana ia menulis permintaan maaf kepada rekannya di lapangan: "Maaf, kawan", yang kemudian dibalas oleh Lemke dengan jiwa sportif: "Jangan khawatir, kawan, giginya sudah kembali ke tempatnya."

Balasan yang lebih lucu datang dari bintang asal Maroko itu, yang menulis: "Kirimkan tagihannya", disertai dengan emoji tertawa, dalam sebuah sikap yang mencerminkan permintaan maafnya atas cedera tersebut, serta suasana akrab yang tercipta di antara para pemain usai pertandingan.