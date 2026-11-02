Werder Bremen menjamu Hamburger SV pada Minggu, 22 November 2026, di Wohninvest Weserstadion, Bremen.

Dalam pertemuan kompetitif terakhir pada 18 April 2026, Werder Bremen mengalahkan Hamburger SV 3-1 dalam laga Bundesliga di Wohninvest Weserstadion. Sebelum itu, Hamburger SV menang 3-2 saat menjamu Bremen di Bundesliga pada Desember 2025.

Simak panduan GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Werder Bremen vs Hamburger SV, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bundesliga Werder Bremen vs Hamburger SV dimulai?

Werder Bremen vs Hamburger SV berlangsung pada Minggu, 22 November 2026, di Wohninvest Weserstadion, Bremen.

Bundesliga - Pekan 10 22 Nov 2026 - 11.30 Wohninvest WESERSTADION

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Werder Bremen vs Hamburger SV?

Untuk membeli tiket laga Bundesliga mendatang antara Werder Bremen dan Hamburger SV, ada beberapa pilihan yang dapat Anda pertimbangkan, bergantung pada ketersediaan dan preferensi:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa langsung toko tiket resmi SV Werder Bremen. Tiket resmi biasanya ditawarkan terlebih dahulu kepada anggota klub, lalu kursi yang tersisa dijual kepada masyarakat umum. Namun, tiket pertandingan yang sangat diminati seperti Nordderby cepat habis.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket resmi telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Werder Bremen vs Hamburger SV?

Harga tiket laga Bundesliga antara Werder Bremen dan Hamburger SV sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya langsung melalui kanal resmi klub atau melalui pasar penjualan kembali.

1. Kanal resmi klub

Area berdiri (Kategori 5 / area berdiri aman): Harga resmi mulai sekitar €18 hingga €25 , meski tiket pertandingan Nordderby yang sangat diminati hampir seketika habis dibeli anggota klub.

Harga resmi mulai sekitar , meski tiket pertandingan Nordderby yang sangat diminati hampir seketika habis dibeli anggota klub. Tribun bawah & tempat duduk reguler (Kategori 3 & 4): Harga resmi tempat duduk standar umumnya berkisar antara €35 dan €65 .

Harga resmi tempat duduk standar umumnya berkisar antara . Tempat duduk tengah & tribun bawah premium (Kategori 1 & 2): Tempat duduk di sisi memanjang dengan pemandangan terbaik yang menghadap langsung ke lapangan biasanya dihargai €75 hingga €95+ di pasar penjualan resmi.

Tempat duduk di sisi memanjang dengan pemandangan terbaik yang menghadap langsung ke lapangan biasanya dihargai di pasar penjualan resmi. Paket layanan khusus & VIP: Paket pengalaman VIP resmi umumnya mulai sekitar €150 hingga €450+, bergantung pada akses ke ruang tunggu khusus dan layanan makanan serta minuman yang disertakan.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi habis melalui penjualan langsung klub, platform penjualan kembali seperti StubHub memasang harga tiket berdasarkan permintaan pasar:

Area berdiri & bagian dengan harga terjangkau: Harga di bagian suporter atau sudut tribun atas biasanya mulai sekitar €130 hingga €175 karena tingginya permintaan untuk laga rivalitas besar ini.

Harga di bagian suporter atau sudut tribun atas biasanya mulai sekitar karena tingginya permintaan untuk laga rivalitas besar ini. Tempat duduk tribun bawah / atas di sisi memanjang: Harga tempat duduk standar dengan pemandangan dari samping berkisar €200 hingga €400 .

Harga tempat duduk standar dengan pemandangan dari samping berkisar . Kategori 1 & tempat duduk tengah premium: Tempat duduk di sisi lapangan dengan pemandangan terbaik kerap dihargai €450 hingga €600+.

Bundesliga Werder Bremen vs Hamburger SV: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Werder Bremen vs Hamburger SV

Werder Bremen mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga teranyar mereka berakhir imbang 2-2 melawan Paderborn di Bundesliga. Sebelumnya, mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund. Kemenangan 3-2 atas Augsburg dan 3-1 atas RB Leipzig menjadi hasil terbaik dalam rentetan tersebut. Bremen mencetak sepuluh gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan itu, catatan yang mencerminkan produktivitas serangan sekaligus inkonsistensi pertahanan mereka.

Hamburger SV memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir menjelang laga ini. Setelah kalah 5-0 dari RB Leipzig, mereka bangkit dengan kemenangan atas FC Köln (2-1), kemenangan dalam laga persahabatan melawan FC København (2-0), kemenangan 2-3 di kandang Hoffenheim, dan yang terbaru, kemenangan 1-0 atas VfB Stuttgart. HSV mencetak delapan gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut, dengan tiga laga terakhir semuanya berakhir dengan hasil positif.

Werder Bremen vs Hamburger SV: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada 18 April 2026, ketika Werder Bremen mengalahkan Hamburger SV 3-1 dalam laga Bundesliga di Wohninvest Weserstadion. Sebelumnya, HSV menang 3-2 di kandang sendiri dalam laga Bundesliga pada Desember 2025. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, yang mencakup Bundesliga, 2. Bundesliga, dan satu pertandingan pada 2018, Hamburger SV meraih dua kemenangan, sementara Werder Bremen tiga. Dengan demikian, rekor pertemuan terkini berpihak kepada Bremen.