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Pakistan Übersicht
Tabelle
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Premier League
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|9
|Luebeck
|14
|4
|6
|4
|20
|23
|-3
|18
|10
|HSC Hannover
|14
|4
|5
|5
|22
|30
|-8
|17
|11
|Eimsbutteler TV
|13
|4
|2
|7
|21
|35
|-14
|14
|12
|Eintracht Norderstedt
|12
|3
|4
|5
|24
|31
|-7
|13
|13
|Hamburger SV II
|13
|4
|1
|8
|19
|28
|-9
|13