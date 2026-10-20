Pakistan Übersicht

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Pakistan

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"الفضل يعود لصلاح" .. فان دايك يعترف بتأثير المصري على موهبة ليفربول المتألق

أبرز فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، الدور الحيوي الذي لعبه محمد صلاح في الصعود الصاروخي للنجم الشاب ريو نجوموها. فقد كان هذا الشاب المحرك الرئيسي للعودة الأوروبية المذهلة في ملعب أنفيلد، حيث تألق في فوز ليفربول المثير بنتيجة 4-3 على فياريال في دوري أبطال أوروبا ليلة الثلاثاء، وأثبت أنه تعلم الكثير من أساطير النادي المخضرمين.

فيرجيل فان دايكمحمد صلاح
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Tabelle

Premier League crestPremier League

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
9Luebeck crestLuebeck144642023-318
S
S
U
S
S
10HSC Hannover crestHSC Hannover144552230-817
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S
S
N
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11Eimsbutteler TV crestEimsbutteler TV134272135-1414
N
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S
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12Eintracht Norderstedt crestEintracht Norderstedt123452431-713
N
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13Hamburger SV II crestHamburger SV II134181928-913
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