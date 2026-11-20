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Raphinha, bintang Barcelona dan timnas Brasil, tengah menjalani hari-hari yang penuh gejolak di tengah polemik seputar penampilannya di level internasional, setelah menerima kritik dari arah berlawanan di Spanyol dan Brasil terkait caranya menyikapi kewajiban terhadap klub dan tim nasional.

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Menurut harian Spanyol Sport, Raphinha merasa kesal dengan kritik yang datang dari kedua pihak. Ia menilai polemik yang muncul seputar dirinya tidak berdasar pada logika dan hanya bertujuan memicu krisis yang tidak perlu.

Di Barcelona, sebagian pihak menuding Raphinha gegabah karena menerima panggilan timnas Brasil untuk laga-laga uji coba tanpa keberatan. Sementara itu, di negaranya sendiri ia menghadapi kritik sebaliknya, karena sebagian orang menyalahkannya lantaran lebih mementingkan Barcelona ketimbang negaranya.

Winger asal Brasil itu menilai kritik-kritik tersebut mengabaikan kemampuannya untuk mengambil keputusan yang menurutnya tepat demi kepentingan klub dan tim nasional, juga demi kepentingan pribadinya. Ia pun mengungkapkan kekesalannya atas sikap kedua pihak yang memperlakukannya seolah-olah ia tidak mampu menentukan yang terbaik bagi semua pihak.

Raphinha menyadari bahwa cedera-cedera yang ia alami belakangan terjadi saat membela timnas Brasil, sesuatu yang membuat Barcelona khawatir. Namun, ia menganggap hal itu hanya kebetulan dan menegaskan bahwa cedera tersebut bisa saja terjadi dengan kemungkinan yang sama saat ia mengenakan seragam tim Catalan maupun seragam timnas Brasil.

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Bintang Barcelona itu menilai kritik yang datang dari kedua pihak sebagai hal yang tidak masuk akal, terlebih ia telah memberikan segalanya untuk klub dan tim nasional serta tidak pernah setengah hati membela kedua tim.

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Karena itu, Raphinha berencana angkat bicara secara terbuka dalam beberapa hari ke depan untuk menjelaskan sudut pandangnya dan menyatakan penolakannya terhadap kritik yang ia terima, sebagai upaya mengakhiri polemik yang tengah bergulir.

Pemain asal Brasil itu meyakini besarnya krisis yang dihembuskan seputar dirinya berlebihan dan tidak adil. Hal inilah yang mendorongnya memecah keheningan dan membela sikapnya di hadapan kritik yang saling bertentangan di Spanyol dan Brasil.

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Senjata Utama Flick

Raphinha menjadi salah satu elemen serangan paling menonjol di Barcelona dalam beberapa tahun terakhir, setelah berhasil mengukuhkan posisinya di tim berkat kemampuan teknis dan perannya yang beragam di lini depan, ditambah karakter kepemimpinannya di lapangan.

Arti penting pemain asal Brasil itu tidak hanya terbatas pada kontribusinya mencetak gol dan menciptakan peluang, tetapi juga kemampuannya memengaruhi permainan tim dalam laga-laga besar. Hal itu menjadikannya salah satu nama yang diandalkan staf pelatih di berbagai ajang.

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Musim ini, peran menyerang Raphinha mengalami perkembangan mencolok setelah Hansi Flick memainkannya sebagai penyerang murni. Perubahan tersebut berdampak positif pada catatan golnya.

Sang pemain berhasil mencetak 19 gol dan memberikan 3 assist, sekaligus membuktikan kemampuannya menghadirkan solusi serangan yang berbeda di luar posisi winger yang biasa ia tempati.

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Sang pemain juga menghadapi kondisi fisik yang rumit sepanjang tahun ini setelah berulang kali mengalami cedera otot. Yang paling menonjol adalah cedera otot paha belakang dalam laga uji coba melawan Prancis pada Maret, yang membuatnya absen dalam dua pertandingan Barcelona melawan Atletico Madrid di perempat final Liga Champions.

Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Ia kembali mengalami cedera otot saat tampil di Piala Dunia, sebelum masalahnya kambuh lagi pada September lalu.

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Di sisi lain, Raphinha menjalani operasi ringan pada telinga kiri pada Oktober lalu untuk mengangkat kista yang menyebabkan rasa sakit berulang, setelah ia mengalami benturan di kepala pada awal bulan yang sama. Sang pemain dengan cepat kembali ke latihan dan pertandingan dengan mengenakan perban pelindung untuk melindungi bagian yang cedera.

Perkembangan ini terjadi saat Raphinha terus memainkan peran penting dalam proyek Barcelona, setelah memperpanjang kontraknya bersama klub selama dua tahun tambahan. Kedua pihak pun menegaskan keinginan untuk melanjutkan kerja sama mereka pada periode mendatang.