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Valdas Dambrauskas, pelatih kepala klub Azerbaijan Sabah, mengusung ambisi tinggi bagi timnya menjelang duel yang dinanti melawan Barcelona di Liga Champions.

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Ia menegaskan para pemainnya tidak akan sekadar menikmati momen bersejarah ini, tetapi akan turun ke lapangan untuk mengejar kemenangan. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa sepak bola mampu menghadirkan kejutan dan menulis kisah-kisah luar biasa saat kedua tim bertemu pada Rabu di ibu kota Baku.

Dalam keterangan kepada media jelang laga, pelatih asal Lituania itu berbicara tentang persiapan mentalnya untuk pertandingan yang dinanti tersebut. Ditanya apakah ia sulit tidur menjelang salah satu laga terpenting dalam karier kepelatihannya, ia menjawab dengan terus terang: "Kadang saya tidak bisa tidur karena cemas justru sebelum pertandingan liga Azerbaijan. Sementara laga seperti ini di Liga Champions, kami cukup menikmatinya."

Meski menekankan pentingnya menikmati duel melawan tim sebesar Barcelona, Dambrauskas menegaskan hal itu tidak berarti timnya melepaskan ambisi untuk bersaing. Ia menjelaskan bahwa timnya menjalani setiap pertandingan dengan tujuan meraih kemenangan, terlepas dari hasil yang diperkirakan ataupun kekuatan lawan.

Ia juga mengajak suporter Sabah datang dalam jumlah besar dan memadati tribune demi mendukung para pemain dalam laga istimewa ini, yang menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan tim di hadapan salah satu klub top Eropa.

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Pertandingan ini memiliki arti khusus bagi klub Azerbaijan tersebut, karena ibu kota Baku menjadi tuan rumah duel bersejarah melawan Barcelona. Hal itu mendorong sang pelatih menyampaikan pesan langsung kepada suporter, seraya menegaskan bahwa momen ini bukan hanya milik para pemain dan staf pelatih, tetapi juga peristiwa besar bagi kota dan para pendukung tim.

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Pertandingan berikutnya SAB Champions League 12.45 BAR Tonton

"Saya rasa ini pertandingan besar bagi suporter, bagi kami, bagi para pemain, dan bagi staf pelatih. Jadi mari kita nikmati bersama, percaya, dan berikan segalanya, kami di lapangan dan kalian di tribune, lalu kita lihat apa yang bisa terjadi," ujarnya.

Dalam pesan motivasinya, sang pelatih menambahkan bahwa sepak bola tidak selalu tunduk pada prediksi, dan bisa memberi tim yang tidak diunggulkan kesempatan untuk menciptakan momen luar biasa. "Kadang sepak bola menulis kisah-kisah yang menakjubkan. Mari kita pergi dan menulis salah satunya pada hari Rabu," katanya, mengisyaratkan keinginannya memanfaatkan laga ini untuk meraih hasil di luar dugaan melawan raksasa Catalan tersebut.

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Di sisi lain, pemain Sabah, Timo, tidak menyembunyikan ambisinya untuk membuat kejutan melawan Barcelona. Ia menegaskan timnya tidak akan masuk ke pertandingan dengan mental menyerah hanya karena nama besar atau sejarah lawan.

"Saya tahu yang saya katakan mungkin terdengar gila, tetapi saya ingin menang. Kenapa tidak?" ujarnya, seraya mengungkapkan antusiasmenya yang besar untuk menjalani laga tersebut, yang menurutnya terasa seperti mimpi, meski ia ingin menyikapinya sebagai pertandingan sepak bola biasa.

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Sang pemain menjelaskan bahwa menghadapi Barcelona masih terasa sulit dipercaya baginya, bahkan ketika ia membicarakannya dengan keluarga dan teman-temannya. Ia menambahkan bahwa mencerna gagasan bermain melawan tim Catalan itu bukan perkara mudah, seolah pembicaraan tentang laga tersebut masih lebih dekat dengan khayalan ketimbang kenyataan.