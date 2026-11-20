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Ini bukan kemenangan biasa, melainkan unjuk kekuatan sekaligus deklarasi perang sepak bola jelang laga bersejarah. Beberapa hari sebelum menjamu Barcelona di Liga Champions, klub Azerbaijan Sabah tampil dengan serangan yang menggila dan menghancurkan tamunya, Sumgayit, dengan skor 5-1. Hasil ini membuat mereka tetap memuncaki Liga Azerbaijan sekaligus mengirim peringatan keras kepada raksasa Catalan.

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Menurut harian Spanyol "Mundo Deportivo", kunjungan bersejarah Barcelona ke Baku pada Rabu mendatang dalam fase grup Liga Champions menuntut persiapan khusus dari Sabah selaku tuan rumah, dimulai dengan masa istirahat yang panjang. Pemuncak klasemen Liga Azerbaijan itu memindahkan laga kandang mereka melawan Sumgayit ke hari Jumat, dan meraih kemenangan telak di Stadion Mehdi Huseynzade.

Sejak peluit kick-off dibunyikan, Sabah menguasai jalannya pertandingan sepenuhnya dan tidak memberi lawan sedikit pun peluang untuk bangkit. Keunggulan itu mereka terjemahkan menjadi lima gol, yang membuat gol Cedric Badolo pada menit ke-30 untuk tim tuan rumah seolah hanya menjadi catatan kaki.

Gol-gol Sabah dicetak oleh Zander Sibferina pada menit ke-21, Ivan Lepinjica pada menit ke-42, Tymoteusz Puchacz pada menit ke-55, Aleksey Isayev pada menit ke-66, dan Khayal Aliyev pada menit ke-75. Pesta gol ini menegaskan daya gedor besar tim tersebut jelang duel kontra Barcelona.

Tugas Sumgayit makin berat setelah pemain mereka, Lukas Black, diusir wasit Elvin Bayramov setelah setengah jam babak pertama berjalan. Akibatnya, tim tamu harus bermain dengan sepuluh orang di sebagian besar laga dan tak mampu mengimbangi tempo cepat Sabah.

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Dengan kemenangan ini, Sabah mencatat kemenangan ketujuh dari sebelas pertandingan dan baru sekali menelan kekalahan. Mereka pun bertahan di puncak klasemen dengan 24 poin, sama dengan Neftçi. Tim ini telah mencetak 27 gol dan hanya kebobolan tujuh gol, melengkapi statistik impresif bagi klub yang baru menjalani penampilan perdananya di Liga Champions.

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Seusai laga, pelatih Sabah, Valdas Dambrauskas, melontarkan pernyataan yang sarat kepercayaan diri dan ambisi. "Kami akan mencoba menulis salah satu kisah luar biasa itu dalam laga melawan Barcelona. Liga Champions ada untuk dinikmati," ujarnya.

Sang pelatih menambahkan bahwa timnya tidak akan masuk ke pertandingan sebagai korban, melainkan sebagai tim yang ingin mencetak sejarah dan membuktikan bahwa sepak bola tidak mengenal nama besar, melainkan semangat dan daya juang di lapangan.

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Sabah akan pindah dari markas mereka, "Bank Respublika Arena" yang berkapasitas 8.700 penonton, ke Stadion Olimpiade Baku yang mampu menampung 68.700 penonton. Langkah ini mencerminkan besarnya momen bersejarah yang dinanti klub dan para pendukungnya.

Bagi Sabah, menghadapi Barcelona bukan sekadar pertandingan fase grup, melainkan kesempatan sekali seumur hidup untuk menulis kisah yang tak terlupakan, sekaligus membuktikan bahwa klub yang sedang naik daun ini mampu bersaing dengan tim-tim besar, sekalipun lawannya adalah salah satu klub terhebat di dunia.

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Adapun Barcelona, pesan itu sudah sampai dengan jelas. Sabah akan menyambut laga ini dengan moral tinggi, berbekal kemenangan lima gol, posisi puncak klasemen liga, pelatih yang tak gentar terhadap siapa pun, serta pendukung yang akan memenuhi Stadion Olimpiade hingga kursi terakhir demi sebuah malam bersejarah yang bisa terus dikenang dalam sepak bola Eropa selama bertahun-tahun.