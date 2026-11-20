Bagikan Ikuti GOAL di Google

Deco, direktur olahraga Barcelona, telah menempuh langkah besar dalam mengamankan masa depan tim setelah dalam dua tahun terakhir berhasil memperpanjang kontrak 11 pemain dengan durasi jangka panjang. Hal itu menjadi bagian dari rencana strategis untuk mempertahankan kerangka inti tim dan memastikan Blaugrana tetap kompetitif dalam beberapa tahun ke depan.

Iklan

Menurut harian Spanyol AS, Xavi Espart menjadi talenta terbaru yang masuk daftar pemain yang memperpanjang kontrak, setelah secara resmi menandatangani kontrak baru bersama Barcelona pada Jumat ini yang berlaku hingga 2030.

Espart merupakan permata terakhir dari generasi terkenal kelahiran 2007, yang juga mencakup Lamine Yamal dan Pau Cubarsí. Ia pun bergabung dengan daftar pemain yang berhasil diamankan Deco untuk tetap bertahan di tim, berkat kerja berkelanjutan selama dua tahun terakhir dan dengan persetujuan Presiden klub, Joan Laporta.

Rangkaian langkah ini dimulai pada Januari 2025, ketika Barcelona memperpanjang kontrak Gavi dan Pedri hingga 2030, sebelum Pau Cubarsí memperbarui kontraknya pada Februari tahun yang sama hingga 2029.

Sementara itu, Lamine Yamal menandatangani kontrak barunya bertepatan dengan usianya yang menginjak dewasa pada musim panas, sedangkan Jules Koundé memperpanjang kontraknya pada Agustus hingga 2030. Setelah itu, Frenkie de Jong memastikan masa depannya pada Oktober dengan meneken kontrak baru hingga 2029.

Iklan Iklan

Kebijakan pengamanan kontrak ini tidak hanya berlaku bagi pemain yang sudah ada di tim, tetapi juga mencakup sejumlah rekrutan baru, seperti Gordon yang kontraknya berlaku hingga 2031, Joan García dan Rodri yang terikat dengan klub hingga 2030, serta Dani Olmo yang kontraknya berlaku hingga 2029.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 08.00 VIL Tonton

Barcelona memanfaatkan aturan 1:1 yang memungkinkan klub membelanjakan seluruh penghematan dari gaji dan biaya pendaftaran pemain, aturan yang berpotensi hilang seiring proyeksi kembalinya tim ke Stadion Montjuïc, untuk mempercepat penyelesaian berbagai urusan perpanjangan kontrak dan menuntaskannya sepenuhnya.

Dalam kerangka tersebut, Fermín López pada 6 Februari lalu menandatangani kontrak baru yang memang layak ia dapatkan hingga 2031, disertai kenaikan gaji yang signifikan.

Iklan

"Siapa pun yang benar-benar pantas mendapatkannya, tidak bisa menolak kenaikan gaji," ujar sebuah sumber internal klub Catalan tersebut, merujuk pada kebijakan manajemen dalam memberi penghargaan kepada pemain yang tampil dengan level istimewa.

Beberapa pekan terakhir, urusan ini mendapat dorongan baru setelah Raphinha dua pekan lalu meneken kontrak hingga Juni 2030, sementara perpanjangan kontrak Xavi Espart menjadi pembuka jalan bagi perpanjangan kontrak Marc Bernal hingga 2031.

Iklan

Gerard Martín diperkirakan menjadi nama berikutnya dalam daftar pemain yang memperpanjang kontrak, karena kesepakatan barunya bisa dirampungkan sebelum akhir tahun ini.

Dengan demikian, jumlah perpanjangan kontrak strategis mencapai 11 kontrak dalam dua tahun, sebuah langkah yang sangat penting untuk menjamin masa depan tim yang tengah berada dalam rangkaian hasil positif dan kemenangan beruntun.

Iklan

Di sisi lain, hanya ada satu pemain yang kontraknya habis pada Juni mendatang, yakni Wojciech Szczęsny, yang akan meninggalkan tim.

Adapun pada 2028, kontrak Alejandro Balde, Casado, Andreas Christensen, dan Marc-André ter Stegen akan berakhir. Mudah disimpulkan bahwa mereka tidak termasuk dalam proyek masa depan Barcelona, bahkan bek kiri Balde, yang tengah menjalani hari-hari sulit setelah Hans Flick kehilangan kepercayaan kepadanya.

Iklan

Wajar jika kebijakan ini kembali membuat tagihan gaji Barcelona meningkat, setelah sempat mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam waktu dekat, Laporta juga bisa dihadapkan pada keharusan memperbaiki kontrak dua bintang utama tim, yakni Pau Cubarsí dan Lamine Yamal, dengan kemungkinan memperpanjang kontrak keduanya pula.

Iklan

Di sisi lain, Deco berhasil mengelola urusan perpanjangan kontrak dengan cerdas selama dua tahun terakhir. Mengamankan kontrak pemain untuk jangka panjang memperkecil peluang klub lain untuk merekrut mereka, sekaligus memberi Barcelona posisi tawar yang kuat jika terpaksa menjual pemain mana pun, sehingga klub dapat bernegosiasi dari posisi yang kuat.