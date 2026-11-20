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Barcelona tetap berupaya mendatangkan bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, meski tuntutan finansial mencapai 70 juta euro, ada keraguan soal kecocokannya dengan gaya bermain pelatih Hansi Flick, dan Chelsea makin tertarik merekrut bek asal Italia tersebut.

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Sejumlah laporan media mengungkapkan bahwa Barcelona berencana menggelar pertemuan baru untuk membahas peluang merekrut Bastoni. Klub Catalan itu masih berminat mendapatkan tanda tangannya, meski ada sejumlah hambatan yang mengadang terwujudnya transfer tersebut.

Bek Inter Milan itu sudah bertahun-tahun berada di puncak daftar incaran Barcelona. Klub Catalan tersebut juga meningkatkan upayanya untuk merekrut sang pemain pada bursa transfer musim panas lalu, tetapi mendapat penolakan tegas dari klub Italia itu.

Kontrak Bastoni bersama Inter Milan berlaku hingga Juni 2028. Meski kedua pihak tengah bernegosiasi untuk memperpanjang kontrak, pembicaraan itu belum menghasilkan kesepakatan apa pun hingga kini dan berjalan sangat lambat.

Dalam beberapa hari terakhir, muncul laporan yang menyebut minat Barcelona terhadap Bastoni mulai menurun karena pelatih Hansi Flick tidak yakin sang pemain mampu beradaptasi dengan gaya bermain yang mengandalkan empat bek di lini belakang.

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Namun, jurnalis Sacha Tavolieri, koresponden Sky Sports, bersama Matteo Moretto, melalui kanal YouTube berbahasa Italia milik Fabrizio Romano, menegaskan bahwa Barcelona masih ingin merekrut bek asal Italia itu dan berencana menggelar pertemuan baru untuk membahas transfer tersebut.

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Inter Milan masih meminta 70 juta euro untuk melepas Bastoni, meski kontraknya hampir memasuki tahun terakhir.

Direktur olahraga Deco dan pelatih Hansi Flick diperkirakan akan membahas situasi ini dalam waktu dekat, sebelum mengambil keputusan akhir apakah akan kembali mencoba merekrut sang pemain pada musim depan.

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Bursa transfer musim panas lalu sebenarnya menjadi momen paling memungkinkan bagi Bastoni untuk meninggalkan San Siro. Terlebih, saat itu ia sedang melewati masa sulit akibat serangkaian krisis dan kritik, termasuk kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina di babak play-off kualifikasi Piala Dunia.

Namun, bek asal Italia itu telah kembali menemukan banyak performa terbaiknya sejak saat itu, setelah meraih gelar ganda Serie A dan Coppa Italia bersama Inter Milan. Ia juga berhasil memulihkan sebagian reputasinya bersama tim nasional negaranya.