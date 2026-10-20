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Guatemala

Guatemala Übersicht

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026

How have debutant teams performed at the FIFA World Cup?

Four nations made debuts at the 2026 World Cup, with Cape Verde, Curacao, Jordan and Uzbekistan gracing the grandest stage in international football for the first time. It was the tournament with the most newcomers since 2006 and Cape Verde achieved the feat of ending a 16-year wait for a debutant to reach the knockout stages, before succumbing to Lionel Messi's Argentina in a classic.

World CupCabo Verde
Lionel Messi

📽️ | Messi scores as super-sub in Argentina win

Lionel Messi proved he is ready to lead Argentina's World Cup defence after making a goalscoring return to action in a 3-0 friendly win over Iceland. After missing the previous warm-up match due to fitness concerns, the legendary number 10 needed just moments to make his mark from the penalty spot in Alabama.

L. MessiArgentina
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Tabelle

Liga Profesional crestLiga Profesional

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Stockport County crestStockport County1171323111222
S
S
S
S
U
2Huddersfield Town crestHuddersfield Town1164122101222
S
S
U
S
N
3Bradford City crestBradford City11632105521
U
S
U
U
S
4Cambridge United crestCambridge United115511814420
U
S
S
U
U
5Plymouth Argyle crestPlymouth Argyle126151817119
N
N
S
S
N
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