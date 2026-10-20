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Guatemala Übersicht
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Liga Profesional
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Stockport County
|11
|7
|1
|3
|23
|11
|12
|22
|2
|Huddersfield Town
|11
|6
|4
|1
|22
|10
|12
|22
|3
|Bradford City
|11
|6
|3
|2
|10
|5
|5
|21
|4
|Cambridge United
|11
|5
|5
|1
|18
|14
|4
|20
|5
|Plymouth Argyle
|12
|6
|1
|5
|18
|17
|1
|19