Supercopa de Espana akan berpindah lokasi. Setelah lima tahun yang luar biasa di Arab Saudi, turnamen mini Piala Super Spanyol mendatang akan digelar di Turki pada 2 hingga 6 Februari 2027. Klub-klub terbesar Spanyol akan tampil di tiga stadion paling ikonis dalam sepakbola Eropa, dan Anda sudah bisa memesan tiketnya hari ini.

Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, dan Atletico Madrid akan bersaing memperebutkan gelar. Juara bertahan Barcelona akan menghadapi Atletico Madrid pada semi-final pertama (2 Februari), sementara Real Sociedad bertemu Real Madrid pada semi-final lainnya (3 Februari). Pemenang kedua laga itu akan berhadapan di final pada 6 Februari.

Siapa yang akan mengangkat trofi pertama sepakbola Spanyol musim ini di Istanbul? Simak informasi terbaru dari GOAL mengenai tiket Piala Super Spanyol 2027, termasuk cara mendapatkan tempat duduk dan perkiraan harganya.

Kapan Piala Super Spanyol 2027 digelar?

Piala Super Spanyol 2027 berlangsung di Turki mulai Selasa, 2 Februari, hingga Sabtu, 6 Februari 2027. Ini pertama kalinya turnamen mini tersebut bergeser dari jadwal biasanya pada Januari.

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Stadion (lokasi) Selasa, 2 Februari 2027 Semi-final pertama: Barcelona vs Atletico Madrid Tiket Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Rabu, 3 Februari 2027 Semi-final kedua: Real Sociedad vs Real Madrid Tiket Stadion Beşiktaş (Istanbul) Sabtu, 6 Februari 2027 Final: Belum ditentukan Tiket Rams Park (Istanbul)

Di mana Piala Super Spanyol 2027 dimainkan?

Ketiga pertandingan Piala Super Spanyol 2027, yakni dua semi-final dan final, akan dimainkan di tiga stadion berbeda di Istanbul:

Stadion Şükrü Saracoğlu (semi-final pertama)

Stadion Şükrü Saracoğlu, yang saat ini dikenal sebagai Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex karena alasan sponsor, merupakan salah satu arena sepakbola paling legendaris, mengintimidasi, dan bersejarah di Eropa. Para pendukungnya yang fanatik kerap menyebutnya ‘Kuil’.

Terletak di kawasan Kadıköy yang ramai di sisi Asia Istanbul, stadion dengan seluruh tempat duduk dan kapasitas 47.430 hingga 50.530 penonton ini telah menjadi kandang raksasa olahraga Turki, Fenerbahçe, sejak dibuka pada 1908.

Stadion Beşiktaş (semi-final kedua)

Stadion Beşiktaş, yang juga dikenal sebagai Stadion Tüpraş, adalah arena olahraga modern di pusat Istanbul, tepat di tepi Selat Bosporus yang indah. Lokasinya, yang menghadap perairan tempat Eropa dan Asia bertemu, secara luas dianggap sebagai salah satu lokasi stadion terindah di dunia. Stadion ini menampung sekitar 42.684 penonton dan telah menjadi kandang Beşiktaş sejak 2016.

Rams Park (final)

RAMS Park adalah stadion sepakbola kelas dunia di kawasan Seyrantepe, distrik Sarıyer, di sisi Eropa Istanbul. Stadion berkapasitas 53.978 penonton ini telah menjadi kandang Galatasaray sejak dibuka pada 2011.

Stadion Galatasaray sebelumnya, Stadion Ali Sami Yen, telah digunakan selama lebih dari 60 tahun dan terkenal dengan atmosfernya yang luar biasa intens. Stadion itu kabarnya nyaris runtuh dan bencana besar bisa saja terjadi jika terus digunakan.

Cara membeli tiket Piala Super Spanyol 2027

Turnamen Piala Super Spanyol diselenggarakan oleh Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol (RFEF). Untuk membeli tiket resmi, pantau saluran berikut:

Daftar tunggu resmi : RFEF bekerja sama dengan ‘Fever’ untuk membuka daftar tunggu tiket resmi. Anda dapat mendaftar di Daftar Tunggu Resmi Piala Super Spanyol 2027 untuk mendapatkan akses eksklusif ke prapenjualan, jadwal pertandingan, dan pemberitahuan harga sebelum penjualan umum dibuka.

: RFEF bekerja sama dengan ‘Fever’ untuk membuka daftar tunggu tiket resmi. Anda dapat mendaftar di Daftar Tunggu Resmi Piala Super Spanyol 2027 untuk mendapatkan akses eksklusif ke prapenjualan, jadwal pertandingan, dan pemberitahuan harga sebelum penjualan umum dibuka. Situs resmi federasi : Penjualan untuk masyarakat umum nantinya akan dibuka langsung melalui situs RFEF.

: Penjualan untuk masyarakat umum nantinya akan dibuka langsung melalui situs RFEF. Portal klub: Klub-klub peserta, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, dan Real Sociedad, juga akan menerima alokasi tiket resmi masing-masing untuk para pendukungnya. Anggota klub (socios) dapat memeriksa portal tiket resmi menjelang turnamen.

RFEF belum mengumumkan tanggal pasti dimulainya penjualan umum. Pada edisi-edisi sebelumnya, tiket resmi Piala Super Spanyol mulai dijual mendekati tanggal turnamen, biasanya beberapa pekan sebelum sepak mula.

Karena edisi 2027 berlangsung pada awal Februari, tiket untuk masyarakat umum diperkirakan mulai tersedia sekitar akhir Desember 2026 atau Januari 2027.

Selain membeli tiket secara langsung melalui portal resmi, penggemar juga dapat membeli tempat duduk di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu penyedia utama bagi mereka yang ingin membeli tiket pada saat-saat terakhir melalui saluran alternatif.

Berapa harga tiket Piala Super Spanyol 2027?

Harga tiket resmi Piala Super Spanyol 2027 di Istanbul belum diumumkan. Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol (RFEF) biasanya mengumumkan periode penjualan resmi, kategori tempat duduk secara terperinci, dan harga nominal tiket mendekati awal turnamen.

Sebagai gambaran berdasarkan edisi sebelumnya, harga tiket resmi pada beberapa edisi terakhir di Arab Saudi dimulai dari sekitar $25 untuk tempat duduk semi-final termurah dan sekitar $47 untuk final. Harganya jauh lebih tinggi untuk tempat duduk utama di tribun bawah dan kategori VIP.

Pantau situs resmi RFEF dan klub untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali tiket seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Piala Super Spanyol

Ini akan menjadi edisi ke-43 Supercopa de España, kompetisi tahunan yang mempertemukan juara dan runner-up La Liga serta Copa del Rey dari musim sebelumnya. Sejak 2020, kompetisi ini dimainkan sebagai turnamen mini empat tim, dan edisi 2027 akan menjadi yang pertama digelar di Turki.

Barcelona berangkat ke Istanbul sebagai juara bertahan dan favorit. Barcelona meraih gelar ke-16 mereka, yang memperpanjang rekor, pada Januari 2026 setelah mengalahkan Real Madrid di final di Jeddah. Itu merupakan kemenangan ketiga mereka atas Real Madrid dalam laga Clasico di Piala Super Spanyol dalam empat tahun. Barcelona lolos sebagai juara La Liga, sementara Real Madrid ikut serta sebagai runner-up liga.

Hal berbeda tahun ini datang dari Copa del Rey. Real Sociedad mengejutkan Atletico Madrid pada final 2026 dengan menang 4-3 lewat adu penalti setelah perpanjangan waktu untuk meraih gelar Copa keempat mereka. Kedua finalis pun mengamankan tempat di Istanbul. Hasilnya adalah Piala Super Spanyol yang jarang terjadi: tanpa Athletic Bilbao atau tim unggulan rendah yang menjadi kejutan, hanya empat klub besar.

Undian semi-final juga menghadirkan cerita menarik lainnya. Format kompetisi mempertemukan juara Copa del Rey dengan runner-up La Liga, sehingga Real Sociedad mendapat kesempatan menghadapi Real Madrid, sementara Barcelona berhadapan dengan Atletico Madrid untuk memperebutkan tempat di final. Final Clasico kembali mungkin terjadi, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, peluangnya jauh dari kata pasti.

Siapa saja peserta Piala Super Spanyol 2027?

Keempat klub pernah meraih trofi ini. Berikut para peserta dan rekam jejak mereka di Piala Super Spanyol: