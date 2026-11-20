Atletico Madrid menjamu Valencia pada Minggu, 13 Desember 2026, di Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

Pertemuan-pertemuan terakhir mereka di LaLiga berlangsung sebagai duel taktik yang ketat, kerap ditentukan oleh selisih satu gol dan memperlihatkan ciri khas organisasi pertahanan Diego Simeone. Karena kedua tim terus mengejar tiket ke kompetisi Eropa, setiap pertemuan di liga domestik sangat penting bagi ambisi mereka di papan atas klasemen LaLiga.

Biarkan GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Atletico Madrid vs Valencia, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Atletico Madrid vs Valencia dimulai?

Atletico Madrid vs Valencia dimulai pada Minggu, 13 Desember 2026, di Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

LaLiga - Pekan 16 13 Des 2026 - 09.00 Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Atletico Madrid vs Valencia?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Atletico Madrid vs Valencia mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi klub (situs resmi Atletico Madrid): Untuk laga kandang di Riyadh Air Metropolitano, membeli langsung melalui portal tiket resmi Atletico Madrid adalah cara paling aman dan tepercaya.

Untuk laga kandang di Riyadh Air Metropolitano, membeli langsung melalui portal tiket resmi Atletico Madrid adalah cara paling aman dan tepercaya. Kanal resmi klub (situs resmi Valencia CF): Jika pertandingan dimainkan sebagai laga tandang di Stadion Mestalla, tiket dapat diperoleh langsung melalui situs resmi Valencia CF. Klub biasanya menyediakan bagian khusus untuk suporter tim tamu, yang pengaturannya dapat dilakukan melalui kantor tiket salah satu klub.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Atletico Madrid vs Valencia?

Berikut pilihan harga tiket pertandingan LaLiga Atletico Madrid vs Valencia mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum (tribune tingkat atas dan samping): Biasanya mulai sekitar €40 hingga €55 .

Biasanya mulai sekitar . Kursi kategori standar (fondo / tribune belakang gawang): Umumnya berkisar antara €50 hingga €85 .

Umumnya berkisar antara . Kursi resmi di sisi panjang lapangan dan kategori premium: Umumnya berharga antara €90 dan €150 .

Umumnya berharga antara . Paket VIP dan layanan khusus: Mulai sekitar €120 hingga lebih dari €250.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal tiket penjualan kembali: Umumnya mulai sekitar €45 hingga €60 .

Umumnya mulai sekitar . Harga rata-rata tiket penjualan kembali: Rata-rata €80 hingga €130 .

Rata-rata . Kursi VIP / sisi panjang lapangan melalui penjualan kembali: Dapat berkisar dari €120 hingga lebih dari €300.

LaLiga Atletico Madrid vs Valencia: Semua yang perlu diketahui

Performa Atletico Madrid vs Valencia

Atletico Madrid mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 1-2 dari Barcelona di LaLiga, setelah sebelumnya kalah 0-2 dari Bayern Munich di Liga Champions. Hasil positif dalam rangkaian itu mencakup kemenangan tandang 2-0 atas Levante dan kemenangan kandang 1-0 atas Deportivo de A Coruna. Atletico mencetak empat gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Lima pertandingan terakhir Valencia menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Pada laga terbaru, mereka menang 6-0 atas Tavernes de la Valldigna di Copa del Rey, tetapi performa mereka di liga berbeda. Sebelumnya, mereka kalah 0-3 dari Real Madrid di Mestalla, menang tandang 1-0 atas Elche, kalah 1-2 dari Villarreal, dan bermain imbang 0-0 melawan Athletic Bilbao. Valencia mencetak delapan gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga tersebut, meski catatan mereka di liga selama periode itu jauh lebih buruk.

Atletico Madrid vs Valencia: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di LaLiga pada 2 Mei 2026, ketika Valencia menjamu Atletico Madrid dan kalah 0-2. Dalam lima pertemuan terakhir, Atletico Madrid unggul jauh dengan empat kemenangan, sementara Valencia belum pernah menang dan satu laga berakhir imbang. Pertemuan terakhir di Riyadh Air Metropolitano, yang dimainkan pada Desember 2025, berakhir 2-1 untuk Atletico.