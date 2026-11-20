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Kontrak pelatih asal Argentina Diego Simeone bersama klubnya, Atletico Madrid, akan berakhir pada 30 Juni mendatang.

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Menurut harian Sport, tidak ada ketergesaan untuk memperbarui kontrak Simeone, meski kedua belah pihak sama-sama ingin memperpanjang kerja sama mereka selama satu tahun lagi.

Hal itu sudah beberapa kali disinggung Simeone sendiri dalam berbagai konferensi persnya. Namun, sosok terakhir yang angkat bicara soal isu ini adalah Enrique Cerezo, presiden Atletico Madrid.

Dalam pemutaran perdana film dokumenter "Kerja yang Sempurna" di platform Movistar Plus yang diproduksi Atletico Madrid, Cerezo ditanya mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak sang pelatih asal Argentina.

Jawaban presiden Los Rojiblancos itu benar-benar lugas. "Tidak ada apa pun soal Simeone, baik persetujuan maupun penolakan," ujarnya.

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"Semuanya masih sama persis seperti sebelumnya," tambah Cerezo. Pernyataan ini kembali menjadi isyarat bahwa manajemen olahraga klub dan sang pelatih tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait langkah mereka pada musim depan, 2027-2028.

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Faktanya, Diego Simeone lebih memilih agar keputusannya tidak dipengaruhi oleh sedang baik atau buruknya performa tim. Karena itu, ia memutuskan menyikapi persoalan ini dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa.

Palacio de la Prensa di Madrid menjadi saksi pemutaran perdana yang mengharukan dari dokumenter tersebut. Film garapan sutradara Javier Jiménez Vaquerizo ini mengisahkan Javier García Pajares, seorang penyandang tuli dan buta yang berhasil mengubah kesulitan yang dihadapinya menjadi motivasi untuk menaklukkan tantangan yang tampak mustahil.

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Di luar masa depan sang pelatih, Cerezo juga membicarakan target Atletico Madrid musim ini. "Kekuatan, keberanian, tekad, dan daya tahan. Film dokumenter ini mencerminkan semua yang diwakili oleh Atletico Madrid," katanya.

"Kami bersaing untuk meraih segalanya. Situasinya sulit, karena LaLiga, Liga Champions, dan ajang piala semuanya merupakan kompetisi yang berat, tetapi kami akan berusaha meraih pencapaian sebanyak mungkin demi Atletico Madrid tercinta," tegasnya.

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"Menjuarai Liga Champions di stadion kami sendiri akan menjadi hal yang ideal, tetapi ada banyak tim yang juga menginginkan hal serupa. Mari kita berupaya agar musim ini menjadi musim yang sukses dan paripurna," pungkasnya.