El Real Madrid - PSV abre la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League el martes 24 de noviembre. El Santiago Bernabéu acoge el partido a las 21:00 (hora peninsular). Para el duelo, 1xBet ha activado la promoción «Free Bet por apuesta perdida». Si la apuesta por el resultado exacto pierde, el usuario recibe una apuesta gratuita del mismo importe, con un máximo de 50 €.

El Madrid llega con pleno de victorias

El conjunto blanco afronta la cita con 12 puntos y ninguna derrota en la competición. En casa, el equipo ha encontrado con frecuencia el camino del gol. Esa solidez ofensiva le convierte en favorito para casi todos los analistas.

La enfermería, sin embargo, condiciona la alineación. Según los datos disponibles, Rodrygo y Raúl Asencio no estarán por lesión. Ferland Mendy tampoco figura entre los disponibles.

El PSV busca sumar en el Bernabéu

El equipo neerlandés llega con cuatro puntos y necesita resultados para no quedar rezagado en la clasificación. Su principal argumento es la regularidad goleadora: acumula 33 partidos seguidos marcando en la Champions League.

Los de Eindhoven tampoco llegan completos. Adamo Nagalo, Alassane Pléa y Jerdy Schouten están de baja. Aun así, el PSV suele competir bien fuera de casa. Un gol temprano podría cambiar el guion del partido.

Cuotas del partido

Las cuotas de 1xBet para el Real Madrid - PSV son estas:

Mercado Cuota Victoria del Real Madrid 1,175 Empate 8,2 Victoria del PSV 12

En el mercado de resultado exacto, el que cuenta para la promoción, estas son las opciones más habituales:

Resultado exacto Cuota Real Madrid 2-0 11 Real Madrid 2-1 11 Real Madrid 3-1 9,5 Empate 1-1 15 PSV 1-2 26

Las cuotas se consultaron el 20/1/26 a las 11 h y están sujetas a cambios.

Free-Bet por no acertar tu pronóstico: cómo funciona

La promoción cubre el primer pronóstico del usuario en cada partido. Si el resultado exacto no se cumple, 1xBet abona una apuesta gratuita equivalente a lo apostado. Todos los detalles están en la página de la promoción de protección de apuestas.

Condiciones de participación y obtención del bono:

La apuesta debe realizarse antes del inicio del partido.

Solo cuentan las apuestas en el mercado «Resultado exacto».

Solo se tiene en cuenta el tiempo reglamentario.

Solo es válida la primera apuesta en cada partido desde el inicio de la promoción. Se admite una apuesta por partido.

Si la apuesta pierde, el usuario recibe una apuesta gratuita por el mismo importe.

El importe máximo de la apuesta gratuita es de 50€.

La apuesta gratuita se abona en un plazo de 24 horas desde la liquidación de la apuesta.

Las apuestas deben hacerse con saldo real para optar al bono.

Las apuestas liquidadas con cuota 1.0 o anuladas no participan en la promoción.

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Un duelo con el Bernabéu como telón de fondo

El Real Madrid parte como favorito ante un PSV que necesita puntos. Los neerlandeses llegan con gol, pero el equipo local domina en casa. El resultado exacto será, como siempre, el mercado más difícil de acertar. Por eso la promoción compensa parte del riesgo con una apuesta gratuita de hasta 50€. Una opción para seguir el encuentro con un extra de emoción, siempre teniendo en cuenta las condiciones de la oferta.