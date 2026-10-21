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Ghana Übersicht
Tabelle
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K3 League
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Siheung Citizen
|24
|17
|4
|3
|38
|22
|16
|55
|2
|Pocheon Citizen FC
|24
|14
|7
|3
|41
|20
|21
|49
|3
|Daejeon Korail
|24
|12
|5
|7
|33
|19
|14
|41
|4
|Busan Transport Corp
|24
|11
|7
|6
|42
|30
|12
|40
|5
|Gyeongju H & N
|24
|9
|9
|6
|36
|32
|4
|36