Saya tidak akan menzalimi Tottenham: Pedro Porro kirim pesan untuk Real Madrid dan Barcelona

Pedro Porro, bek Tottenham Hotspur, berbicara tentang masa depannya, selain keberhasilan yang diraih timnas Spanyol di Piala Dunia 2026.

Surat kabar AS memuat pernyataan Porro, saat ia menjadi tamu dalam program El Larguero, melalui radio Cadena SER.

Pedro Porro berkata, "Kemungkinan Real dan Barcelona tertarik untuk mengontrak saya? Saya sudah menyelesaikan urusan perpanjangan kontrak saya sebelum Piala Dunia, agar saya bisa fokus dan tenang."

Ia melanjutkan, "Ada ketertarikan, karena beberapa klub menanyakan untuk mengetahui situasimu, tetapi tidak ada ketertarikan yang nyata. Lagi pula, saya tidak ingin mendengarkan tawaran apa pun."

Ia menuturkan, "Apakah Tottenham akan meminta jumlah uang yang besar untuk melepas saya? Tentu saja, karena mereka menghargai saya sebagai salah satu pemain terbaik. Dan pada akhirnya, hal itu seperti segala sesuatu dalam hidup, yang terbaik selalu berharga lebih mahal."

Ia menambahkan, "Akan sangat tidak adil jika saya berbicara tentang hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan Spurs, karena pada akhirnya saya terikat kontrak dengan mereka. Dan rasa hormat yang mereka berikan kepada saya bersifat timbal balik di antara kami. Saya selalu mengatakan bahwa saya berharap bisa kembali ke Spanyol, karena itu negara saya, dan itu akan menjadi hal yang sangat membahagiakan saya."

Ia menegaskan, "Adapun mengenai tim yang gaya bermain saya lebih cocok dengannya, saya menganggap diri saya sebagai pemain yang mampu beradaptasi dengan semua tim. Saya telah beradaptasi dengan Premier League, dan itu bukan hal yang mudah. Saya bisa beradaptasi dengan tim mana pun, dan saya akan menyudahi pembahasannya sampai di sini."

Mengenai Ferran Torres, ia mengomentari, "Selama Piala Dunia, saya mengatakan kepadanya dua atau tiga kali agar ia tetap tenang, karena segala sesuatu akan kembali ke tempatnya dalam sepak bola, dan bahwa kesempatannya pasti akan datang. Dan ia telah memanfaatkannya semaksimal mungkin."

Ia menjelaskan, "Dani Carvajal adalah bek kanan terbaik yang pernah bermain untuk Real Madrid, dan dengan selisih yang besar dari yang lain. Saya juga merasa sangat senang ketika ia mengirim pesan kepada saya sebelum Piala Dunia."

Ia mengisyaratkan, "Fede Valverde di posisi bek kanan? Ia bisa bermain di posisi mana pun yang kau inginkan. Ia adalah monster, pemain luar biasa dalam arti kata yang sesungguhnya. Saya sangat mengaguminya."

Ia menuturkan, "Di posisi aslinya, ia bisa menampilkan level yang jauh lebih baik. Dan saat ini, hanya ada sedikit pemain lini tengah yang memiliki kemampuan seperti dia. Kekuatan fisik itu, kualitas itu, kemampuan untuk mencapai kotak penalti, dan mencetak gol yang ia miliki."

Mengenai pengunduran diri Marcos Llorente dari timnas, ia mengomentari, "Saya mengetahui hal itu setelah perayaan. Setiap orang bebas mengatur hidupnya dengan cara yang sesuai untuknya. Dan pada akhirnya, ia juga telah menghabiskan bertahun-tahun berkompetisi bersama timnas Spanyol. Hal itu sedikit mengejutkan saya, karena ia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Kau merasa terkejut, tetapi kau menghormati keputusannya."