Apakah Badai Akan Mereda? Preseden Bersejarah bagi Wasit Liga Spanyol Usai Pertandingan

bersiap Liga Spanyol dan komite wasit untuk melakukan perubahan bersejarah dalam sepak bola Spanyol, dengan mengizinkan para wasit berbicara setelah pertandingan berakhir, mulai dari akhir pekan ini, dalam sebuah langkah baru yang hadir sebagai kelanjutan dari uji coba melakukan wawancara dengan mereka sebelum laga dimulai.

Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "Marca", pertandingan Liga Spanyol untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Spanyol akan menyaksikan dilakukannya wawancara dengan para wasit setelah peluit panjang, dengan penerapan langkah ini akan dimulai pada akhir pekan ini, di mana publik akan mendengarkan pernyataan dari setidaknya dua wasit.

Siaran televisi kompetisi La Liga musim ini telah menyaksikan perkembangan yang mencolok, yaitu dilakukannya wawancara dengan para wasit sebelum pertandingan dimulai untuk pertama kalinya, dalam sebuah uji coba inovatif yang diluncurkan oleh komite teknis wasit, dan berlanjut sepanjang pekan-pekan lalu, di mana para jurnalis dari media pemilik hak siar yang menangani pelaksanaan wawancara tersebut.

Liga Spanyol dan komite teknis wasit kini mengarah untuk memperluas cakupan uji coba ini, di mana wawancara tidak akan terbatas pada sebelum pertandingan saja, tetapi juga akan meluas hingga setelahnya.

Menurut yang diberitakan jaringan "DAZN", pertandingan derby Basque antara Athletic Bilbao dan Real Sociedad akan menjadi salah satu laga yang menyaksikan langkah baru ini, di mana wasit utama pertandingan akan berbicara setelah laga berakhir, setelah kedua tim bertemu pada hari Minggu tepat pukul sembilan malam di Stadion San Mamés.