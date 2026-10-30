Dampak dari krisis Kylian Mbappe terkait pernyataannya tentang pemimpin China Mao Zedong belum juga mereda, sebab kontroversi kini berpindah dari pemain asal Prancis itu ke Real Madrid, klub yang menghadapi kritik di China akibat apa yang disebut sebagai keterlambatan dalam menangani persoalan tersebut, di tengah tudingan standar ganda dalam sikap-sikapnya.

Mbappe sebelumnya memicu kemarahan luas di China setelah menyebut Mao Zedong, dalam konteks bercanda, sebagai "diktator China", sebelum ia bergegas menyampaikan permintaan maaf menyusul gelombang kritik yang melanda negara tersebut.

Dampaknya tidak berhenti pada reaksi media, sebab sejumlah platform China mengambil langkah memblokir gambar-gambar bintang Prancis itu, dan dua perusahaan China, yaitu "Buxuela" untuk minuman isotonik dan "Mengniu" untuk produk susu, mengakhiri kerja sama dengannya.

Guo Jiakun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengomentari permintaan maaf pemain tersebut dengan kalimat singkat, "Saya sudah menjawab pertanyaan ini sebelumnya. Kami menghargai permintaan maaf yang disampaikan pihak yang bersangkutan."

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Krisis ini meluas hingga ke sepak bola Spanyol, setelah China menghentikan sebagian penayangan pertandingan LaLiga di wilayahnya, yang mendorong Javier Tebas, presiden LaLiga, untuk menemui duta besar China di Spanyol.

Real Madrid dalam bidikan kritik China

Namun, menurut jaringan Foot Mercato dari Prancis, lingkaran kontroversi meluas hingga mencakup Real Madrid sendiri, setelah sejumlah media resmi dan platform pemerintah China menuding klub itu menerapkan kebijakan "standar ganda", lantaran perbedaan cara penanganannya terhadap krisis Mbappe dibandingkan sikap-sikapnya sebelumnya terhadap kasus rasisme yang menyasar pemainnya, Vinicius Junior.

Klub Kerajaan itu memang mengeluarkan pernyataan permintaan maaf secara terbuka terkait krisis tersebut, tetapi hal itu dilakukan setelah 48 jam berlalu sejak krisis meletus, sebuah waktu yang dianggap terlambat oleh media China, mengingat sensitivitas persoalan ini di dalam negeri.

Media-media tersebut menyoroti bahwa Real Madrid pada kesempatan-kesempatan sebelumnya bergegas mengecam insiden rasisme yang dialami Vinicius, sementara memilih diam pada awal krisis Mbappe, sebelum akhirnya ikut campur belakangan, hal yang memunculkan pertanyaan mengenai alasan perbedaan reaksi tersebut.

Menurut yang dilaporkan situs "Marca", media China mengaitkan keterlambatan ini dengan keinginan Real Madrid untuk menyeimbangkan antara "menjaga nilai komersial bintang utamanya" dan "keuntungan yang ditawarkan pasar China".

Di sisi lain, surat kabar "Guangxi News" memperingatkan bahwa memulihkan kepercayaan tidak akan mudah, seraya menegaskan bahwa hal itu "akan membutuhkan langkah-langkah konkret" dari klub Spanyol tersebut.