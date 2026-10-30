Amrabat tidak lebih besar dari timnas Maroko: dia harus "bermain sambil diam"

Hakimi dan Bono yang terbaik dalam sejarah Maroko dengan selisih jauh dari yang lain

Inilah alasan Maroko tersendat di Piala Afrika namun bersinar di Piala Dunia

Mesir mirip Jerman, tapi saya menempatkannya di peringkat kelima Afrika

George Weah pemain terbaik dalam sejarah Afrika: Ballon d'Or mengungguli Salah

Real Madrid mungkin menjauhkan Diaz dari skuad Maroko: saya menyarankannya pindah ke Liga Arab Saudi

Saya lebih menyukai Piala Afrika digelar setiap dua tahun karena alasan ini

Setelah pernyataan di mana Mustapha Hadji, legenda sepak bola Maroko, mengungkap pandangannya tentang masa depan timnas Maroko dan para bintang utamanya, ia kembali dalam bagian kedua dari wawancara panjangnya bersama "Kooora" dengan pendapat yang lebih berani, serta berbagai isu pelik yang melampaui batas sepak bola Maroko hingga ke inti kontroversi sepak bola di Mesir dan Afrika.

Dalam salah satu momen paling menonjol dalam wawancara ini, Hadji menyampaikan pesan langsung kepada pelatih Hossam Hassan terkait caranya menangani bintangnya, Mohamed Salah, dengan menegaskan bahwa bintang Liverpool itu lebih besar daripada pelatih dan daripada sejarah sepak bola Mesir, serta bahwa statusnya menuntut penghormatan khusus di dalam timnas. Ia juga mengungkap sikapnya mengenai Salah yang mendekati pemecahan rekor Hossam Hassan, dan memilih George Weah sebagai pemain Afrika terbaik dalam sejarah, dengan berlandaskan pada pencapaian bersejarahnya meraih Ballon d'Or.

Pernyataan itu tidak berhenti sampai di situ; sebab Hadji melancarkan serangan terhadap Sofyan Amrabat karena sikapnya terhadap pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahbi, serta menempatkan Achraf Hakimi dan Yassine Bounou di puncak sejarah sepak bola Maroko, dengan selisih jauh dari para bintang lainnya. Ia juga menjelaskan alasan-alasan tersendatnya Maroko di Piala Afrika meski mereka bersinar di kancah dunia.

Wawancara ini juga menyinggung penilaiannya terhadap kekuatan timnas-timnas Afrika, serta pendapatnya tentang masa depan turnamen benua dan sistem penyelenggaraannya, sebelum ia menyampaikan nasihat terus terang kepada Brahim Diaz mengenai masa depannya bersama Real Madrid, dengan mengajaknya pergi jika ingin mempertahankan peluangnya membela Maroko.

Di antara pernyataan-pernyataan kontroversial, perbandingan antara para bintang dan legenda, serta sikap tegas atas isu-isu yang menyita perhatian publik sepak bola, Mustapha Hadji dalam bagian kedua dari wawancaranya bersama "Kooora" menyuguhkan pembacaan yang berani tentang masa lalu dan masa kini sepak bola Afrika, serta tentang pilihan-pilihan yang mungkin membentuk wajah masa depannya.

Baca bagian pertama wawancara Mustapha Hadji bersama Kooora

Dan inilah bagian kedua dari wawancara: