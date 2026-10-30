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Mustapha Hadji Interview With Kooora - Part 2Kooora.com
Diterjemahkan oleh

Video: Mustapha Hadji dalam wawancara eksklusif bersama Kooora (2/2): Salah lebih besar dari Hossam Hassan dan sejarah sepak bola Mesir, Bono ungguli El-Hadary

M. Hadji
M. Salah
H. Hassan
Y. Bounou
E. El Hadary
S. Amrabat
M. Ouahbi
A. Hakimi
Morocco vs Niger
Morocco
Niger
Africa Cup of Nations Qualification
Egypt vs Malawi
Egypt
Malawi
Africa Cup of Nations
World Cup
Senegal vs Morocco
Senegal
Algeria vs Togo
Algeria
Togo
G. Weah
B. Diaz
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Maroko
Mesir
Niger
Malawi
Senegal
Aljazair
Togo
Liberia
Spanyol

Amrabat tidak lebih besar dari timnas Maroko: dia harus "bermain sambil diam"

Hakimi dan Bono yang terbaik dalam sejarah Maroko dengan selisih jauh dari yang lain

Inilah alasan Maroko tersendat di Piala Afrika namun bersinar di Piala Dunia

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Saya lebih menyukai Piala Afrika digelar setiap dua tahun karena alasan ini

Setelah pernyataan di mana Mustapha Hadji, legenda sepak bola Maroko, mengungkap pandangannya tentang masa depan timnas Maroko dan para bintang utamanya, ia kembali dalam bagian kedua dari wawancara panjangnya bersama "Kooora" dengan pendapat yang lebih berani, serta berbagai isu pelik yang melampaui batas sepak bola Maroko hingga ke inti kontroversi sepak bola di Mesir dan Afrika.

Dalam salah satu momen paling menonjol dalam wawancara ini, Hadji menyampaikan pesan langsung kepada pelatih Hossam Hassan terkait caranya menangani bintangnya, Mohamed Salah, dengan menegaskan bahwa bintang Liverpool itu lebih besar daripada pelatih dan daripada sejarah sepak bola Mesir, serta bahwa statusnya menuntut penghormatan khusus di dalam timnas. Ia juga mengungkap sikapnya mengenai Salah yang mendekati pemecahan rekor Hossam Hassan, dan memilih George Weah sebagai pemain Afrika terbaik dalam sejarah, dengan berlandaskan pada pencapaian bersejarahnya meraih Ballon d'Or.

Pernyataan itu tidak berhenti sampai di situ; sebab Hadji melancarkan serangan terhadap Sofyan Amrabat karena sikapnya terhadap pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahbi, serta menempatkan Achraf Hakimi dan Yassine Bounou di puncak sejarah sepak bola Maroko, dengan selisih jauh dari para bintang lainnya. Ia juga menjelaskan alasan-alasan tersendatnya Maroko di Piala Afrika meski mereka bersinar di kancah dunia.

Wawancara ini juga menyinggung penilaiannya terhadap kekuatan timnas-timnas Afrika, serta pendapatnya tentang masa depan turnamen benua dan sistem penyelenggaraannya, sebelum ia menyampaikan nasihat terus terang kepada Brahim Diaz mengenai masa depannya bersama Real Madrid, dengan mengajaknya pergi jika ingin mempertahankan peluangnya membela Maroko.

Di antara pernyataan-pernyataan kontroversial, perbandingan antara para bintang dan legenda, serta sikap tegas atas isu-isu yang menyita perhatian publik sepak bola, Mustapha Hadji dalam bagian kedua dari wawancaranya bersama "Kooora" menyuguhkan pembacaan yang berani tentang masa lalu dan masa kini sepak bola Afrika, serta tentang pilihan-pilihan yang mungkin membentuk wajah masa depannya.

Baca bagian pertama wawancara Mustapha Hadji bersama Kooora 

Dan inilah bagian kedua dari wawancara:

  • Saksikan bagian kedua wawancara Mustapha Hadji bersama Kooora

  • Bagaimana Anda mengikuti perselisihan antara Sofyan Amrabat dan Mohamed Wahbi, setelah sang pemain mengatakan bahwa dirinya tidak akan membela timnas Maroko selama pelatih tersebut masih bertahan?

    Amrabat bermain untuk timnas Maroko yang mewakili negara dan mengibarkan benderanya, bukan bermain untuk Mohamed Ouahbi, sehingga ia harus bermain di bawah kepemimpinan pelatih siapa pun.

    Anda mewakili negara, bukan pelatih, oleh karena itu Anda tidak boleh menuntut pergantian pelatih, baik itu Ouahbi, Regragui, maupun pelatih lainnya.

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    Anehnya, Amrabat kemudian menegaskan bahwa persoalannya tidak berkaitan dengan minimnya kesempatan bermain di pertandingan, sehingga penyebab perselisihan ini masih belum jelas hingga sekarang.

    Membela timnas Maroko adalah kehormatan besar. Mendapat kesempatan untuk mengibarkan bendera Maroko di antara 40 juta rakyat Maroko adalah sesuatu yang luar biasa, dan itu harus berada di atas masalah apa pun.

    Segala hormat untuk apa yang telah dipersembahkan Amrabat bersama timnas, tetapi hal itu tidak memberinya hak untuk mengatakan bahwa seorang pelatih harus pergi agar ia mau bergabung dengan tim. Siapa kamu sampai berani mengatakan itu? Kamu tidak berada di atas timnas, pelatih, atau bendera Maroko. Kamu harus datang ke timnas dan bermain dengan diam, meski hanya tampil satu menit saja, karena itu adalah kehormatan bagimu.

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  • Dapatkah dikatakan bahwa Achraf Hakimi telah mengungguli semua legenda Maroko dan memastikan gelar pemain Maroko terbaik sepanjang sejarah?

    Ya, dia adalah pemain terbaik dalam sejarah sepak bola Maroko dengan selisih yang sangat besar dibandingkan pemain lain mana pun, dia jauh di atas yang lainnya.

  • Di posisi mana Haji masuk dalam daftar pemain terbaik sepanjang sejarah Maroko?

    (sambil tertawa) Tidak, saya jauh dari itu.

    Tetapi saya melihat Hakimi sebagai panutan bagi para pemuda Maroko di dalam lapangan, dan saya menilai dia berada di puncak daftar, lalu Yassine Bounou di posisi kedua, kemudian sisanya menyusul dengan selisih yang jauh dari keduanya.

  • Pemain Arab yang kuharap dia orang Maroko, siapakah pemain ini?

    (sambil tertawa) Lamine Yamal, karena saya menganggapnya sebagai orang Arab.

    Sangat sulit bagi saya untuk memilih seorang pemain dari negara Arab untuk mewakili Maroko, dengan segala hormat kepada seluruh pemain Arab.

  • Bahkan Mohamed Salah pun tidak?

    Bagi saya, Salah adalah pemain yang sangat hebat, saya sangat menghormatinya, dan saya termasuk penggemar pemain ini sejak ia memulai kariernya bersama Liverpool.

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    Oh ya, bagaimana pendapatmu soal langkahnya pindah ke Liga Turki padahal peluang untuk bermain di liga-liga lain terbuka lebar?

    Salah berusia 34 tahun, dan meski demikian ia tetap menjaga penampilannya di dalam lapangan. Menurut saya ia masih bermain di level tinggi bersama klub besar, selain itu ia menjadi panutan bagi semua pemain terkait kehidupannya di luar lapangan, dan saya berharap ia bisa terus berlanjut sekitar 4 tahun ke depan.

  • Meski hasil-hasil gemilang yang ditunjukkan timnas Maroko di turnamen Piala Dunia sepanjang sejarah, namun mereka selalu menemui kesulitan di Piala Afrika. Menurut pandangan Anda, apa rahasianya?

    90% dari para pemain timnas Maroko pada dasarnya berasal dari Eropa yang tidak mahir bermain di lapangan-lapangan Afrika, sementara 90% dari para pemain timnas Mesir, misalnya, adalah orang Mesir yang tumbuh di Mesir dan terbiasa dengan kondisi alam di Benua Hitam.

    Timnas Maroko mencapai final Piala Afrika dua kali, di Tunisia pada 2004 dan di Maroko 2025, tetapi mereka gagal setiap kali turnamen digelar di negara-negara non-Arab dengan kondisi yang sulit seperti Gabon dan Kamerun.

    Para pemain Maroko yang datang dari Eropa kehilangan motivasi setiap kali bermain di Afrika, berbeda dengan keadaan ketika menyangkut Piala Dunia, dan kami berharap situasi ini berubah serta para pemain tersebut terbiasa dengan kondisi Afrika di masa depan.

  • Edisi terakhir Piala Afrika diwarnai tuduhan terhadap wasit yang dinilai berpihak kepada Maroko di kandangnya sendiri, yang terakhir adalah protes Senegal pada laga final. Bagaimana tanggapan Anda terhadap tuduhan-tuduhan tersebut?

    Timnas Senegal sangat-sangat kuat, dan kami berharap bisa menjuarai Piala Afrika di dalam lapangan. Namun sebelum partai final, kami juga menghadapi tim-tim kuat seperti Nigeria, Mali, dan Kamerun, sehingga jalan menuju final terbilang berat. Timnas Maroko tampil kuat dan mengatasi semua lawan di dalam lapangan setelah menampilkan level tinggi, sebelum masalah yang terjadi pada partai final.

    Saya berharap para wasit Afrika berada di level tinggi seperti para pemain. Tidak mungkin tim-tim nasional dan para pemain Afrika berada di level yang luar biasa sementara perwasitan di benua ini di bawah standar.

  • Jika saya memintamu untuk menyusun peringkat 5 timnas terkuat di Afrika saat ini, bagaimana urutannya?

    Maroko di posisi pertama, kemudian Senegal, Mali, Republik Demokratik Kongo, Mesir, dan Nigeria secara berurutan.

  • Mengapa Mesir ditempatkan di posisi kelima dalam daftar?

    Rata-rata usia para pemain timnas Mesir berkisar antara 30 hingga 33 tahun, sehingga sulit untuk menempatkannya pada peringkat yang lebih tinggi.

    Timnas Mesir menjadi yang terbaik di Afrika selama bertahun-tahun, dan Liga Mesir adalah yang terkuat di Benua Hitam, serta menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik. Kami selalu mengatakan bahwa Mesir adalah "Jerman-nya Afrika", karena para pemain Mesir memiliki kedisiplinan taktik dan kekuatan fisik.

    Namun, bertambahnya rata-rata usia saat ini adalah yang mendorong saya pada penilaian ini.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Piala Dunia 2026 menyaksikan partisipasi 10 timnas Afrika untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas mana yang layak melangkah lebih jauh dari yang telah dicapai?

    Timnas Mesir mengalami ketidakadilan yang jelas saat menghadapi Argentina, dan mereka layak untuk melaju lebih jauh, sebagaimana Pantai Gading dan Senegal juga tampil dengan level yang luar biasa.

    Adapun timnas Maroko, mereka berhadapan dengan timnas Prancis, yang merupakan salah satu timnas terbaik di dunia, di samping Spanyol.

  • Berbicara tentang timnas Mesir, sebagian orang mengkritik kepribadian Hossam Hassan karena ia berbenturan dengan para bintang seperti Salah dan Mohamed El Shenawy, apa pendapatmu tentang kepribadiannya, sementara kamu pernah berhadapan dengannya di dalam lapangan?

    Kepribadian Hossam Hassan sebagai pelatih sama dengan kepribadiannya ketika masih menjadi pemain. Ia memiliki kepribadian yang kuat dan merupakan bintang besar dalam sepakbola Mesir, tetapi ia tidak bisa menjadi seperti bintang-bintang timnas saat ini.

    Timnas Mesir memiliki bintang-bintang besar seperti Mohamed Salah. Dengan segala hormat kepada Hossam Hassan, tetapi Salah lebih besar dari Anda dan dari sejarah sepakbola Mesir, dan Anda harus menghormatinya.

    Salah adalah kapten timnas Mesir, dan Anda harus duduk dan berbicara dengannya, serta memberinya kesempatan untuk menyatukan kembali tim, terutama karena para pemain menghormatinya, dan ia memiliki kata yang didengar di dalam barisan timnas.

    Saya katakan kepada Hossam Hassan, Anda tidak bisa berdiri melawan Salah meskipun Anda adalah pelatih. Memang benar Anda memiliki sejarah besar bersama timnas Mesir, tetapi itu sudah menjadi masa lalu. Lihatlah Zinedine Zidane, ia tidak pernah berdiri melawan Cristiano Ronaldo atau Karim Benzema ketika menjadi pelatih Real Madrid.

  • Apakah kedekatan Salah dari memecahkan rekor Hossam Hassan sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Mesir punya peran dalam krisis yang terjadi di antara keduanya?

    Hubungan di antara keduanya tidak seharusnya bersifat kompetitif, melainkan harus dilandasi rasa saling menghormati. Kau pernah menjadi pemain besar di masa lalu, dan kini kau harus menatap ke masa depan.

  • Meskipun Maroko dan Aljazair sama-sama memiliki banyak talenta dan sejarah yang panjang, Maroko berhasil mencapai level dunia yang lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir, sementara Aljazair tidak menempuh jalur yang sama. Menurut Anda, apa penyebabnya?

    Maroko telah bekerja untuk mengembangkan sepakbola sejak sekitar 15 tahun lalu melalui Akademi Mohammed VI, kami telah melahirkan banyak bakat, dan kini para pemain datang dari Eropa untuk membela timnas Maroko dan mereka menemukan level lapangan serta fasilitas yang sama seperti yang ada di Benua Biru, dan kini para pemain kami berstatus profesional di klub-klub besar dunia, dan secara umum kami berada di jalur yang benar.

    Adapun Aljazair, benar bahwa mereka memiliki bakat-bakat istimewa, tetapi saya tidak tahu persis apa masalahnya, mungkin karena kurangnya pembinaan para pemain di dalam Aljazair.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Apa prediksimu untuk juara Piala Afrika 2027?

    Kami berharap turnamen ini digelar sesuai jadwalnya. Afrika selalu menghadapi masalah seperti ini. Tidak masuk akal bahwa hanya tersisa beberapa bulan menjelang jadwal turnamen, namun hingga kini penyelenggaraannya masih belum pasti, karena saya mendengar bahwa ada kemungkinan turnamen itu ditunda hingga 2028.

    Saya berharap Kenya, Uganda, dan Tanzania mampu menyiapkan stadion-stadion secepat mungkin agar turnamen bisa digelar tahun depan.

    Adapun mengenai sang juara, saya berharap Maroko yang meraihnya. Namun, seperti yang saya katakan, Maroko selalu kesulitan di Piala Afrika karena atmosfer Afrika dan kelembapannya. Karena itu, saya berharap tim menjalani pertandingan-pertandingan persahabatan di negara-negara tuan rumah sebelum turnamen untuk membiasakan diri dengan kondisi di sana.

  • Mana yang lebih tepat untuk Benua Hitam, menggelar Piala Afrika setiap dua tahun atau setiap 4 tahun?

    Setiap dua tahun sudah pasti, orang-orang Afrika bernapas dengan sepak bola, 70% dari mereka tidak memiliki sarana hiburan lain selain sepak bola, tidak adil jika Anda menghalangi mereka darinya dan menyelenggarakan turnamen setiap 4 tahun, ini bukan Piala Dunia, berbeda dengan keadaan di Eropa karena kaum muda di sana memiliki banyak sarana hiburan.

  • Sebagai salah satu peraih penghargaan Pemain Terbaik Afrika sebelumnya, menurut Anda siapa yang layak mendapatkannya tahun ini?

    Ini pertanyaan yang sangat sulit, terutama di tengah krisis yang terjadi pada final Piala Afrika sehingga gelar tersebut belum ditentukan hingga saat ini, tetapi jika melihat turnamen-turnamen lain bisa dikatakan bahwa Achraf Hakimi memiliki keunggulan karena ia meraih Liga Champions Eropa dan hampir seluruh turnamen yang diikutinya.

  • Di luar musim ini, siapakah pemain Afrika terbaik sepanjang sejarah?

    Ini juga pertanyaan yang sulit, tetapi saya memilih George Weah.

  • Menurut Anda, apakah ia lebih unggul dari bintang-bintang seperti Salah, Eto'o, dan Drogba?

    Ya, karena ia pemain Afrika pertama yang memenangkan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia, dan saya pernah bermain melawannya, serta saya menganggapnya sebagai raja benua Afrika.

  • Meskipun Brahim Diaz tampil bagus setiap kali bermain bersama Real Madrid, hingga kini ia belum mampu meyakinkan Jose Mourinho dan menghadapi persaingan ketat untuk posisinya. Jadi, apakah Anda menyarankannya untuk pergi pada Januari demi mencari peluang bermain yang lebih baik, terutama karena ada kabar mengenai kemungkinan tawaran dari klub Al Ittihad Arab Saudi?

    Diaz bermain untuk klub terbesar di dunia, tetapi sejujurnya saya menyarankannya untuk hijrah ke Liga Arab Saudi jika ada tawaran. Saya adalah pengikut setia Liga Roshn, dan kompetisi di sana diisi oleh para profesional kelas atas, dengan persaingan yang ketat.

    Diaz hanya tampil beberapa menit saja bersama Real Madrid, sehingga akan sulit untuk memanggilnya ke skuad timnas Maroko, karena ia tidak layak tampil di level internasional dalam kondisi seperti ini. Oleh sebab itu, saya berharap ia pindah ke klub besar di Arab Saudi atau liga lainnya, agar ia memiliki kesempatan untuk bermain lebih dari satu jam di setiap pertandingan.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Siapa yang lebih baik, Yassine Bounou atau Essam El-Hadary?

    Bono.

  • Walid Regragui atau Mohamed Wahbi?

    Saya tidak bisa memilih di antara keduanya, saya berharap yang terbaik untuk Wahbi di masa depan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Regragui atas apa yang telah ia berikan bersama timnas Maroko, serta karena telah memberi kami kesempatan untuk bermimpi.

  • FBL-CAF-AFRICA-AWARDSAFP

    Bagaimana Anda menggambarkan mereka dalam satu kata?

    Achraf Hakimi

    Simbol sepakbola Maroko

    Hervé Renard

    Sahabat karibku

    Hossam Hassan

    Penyerang yang sangat kuat

    Mohamed Salah

    Sang jenius

    Mohamed Aboutrika

    Zidane dari Afrika

    Patrice Motsepe

    Sangat sulit untuk menggambarkannya

    Gianni Infantino

    Melakukan rasisme terhadap Afrika, dan saya menuntutnya untuk ber-"Fair Play".