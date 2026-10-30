Kembalinya Thibaut Courtois ke bawah mistar gawang Real Madrid menjadi salah satu sorotan utama susunan pemain inti Los Blancos saat menghadapi Racing, Minggu mendatang. Kiper asal Belgia itu bersiap merebut kembali posisinya di antara tiang dan mistar gawang, setelah absen di El Clasico akibat mengalami gangguan kesehatan.

Sejak tahun 2018, Courtois mengukuhkan dirinya sebagai kiper utama Los Blancos dengan performa yang sangat mumpuni.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", delapan tahun yang dihabiskan Courtois bersama Real Madrid menempatkannya dalam jajaran kiper terbaik sepanjang sejarah klub.

Pada hari Minggu di Santander, kiper asal Belgia itu akan menyamai rekor atas nama sang legenda Miguel Angel, sehingga menjadi kiper dengan penampilan terbanyak ketiga dalam sejarah Los Blancos, dengan koleksi 346 pertandingan.

Dalam klasifikasi ini, ia hanya kalah dari dua sosok raksasa lainnya, yaitu Paco Buyo yang bermain dalam 454 pertandingan, serta Iker Casillas sang pemegang rekor dengan koleksi 725 pertandingan.

Memecahkan rekor kiper asal Mostoles tersebut tampak sebagai sesuatu yang sulit dijangkau oleh Courtois, yang setidaknya berusia 34 tahun.

Meski perpanjangan kontrak kiper asal Belgia itu dengan Real Madrid setidaknya hingga tahun 2028 hampir dipastikan terjadi, faktor usia tidak berpihak pada Courtois.

Casillas memulai kariernya pada usia yang jauh lebih muda, dan mempertahankan posisinya sebagai kiper Los Blancos selama 16 musim.

Meski musim-musim terakhirnya diwarnai sejumlah gejolak, hal itu sudah cukup untuk mencatatkan rekor yang tampaknya sulit dicapai dalam urusan menjaga gawang Real Madrid, setidaknya dalam waktu dekat.

Kendati demikian, angka-angka Courtois tampak mengesankan mengingat ia baru bergabung dengan klub delapan tahun yang lalu, bahkan ia bisa saja mencatatkan angka yang lebih baik seandainya tidak mengalami cedera robeknya ligamen anterior (ACL) yang menimpanya pada masa persiapan musim olahraga 2023-2024.

Cedera itu membuat Thibaut absen dalam 50 pertandingan, tetapi ia kembali tepat waktu untuk menjaga gawang Real Madrid di final Liga Champions melawan Borussia Dortmund di Stadion Wembley.

Pada pertandingan itu, kiper asal Belgia tersebut memberikan bukti baru atas statusnya sebagai kiper terbaik di dunia, meski ia tidak mencapai level luar biasa seperti yang ia tunjukkan pada final tahun 2022 melawan Liverpool.

Dua gelar Liga Champions yang diraih Thibaut Courtois dalam perjalanan kariernya bersama Real Madrid menempatkannya dekat dengan Iker Casillas yang menjadi juara sebanyak tiga kali, dari segi jumlah gelar besar Eropa.

Koleksi gelarnya juga mencakup empat gelar Liga Spanyol, dua gelar Liga Primer Inggris, dua gelar Piala, satu gelar Piala FA Inggris, tiga gelar Piala Super Spanyol, di samping sejumlah gelar lainnya.

Mayoritas pencapaian ini diraih dengan kostum Real Madrid, tetapi ia juga meraih gelar bersama Atletico Madrid dan Chelsea, bahkan menjadi juara Liga Belgia bersama Genk pada musim 2010-2011.

Dua musim terakhir menghadirkan kekecewaan besar bagi Courtois di level kolektif, selain itu di level individu ia terpaksa menghadapi rentetan cedera yang berjumlah tujuh cedera, di antaranya robeknya tulang rawan meniskus yang membuatnya absen dalam 8 pertandingan.

Kendati demikian, Real Madrid tidak memiliki keraguan sedikit pun soal keberlanjutannya, karena klub ingin memperpanjang ikatannya dengan kiper asal Belgia tersebut.

Para petinggi di kota Valdebebas berkata mengenai masa depannya: "Ia akan tetap bertahan hingga ia sendiri yang memutuskan untuk pergi".

Untuk saat ini, Courtois terus menorehkan sejarah dengan menambahkan pencapaian baru ke dalam perjalanan kariernya, yaitu menerobos panggung para legenda besar penjaga gawang Real Madrid, sebuah pencapaian yang tidak sedikit.