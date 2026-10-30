Revolusi manajerial: Perez bersiap mengambil keputusan bersejarah di Real Madrid

Presiden Real Madrid, Florentino Perez, berencana menggelar rapat umum para delegasi pada 21 November mendatang, di tengah antisipasi terhadap pembahasan berkas perubahan struktur kepemilikan klub, selain membahas sejumlah isu penting, yang paling menonjol adalah bergabungnya Bernd Reichart ke dalam struktur administratif klub.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport",rapat yang dinanti-nantikan ini memiliki arti penting yang besar, di tengah kemungkinan dibahasnya masa depan kepemilikan Real Madrid, setelah sebelumnya Perez mengumumkan niatnya untuk mengajukan sejumlah perubahan struktural pada model kepemilikan klub, tanpa pernah menggelar rapat luar biasa yang telah ia janjikan.

Real Madrid tidak akan kembali ke Stadion Santiago Bernabeu sebelum 21 November mendatang, ketika mereka menjamu Celta Vigo, sebuah jadwal yang bertepatan dengan genap satu bulan sejak pertandingan terakhir yang dilakoni tim di kandang mereka, melawan Leipzig pada 21 Oktober.

Selama periode ini, Real Madrid memainkan pertandingan di Camp Nou, dan meraih kemenangan dengan skor (2-1) pada Minggu lalu, sebelum menghadapi Racing Santander di Santander pada hari Minggu, kemudian bertemu Athletic pada Rabu 4 November, dan bertandang ke Valencia di Mestalla pada Sabtu 7 November.

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Periode ini juga diselingi jeda internasional yang mencakup dua pertandingan tim nasional, selain digelarnya pertandingan lain dari liga sepak bola Amerika di Stadion Santiago Bernabeu.

Perubahan model kepemilikan klub

Di tengah berbagai agenda ini, tepatnya pada 21 November mendatang, selama tidak ada perubahan pada rencana Florentino Perez, akan digelar rapat umum para delegasi Real Madrid, yang kali ini memiliki arti penting yang luar biasa, karena semua indikasi menunjukkan kemungkinan dituntaskannya isu paling menonjol yang berkaitan dengan masa kini dan masa depan klub, yaitu perubahan model kepemilikannya.

Hingga kini klub belum mengungkapkan butir-butir agenda rapat umum, tetapi biasanya rapat tersebut mencakup pengesahan laporan keuangan tahun sebelumnya, anggaran tahun mendatang, dan laporan ekonomi dewan direksi, namun kali ini perhatian kembali tertuju pada kemungkinan diajukannya perubahan struktural yang diumumkan oleh presiden Real Madrid, dua musim lalu, bahwa ia berniat membahasnya dalam rapat umum luar biasa yang tidak pernah digelar sama sekali.

Beberapa bulan lalu, selama kampanye pemilihan terakhir di mana Enrique Riquelme memperoleh dukungan dari 35% anggota Real Madrid, dewan direksi yang dipimpin Perez membuka pintu bagi kemungkinan diadakannya pemungutan suara untuk mengubah model kepemilikan klub, melalui pengalihan sebagian aset ke sebuah perusahaan terbatas yang berada di bawah kendali klub.

Florentino Perez sendiri telah mengisyaratkan kemungkinan ditawarkannya persentase terbatas dari saham perusahaan ke pasar, dengan masuknya dua mitra investasi yang menyuntikkan satu miliar euro, masing-masing sebesar 500 juta euro.

Meskipun presiden perusahaan "ACS" tidak memastikan identitas para investor potensial, nominasi mengarah pada dana investasi "Sixth Street", dan pengusaha Bernard Arnault, yang sudah bekerja sama dengan klub melalui perusahaan Louis Vuitton.

Namun hingga kini klub lebih memilih bungkam mengenai berkas ini, baik di tingkat media maupun terkait para anggotanya, yang para delegasinya pun hingga kini belum mengetahui jadwal rapat umum atau topik-topik yang akan diajukan di dalamnya.

Para pendukung Real Madrid menunjukkan penolakan mereka terhadap gagasan "menjual klub" melalui perubahan struktural ini, yang akan membuka pintu bagi masuknya para investor sebagai mitra, meskipun Perez sebelumnya menegaskan bahwa mereka tidak akan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Akan tetapi, jaminan ini tidak berhasil menghilangkan kekhawatiran sebagian besar pendukung dan anggota klub, yang menilai bahwa langkah ini merupakan awal menuju pengubahan Real Madrid menjadi perseroan olahraga, serupa dengan mayoritas klub divisi pertama Spanyol.

Bergabungnya Reichart menimbulkan pertanyaan

Ditambah dengan itu, bergabungnya Bernd Reichart ke dalam struktur administratif klub, mantan CEO perusahaan "A22 Sports Management", promotor proyek Liga Super Eropa, di mana ia akan menangani pengelolaan operasi yang berkaitan dengan produk di Real Madrid.

Namun langkah ini ditafsirkan di kalangan Real Madrid sebagai manuver strategis yang telah direncanakan oleh Anas Laghrari, tangan kanan Florentino Perez, sebagai persiapan untuk masa depan dan perubahan-perubahan yang dinanti dalam struktur hukum dan ekonomi klub.

Rapat umum juga diperkirakan akan membahas sikap Real Madrid terhadap negosiasi dengan Asosiasi Sepak Bola Eropa, serta langkah-langkah berikutnya yang hendak diambil klub terkait kasus Negreira, selain proyek kawasan teknologi, dan berkas penyelenggaraan konser musik di Stadion Santiago Bernabeu mulai tahun 2027.