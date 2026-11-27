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Gambia Übersicht
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November 2026
Tabelle
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Ligue 1
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|11
|Cambridge United
|15
|5
|6
|4
|21
|24
|-3
|21
|12
|Leyton Orient
|14
|6
|2
|6
|23
|15
|8
|20
|13
|Stevenage
|14
|5
|5
|4
|18
|13
|5
|20
|14
|Mansfield Town
|14
|5
|5
|4
|21
|19
|2
|20
|15
|Wycombe Wanderers
|15
|4
|7
|4
|25
|28
|-3
|19