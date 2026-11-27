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Pelatih Manchester United, Mauricio Pochettino, berbicara tentang kesiapan para pemainnya jelang laga melawan Brentford di Old Trafford pada Sabtu besok, dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Primer Inggris.

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Manchester United tengah terpuruk dengan hasil buruk dan kini berada di peringkat kedua dari bawah dengan koleksi 8 poin.

Pochettino masih mencari kemenangan pertamanya bersama United, setelah kalah 0-4 dari Liverpool di liga dan bermain imbang 2-2 melawan Sporting Lisbon di Liga Champions.

Sementara itu, Manchester United pada Jumat (hari ini) mengaktifkan kontrak kapten asal Portugal mereka, Bruno Fernandes , sehingga ia dipastikan bertahan bersama tim hingga Juni 2028. Pochettino juga berbicara tentang kesiapan sang pemain untuk tampil melawan Brentford, mengingat ia mengalami gangguan kesehatan saat berada di Portugal, ditambah masalah fisik yang dirasakannya seusai laga terakhir melawan Sporting Lisbon.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (hari ini), Pochettino mengatakan, seperti dilansir Sky Sports: "Kami belum tahu. Ia terserang virus di Portugal , menyelesaikan pertandingan dengan membawa masalah, dan hari ini tidak bisa ikut berlatih. Kami akan melihat bagaimana kondisinya sepanjang hari ini dan besok ketika ia bangun tidur. Kami tidak akan mengambil risiko dengan memainkannya."

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Terkait perkembangan terbaru pemulihan cedera Marcus Rashford, Pochettino mengatakan: "Ia berlatih secara terpisah dan mulai merasa jauh lebih baik."

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Pelatih asal Argentina itu juga menanggapi anggapan bahwa dirinya terlalu lunak: "Jangan salah memahami kata-kata saya. Terkadang kita mencampuradukkan kata 'lunak' dan 'baik', tetapi saya tidak lunak. Meski begitu, kita harus bersikap baik, dan ada perbedaan di antara keduanya. Saya tidak lunak, melainkan berusaha untuk bersikap baik. Kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kami tahu kami perlu memberikan tekanan dan bersikap tegas, tetapi pada saat yang sama kami juga perlu membangun hubungan. Keduanya adalah hal yang berbeda dan masing-masing memiliki makna yang berbeda."

Pochettino juga menyinggung situasi Manchester United saat ini: "Situasinya memang seperti ini, dan inilah kenyataan yang terlihat dalam berbagai aspek. Tugas kami adalah benar-benar percaya pada tim, serta membangun kepercayaan, keyakinan, dan rasa tenang, di samping aspek-aspek lainnya. Kami berusaha menyampaikan gagasan kami kepada para pemain dalam waktu singkat, serta bersikap jelas dan tegas mengenai cara bermain yang kami inginkan dan konsep yang ingin kami terapkan di lapangan. Jika Anda bertanya kepada saya, saya melihat semuanya positif setelah sepekan bekerja, karena itu dibutuhkan sedikit waktu untuk berkembang."

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Manajer Manchester United itu menegaskan bahwa dirinya akan terlibat dalam keputusan terkait masa depan tim dan komposisi skuad: "Di masa depan tentu saja, tetapi saat ini kami fokus untuk berusaha menyampaikan seluruh gagasan kami kepada tim."

Ia melanjutkan: "Tidak masuk akal jika seorang manajer tidak dilibatkan dalam keputusan yang memengaruhi proses pembangunan tim. Bagi saya, hal itu justru memberikan manfaat bagi Manchester United. Jika saya tidak dilibatkan, lalu mendapati diri melatih pemain yang tidak Anda kenal, atau mungkin tidak Anda inginkan, atau tidak sejalan dengan Anda, hal itu tidak cocok untuk saya."

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Ia menambahkan: "Saya menghormati semua cara kerja, tetapi saya akan memikul tanggung jawab saya, dan semua orang akan tahu bahwa saya akan terlibat dalam hal-hal ini. Itulah yang kami bicarakan dalam beberapa hari terakhir."

Pochettino menekankan besarnya tanggung jawab yang diemban staf pelatih: "Menjadi pelatih bukan hanya soal memilih 11 pemain, tetapi juga menuntut penilaian dan analisis atas pekerjaan yang berlangsung di balik layar, serta bagaimana membangun tim. Tanggung jawab yang diemban staf pelatih sangatlah besar."

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Mengenai sosok pemain yang bisa mengambil peran kepemimpinan di Manchester United, pelatih asal Argentina itu berkata: "Saat ini, kamilah yang mengambil peran itu, dan sayalah yang memimpin tim. Kami harus berhati-hati soal seberapa besar tuntutan yang kami bebankan kepada para pemain. Yang kami butuhkan adalah kepemimpinan, karena kami memahami situasi saat ini, serta memberikan kebebasan dan waktu sebanyak mungkin kepada para pemain untuk memperhatikan diri mereka sendiri dan tim."

Ia menambahkan: "Mereka harus fokus untuk berkembang. Ini bukan soal ada seseorang yang bertanggung jawab memimpin, orang lain yang mengurus manajemen, atau seorang pemain yang memutuskan apakah kami akan bepergian atau tidak, dan kapan waktunya. Tidak, para pemain harus fokus menjalankan tugas mereka. Memimpin dan mengatur klub bukanlah tanggung jawab para pemain, dan kami harus berhati-hati soal itu."

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Pochettino juga berbicara tentang tantangan yang dihadapinya dalam membuat para pemain Manchester United beradaptasi dengan gayanya: "Kami perlu menangani para pemain dengan baik, berusaha mendorong mereka melakukan hal-hal baru, dan menempatkan mereka di zona yang tidak nyaman bagi mereka. Jika kami membiarkan mereka tetap berada di zona nyaman, hal itu akan sama seperti yang terjadi pada kita semua: ketika Anda memiliki segalanya, akan sulit untuk keluar saat hujan atau di tengah cuaca dingin."