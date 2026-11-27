Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pendukung Manchester United cemas akan kebugaran kapten mereka setelah Bruno Fernandes tidak terlihat dalam sesi latihan Jumat. Saat Manchester United bersiap menghadapi Brentford dalam laga penting Liga Primer, kondisi gelandang asal Portugal itu menjadi perbincangan utama di Carrington.

Iklan

Kondisi kurang sehat membuat Fernandes diistirahatkan sebagai langkah pencegahan

Kekhawatiran soal ketersediaan Fernandes muncul setelah Manchester United menayangkan rekaman latihan Jumat pagi di Carrington tanpa kapten mereka. Namun, gelandang itu tidak cedera dan hanya absen sebagai langkah pencegahan setelah merasa sedikit kurang sehat, menurut ESPN.

Manajer Mauricio Pochettino mengistirahatkan gelandang asal Portugal itu agar kondisinya prima untuk laga Liga Primer pada Sabtu sore. United memperkirakan Fernandes akan pulih tepat waktu untuk menjadi starter melawan Brentford.

Ketangguhan Fernandes dan dua golnya di tengah pekan

Para pendukung punya alasan untuk optimistis mengingat Fernandes jarang absen sejak bergabung dengan Old Trafford. Sejak tiba pada Januari 2020, ia hanya melewatkan enam pertandingan dan hampir selalu siap bermain.

Meski penampilannya musim ini belum menyamai pencapaian pemecahan rekor musim lalu , ia tetap menjadi salah satu pemain terbaik United dengan keterlibatan dalam enam gol di Liga Primer, yakni empat gol dan dua assist. Ia juga datang dengan kepercayaan diri setelah mencetak dua gol pada tengah pekan untuk menginspirasi kebangkitan melawan mantan klubnya, Sporting, di kompetisi Eropa.

Iklan Iklan

Pochettino memburu kemenangan pertama melawan Brentford yang percaya diri

Kebugaran Fernandes sangat penting saat Pochettino memburu kemenangan pertamanya setelah bermain imbang 2-2 dengan Sporting di Liga Champions.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya MUN Premier League 10.00 BRE Tonton

"Saya sangat bangga kepada para pemain," kata Pochettino seusai pertandingan. "Itu pertandingan yang sulit. Saya menyukai tim yang bermain selama 90 menit, kepribadian dan karakternya. Sulit menemukan pertandingan ketika Anda dihukum dalam satu laga. Kami berkali-kali dihukum pada momen-momen penting. Hari ini kami menunjukkan cara kami ingin bermain setelah baru satu pekan bekerja bersama."

Brentford bertandang ke Old Trafford dengan penuh percaya diri setelah mengalahkan Everton 4-0 akhir pekan lalu, meski pelatih Keith Andrews mengagumi pelatih lawannya. "Dia sosok yang kami kenal," kata Andrews. "Saya cukup sering mempelajari tim-timnya sepanjang perjalanan saya sebagai pelatih dan sangat mengaguminya. Bahkan sebelum tim Tottenham asuhannya, saya sudah mengagumi tim Southampton asuhannya."

Iklan

Andrews juga melihat perubahan taktik sejak dini meski waktu latihan terbatas dan Leny Yoro mendapat kartu merah pada awal laga melawan Liverpool . "Anda bisa melihat ciri khasnya sebagai manajer dan apa yang ingin ia terapkan pada tim United barunya," tambahnya. "Kami memperkirakan akan menghadapi Man United yang sangat terorganisasi, meski waktu mereka untuk berlatih di lapangan terbatas."

Ujian penting menanti di Old Trafford

Pertandingan Sabtu memberi Pochettino kesempatan langsung untuk mengubah periode-periode permainan yang menjanjikan melawan Liverpool dan Sporting menjadi kemenangan perdananya, saat menghadapi Brentford yang penuh percaya diri. Jika Fernandes pulih dari kondisi kurang sehatnya semalaman seperti yang diperkirakan, kreativitas dan ketajamannya dalam mencetak gol pada tengah pekan akan menjadi penentu di Old Trafford.