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Manchester United telah mengaktifkan opsi perpanjangan dalam kontrak Bruno Fernandes, demikian laporan Fabrizio Romano pada Jumat. Dengan begitu, gelandang asal Portugal tersebut terikat kontrak di Old Trafford hingga pertengahan 2028. Langkah ini setidaknya mencegah kapten berusia 32 tahun itu pergi tanpa biaya transfer, tetapi sama sekali belum menjamin ia akan bertahan lebih lama.

Kontrak Fernandes sebelumnya berlaku hingga musim panas 2027, dengan opsi perpanjangan satu musim. Manchester United memiliki waktu hingga akhir Desember untuk mengaktifkan opsi tersebut dan kini telah memutuskan untuk melakukannya.

Menurut Romano, keputusan itu terutama didasari pertimbangan finansial. Klub raksasa Inggris tersebut ingin mencegah Fernandes pergi tanpa biaya transfer pada musim panas mendatang jika kesepakatan mengenai kontrak baru tidak tercapai.

Manchester United telah mengajukan tawaran kepada pemain Portugal itu untuk memperpanjang kontraknya dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun, menurut jurnalis transfer asal Italia tersebut, negosiasi terhenti sejak Oktober.

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“Manchester United telah menawarinya kontrak baru. Jadi, ini bukan soal mengaktifkan opsi, melainkan kontrak yang sepenuhnya baru di klub,” kata Romano di kanal YouTube-nya. “Jawaban Bruno Fernandes adalah: ‘Mari kita tunggu.’ Belum ada kesepakatan.”

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Meski opsi tersebut telah diaktifkan, Fernandes masih mungkin pergi pada musim panas mendatang. Menurut Romano, kontraknya saat ini memuat klausul pelepasan senilai sekitar 65 juta euro yang berlaku pada musim panas mendatang.

Beberapa bulan ke depan akan menunjukkan apakah Manchester United mampu meyakinkan Fernandes untuk bertahan lebih lama di Old Trafford. Menurut Romano, rencana yang disampaikan petinggi klub kepada sang gelandang akan memainkan peran penting dalam hal itu.

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“Manchester United telah melindungi kepentingannya dengan langkah ini hari ini. Namun, yang terpenting adalah kontrak baru, bukan perpanjangan kontraknya saat ini,” tegas jurnalis transfer asal Italia tersebut.

Kepergian Fernandes juga dapat berdampak besar pada rencana transfer Manchester United. Klub papan atas Inggris itu memantau dengan saksama perkembangan bintang Como, Nico Paz. Gelandang asal Argentina tersebut diwakili oleh agensi yang sama dengan manajer Man United, Mauricio Pochettino.

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“Jika Bruno pergi, itu bisa membuka jalan bagi pemain baru, seperti Nico Paz atau pemain kreatif lainnya, karena Manchester United akan membutuhkan seseorang di posisi tersebut,” ujar Romano. Untuk saat ini, belum banyak perkembangan terkait Fernandes menjelang bursa transfer musim dingin.