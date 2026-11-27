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Manchester United mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak kapten asal Portugal, Bruno Fernandes, sehingga ia dipastikan bertahan bersama tim hingga Juni 2028.

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Gelandang asal Portugal itu telah memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Manchester United, tetapi klub memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama 12 bulan tambahan.

Sumber-sumber yang mengetahui situasi tersebut, yang berbicara kepada The Athletic dengan syarat identitas mereka tidak diungkap, memastikan Manchester United telah mengaktifkan klausul tersebut, sehingga Fernandes kini terikat kontrak dengan Setan Merah hingga Juni 2028.

Keputusan ini muncul setelah pemain internasional Portugal itu memastikan negosiasi perpanjangan kontraknya dihentikan, menyusul kesepakatan kedua pihak untuk memprioritaskan perbaikan hasil di lapangan.

Langkah ini akan meredakan tekanan bagi kedua pihak di tengah belum tercapainya kesepakatan kontrak baru. Manchester United terhindar dari kemungkinan Fernandes bernegosiasi dengan klub-klub di luar Inggris mulai 1 Januari sebagai persiapan untuk hengkang secara gratis pada musim panas mendatang, sementara sang pemain mendapatkan jaminan lebih besar mengenai masa depannya.

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Meski demikian, perpanjangan kontrak tidak berarti menutup kemungkinan Fernandes pergi pada 2027, tetapi memberi Manchester United peluang untuk meminta kompensasi finansial atas pelepasannya.

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Fernandes masih menjadi incaran sejumlah klub Eropa dan Arab Saudi, sementara Manchester United telah menyiapkan daftar pemain yang berpotensi direkrut untuk mengantisipasi kepergiannya.

Kendati begitu, setiap keputusan untuk pergi akan menjadi keputusan tersendiri yang diambil Fernandes melalui koordinasi dengan manajemen Manchester United, dan tidak akan terkait dengan pemain yang mungkin direkrut klub untuk menggantikannya.

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The Athletic sebelumnya melaporkan pada Jumat ini bahwa Nico Paz, pengatur serangan Como, masuk dalam daftar sejumlah opsi yang disukai petinggi Manchester United.

Masa depan Fernandes diselimuti ketidakpastian sejak ia dicoret dari susunan pemain inti oleh mantan pelatih Michael Carrick saat Manchester United kalah 0-3 di kandang dari Bournemouth, setelah ia tampak mengkritik gaya bermain timnya usai kekalahan 1-4 dari Como di Liga Champions.

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Pemain berusia 32 tahun itu kembali mendapatkan tempat di susunan pemain inti sebelum Carrick dipecat, dan tetap memegang ban kapten di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino.

Fernandes mencetak dua gol saat timnya bermain imbang 2-2 di kandang Sporting Lisbon pada Rabu, dalam upaya mengembalikan performa yang ia tunjukkan pada musim-musim sebelumnya.

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Bintang Portugal itu memecahkan rekor jumlah assist dalam satu musim Liga Primer Inggris pada musim lalu, setelah mencatatkan 21 assist.

Fernandes meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini dari Asosiasi Penulis Sepak Bola Inggris serta Pemain Terbaik Tahun Ini dari Asosiasi Pemain Profesional.

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Kapten Manchester United itu menolak kesempatan meninggalkan klub pada 2024 dan memilih bertahan lebih lama. Ia juga menerima tawaran finansial yang menggiurkan pada 2025 dan pada musim panas lalu, tetapi menolak semuanya karena komitmennya terhadap klub dan keinginannya membantu klub kembali ke Liga Champions.