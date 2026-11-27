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Mantan bek Manchester United Marcos Rojo berpeluang mencetak sejarah Copa Libertadores saat Estudiantes menghadapi Palmeiras pada final hari Sabtu di Montevideo. Kemenangan atas tim kuat asal Brasil itu akan membuat pemain Argentina tersebut mencatatkan rekor jeda 17 tahun antargelar kontinental, setelah pertama kali mengangkat trofi bersama klub masa kecilnya pada 2009.

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Bek veteran incar pencapaian langka

Rojo bisa menjadi pemain dengan jeda terpanjang antara dua gelar Copa Libertadores saat Estudiantes menghadapi Palmeiras pada 28 November di Estadio Centenario. Menariknya, sang bek hanya bermain sebentar dalam kedua perjalanan klub masa kecilnya itu. Ia tampil selama satu menit saat berusia 19 tahun pada 2009 di bawah Alejandro Sabella dan mencatatkan 77 menit bermain pada 2026 di leg kedua semifinal melawan Flamengo .

Perjalanan panjang kembali ke Estudiantes

Bergabung dengan klub asal La Plata itu pada usia 10 tahun, bek tengah tersebut mencatatkan satu-satunya penampilan pada 2009 ketika masuk menggantikan Leandro Benitez pada menit ke-89 dalam kemenangan perempat final atas Defensor Sporting. Ia tidak tampil di final melawan Cruzeiro. Setelah bermain dalam lima laga Libertadores pada 2010 dan menjalani karier panjang di Eropa, ia kembali ke Amerika Selatan untuk membela Boca Juniors dan Racing.

Bersama Boca, ia bermain 13 kali dalam empat edisi, termasuk semifinal dramatis melawan Palmeiras pada 2023. Kartu merah pada menit ke-66 membuatnya absen dalam kekalahan di final dari Fluminense. Pada 2025, ia mengawali tahun bersama Boca sebelum bergabung dengan Racing. Di sana, ia kembali diusir dari lapangan saat menghadapi Penarol dan melakukan kesalahan fatal di semifinal melawan Flamengo, sebelum kembali ke Estudiantes di bawah Alexander Medina.

Bek ini berpeluang pecahkan rekor

Jika mengangkat trofi, Rojo akan memecahkan rekor saat ini, yakni jeda 12 tahun yang dipegang bek Brasil Fabiano Eller, yang meraih gelar bersama Vasco da Gama pada 1998 serta Internacional pada 2006 dan 2010. Ia juga akan melampaui jeda 11 tahun yang dicatat Luis Cubilla, Ricardo Bochini dan Jonatan Maidana, serta jeda delapan tahun milik Everton Cebolinha.

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Rojo bukan satu-satunya pemain Estudiantes yang mengincar gelar lagi. Ramiro Funes Mori dan Lucas Alario, yang pernah menjuarai turnamen bersama River Plate pada 2015, sama-sama berkontribusi meski perannya terbatas musim ini. Keduanya bisa menyamai jeda 11 tahun di Montevideo.

Pertandingan berikutnya SEP Copa Libertadores 15.00 EST

Laga penentuan di Montevideo menanti bek veteran

Perhatian kini tertuju pada partai puncak hari Sabtu melawan Palmeiras , saat Estudiantes berupaya menulis babak baru dalam sejarah kontinental mereka. Setelah menjadi starter pada leg kedua semifinal penentuan di Maracana, Rojo berpeluang tampil di final. Kemenangan akan menuntaskan perjalanan 17 tahunnya di Libertadores dengan mengenakan seragam yang sama seperti saat semuanya bermula.