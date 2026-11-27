Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Berbagai hal tengah terjadi di Manchester United. Meski tak satu pun memberi ketenangan kepada para pendukungnya, Setan Merah terus menjalankan strategi yang setiap hari mengejutkan mereka yang mengikuti klub ini. Setelah pergantian pelatih, dengan kedatangan Mauricio Pochettino menggantikan Michael Carrick yang sejauh ini belum membuahkan hasil sesuai harapan, perhatian manajemen klub beralih ke situasi pelik yang menyangkut kapten mereka, Bruno Fernandes.

Sudah cukup lama pemain asal Portugal itu belum mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2027, yakni pada akhir musim. Setelah pernyataannya melalui media membuka peluang untuk hengkang paling cepat pada Januari, manajemen United segera mengambil langkah balasan dengan mengaktifkan klausul sepihak dalam kontraknya yang menggeser tanggal berakhirnya masa berlaku kontrak ke 30 Juni 2028.

KEPUTUSAN MANAJEMEN: Seperti dilaporkan oleh The Athletic, klausul itu memang sudah tercantum dalam kontrak kapten asal Portugal tersebut. Namun, kedua pihak memilih bernegosiasi untuk melampaui opsi itu dan mencoba mencapai kesepakatan yang lebih besar.

Ketika Bruno Fernandes memilih menolak tawaran terbaru klub, menghentikan negosiasi, dan secara resmi menyatakan dirinya tersedia di bursa transfer, Manchester United pun memutuskan untuk kembali mempertimbangkan klausul tersebut. Langkah itu menjauhkan kemungkinan kehilangan sang pemain secara gratis pada akhir musim atau melepasnya dengan harga murah pada Januari.

Iklan Iklan

TETAP TERSEDIA UNTUK DIJUAL: Situasi Bruno Fernandes pada dasarnya tidak berubah. Ia masih mungkin dijual. Bahkan, Manchester United berniat menjajaki pasar transfer untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin dari penjualannya, lalu berupaya mendatangkan calon pengganti. Nico Paz dari Como, yang menyatakan bahwa kembali ke Real Madrid bukan prioritasnya, menjadi target impian utama mereka di bursa transfer.

MILAN DAN JUVENTUS DI ITALIA: Sebelum langkah dan perpanjangan kontrak ini, Milan serta Juventus sudah bergerak untuk mendapatkan Bruno Fernandes. Kedua klub Italia itu tengah berupaya membawa pemain yang pernah membela Novara dan Sampdoria, antara lain, kembali ke kompetisi Italia.

Kini mereka harus bernegosiasi dengan Manchester United dan, tak terelakkan, upaya itu menjadi sedikit lebih rumit. Selain biaya transfer, ada pula tuntutan gaji tinggi dari pemain kelahiran 1994 tersebut, yang ingin menandatangani kontrak besar terakhir dalam kariernya.