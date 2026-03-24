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England Übersicht
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Primera División
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|8
|Santos FC
|31
|12
|9
|10
|48
|46
|2
|45
|9
|Sao Paulo
|31
|12
|6
|13
|36
|35
|1
|42
|10
|Red Bull Bragantino
|31
|11
|8
|12
|39
|36
|3
|41
|11
|Botafogo RJ
|31
|10
|9
|12
|44
|48
|-4
|39
|12
|Coritiba
|31
|10
|9
|12
|38
|49
|-11
|39