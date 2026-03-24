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England

England Übersicht

Beth Mead Arsenal 2025-26

Mead fällt für das entscheidende Champions-League-Spiel von Arsenal aus

Die englische Nationalspielerin Beth Mead wird am Mittwochabend das Hinspiel der entscheidenden Champions-League-Playoff-Begegnung zwischen Arsenal und OH Leuven verpassen – eine von zwei großen Abwesenheiten bei den Gunners. Die Stürmerin der Lionesses wurde nach dem Sieg gegen Manchester City am Sonntag mit einer Schutzschiene gesehen, und die damit verbundenen Befürchtungen der Fans haben sich nun bestätigt, da sie die Reise von Arsenal nach Belgien verpassen wird.

B. MeadArsenal London
Eni Aluko Laura Woods 2026

Aluko beschuldigt Woods des „Gaslighting“, während sich der öffentliche Streit zuspitzt.

Der öffentliche Wortkrieg zwischen Eni Aluko und Laura Woods geht weiter, wobei die ehemalige englische Nationalspielerin nun zurückschlägt gegen die Moderatorin von ITV und TNT Sports. Aluko hat kürzlich erklärt, dass ihr Weg zu einer Karriere als Expertin im Frauenfußball durch die englische und Arsenal-Legende Ian Wright blockiert worden sei, woraufhin Woods witzelte, dass „Länderspiele nicht automatisch Arbeit garantieren“. Nun behauptet Aluko, dass sie sich durch Woods' Kommentare „manipuliert“ fühle.

E. AlukoI. Wright
Laura Woods Eni Aluko

„Kappen gewinnen keine automatische Arbeit“ – Woods nimmt Aluko ins Visier

Laura Woods hat sich gegen die ehemalige Lionesses-Spielerin Eni Aluko gewandt, nachdem die ehemalige englische Nationalspielerin vorgeschlagen hatte, dass „Frauenfußball von Frauen für Frauen sein sollte“. Aluko hatte zuvor Kritik daran geübt, dass Ian Wright eine prominente Rolle in der Berichterstattung über Frauenfußball einnimmt, und behauptet, der Arsenal-Star würde „die Frauenfußball-Experten zurückwerfen“. Die TV-Moderatorin Woods, die regelmäßig Männer- und Frauenspiele moderiert, hat Alukos Argumente kritisiert.

England 1E. Aluko
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October 2026
World Cup Qualification UEFA
Griechenland badge
Griechenland
GRI
1
England badge
England
ENG
3
END
World Cup Qualification UEFA
England badge
England
ENG
5
Griechenland badge
Griechenland
GRI
0
END
ges 8 - 1
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Tabelle

Primera División crestPrimera División

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
8Santos FC crestSantos FC31129104846245
S
N
U
S
S
9Sao Paulo crestSao Paulo31126133635142
S
S
N
N
S
10Red Bull Bragantino crestRed Bull Bragantino31118123936341
U
S
U
N
N
11Botafogo RJ crestBotafogo RJ31109124448-439
S
U
N
N
S
12Coritiba crestCoritiba31109123849-1139
N
U
N
N
U
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