Schlag für Arsenal! Beth Mead ist eine von zwei großen Abwesenden beim entscheidenden Champions-League-K.o.-Spiel, nur wenige Wochen vor Beginn der WM-Qualifikation der Lionesses.
Offiziell: Beth Mead fällt für das entscheidende UWCL-Spiel von Arsenal aus
Mead verließ das Spiel am Sonntag, das mit 1:0 gegen den Tabellenführer der Women's Super League, Man City, gewonnen wurde, nach 68 Minuten, ohne dass sie offensichtlich unter einer Verletzung litt. Nach dem Spiel wurde die Flügelspielerin jedoch mit einer Schutzschiene gesehen. Auf die Frage nach ihrer Situation sagte Arsenal-Trainerin Renee Slegers: „Ich denke, wir können später in der Woche mehr dazu sagen. Sie hat gerade gespielt und es gibt medizinische Untersuchungen, aber sobald wir mehr wissen, werden wir mehr sagen.“
Nach ihrer Ankunft in Belgien am Dienstagabend gab Slegers weitere Informationen zu Mead bekannt und bestätigte, dass sie nicht zum Hinspiel der Champions-League-Playoffs der Gunners gegen OH Leuven gereist war. „Beth braucht etwas Zeit, um ihr Schienbein zu entlasten“, erklärte sie.
Wird Mead für das Trainingslager der englischen Nationalmannschaft bereit sein?
Die Fans von Arsenal hoffen, dass Slegers Erklärung für Meads Abwesenheit auf eine Verletzung hindeutet, die behandelt werden kann, und nicht auf ein größeres Problem. Die Gunners haben zum Saisonende einige wichtige Spiele vor sich, angefangen mit diesem Champions-League-Play-off, in dem der amtierende Europameister seinen Platz im Viertelfinale sichern will.
Allerdings bieten sich Mead in den nächsten Wochen auch Gelegenheiten, sich die nötige Ruhe zu gönnen, um ihre Schmerzen im Schienbein in den Griff zu bekommen. Arsenal geht als klarer Favorit in diese Partie gegen Leuven, und wenn sie in Belgien einen komfortablen Sieg einfahren können, wie beim 3:0-Erfolg gegen denselben Gegner in der Ligaphase im Dezember, wird Mead im Rückspiel möglicherweise nicht unbedingt benötigt, wenn es für sie besser ist, sich auszuruhen.
Die Gunners haben später in diesem Monat auch ein FA-Cup-Spiel gegen den Zweitligisten Bristol City, das sie voraussichtlich komfortabel gewinnen werden, und dann ist Länderspielpause. Die englische Nationaltrainerin Sarina Wiegman wird hoffen, dass Mead dann zur Verfügung steht, da die Lionesses Anfang nächsten Monats ihre Qualifikation für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 beginnen. Zunächst steht eine Reise in die Türkei gegen die Ukraine auf dem Programm, bevor Island am 7. März zum City Ground von Nottingham Forest kommt.
Arsenal ohne weitere Schlüsselspieler für das Spiel gegen Leuven
Mead ist nicht die einzige Abwesende für das Spiel am Mittwoch. Nachdem sie bereits beim Sieg gegen Man City am Sonntag gefehlt hatte, steht Stürmerin Stina Blackstenius aufgrund von „Problemen mit ihrer Wade“ weiterhin nicht zur Verfügung, erklärte Slegers. Auf die Frage am Wochenende, wann die schwedische Nationalspielerin zurückkehren könnte, sagte der Arsenal-Trainer: „Wir werden sehen. Wir haben noch ein paar Wochen vor uns und werden sehen, ob sie vor der Länderspielpause ihr Comeback geben kann. Sie wird jeden Tag vom medizinischen Team untersucht, aber es ist noch nicht ganz klar.“
Torhüterin Anneke Borbe wird wahrscheinlich ebenfalls erneut ausfallen, nachdem sie sich am 1. Februar beim Sieg der Gunners im Finale des FIFA Women's Champions Cup gegen Corinthians eine schwere Kopfverletzung zugezogen hat. Glücklicherweise fällt ihre Ausfallzeit mit der Rückkehr von Daphne van Domselaar zusammen, der Nummer 1 von Arsenal, die seit Anfang Dezember ausgefallen war. Taylor Hinds, die englische Nationalspielerin, fällt weiterhin mit einem Fußproblem aus.
Cooney-Cross nach niederschmetternden Familiennachrichten wieder verfügbar
Es gibt jedoch auch gute Nachrichten für die Fans von Arsenal, denn Kyra Cooney-Cross ist wieder zurück im Kader. Die Mittelfeldspielerin kehrte Anfang Januar nach Australien zurück, nachdem bei ihrer Mutter Jess eine unheilbare, aggressive Form von Krebs diagnostiziert worden war, für die es keine Heilung gibt. Der Verein gab der 23-Jährigen in dieser für sie und ihre Familie unglaublich schwierigen Zeit so viel Zeit, wie sie brauchte.
Die Spielerinnen und Fans von Arsenal haben Cooney-Cross während ihrer Abwesenheit öffentlich ihre Unterstützung bekundet. Ihre Teamkolleginnen trugen beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen Manchester United im letzten Monat Trikots mit ihrem Namen und ihrer Rückennummer, während die Zuschauer Schilder mit der Aufschrift „We love you Kyra and Jess“ hochhielten.
Cooney-Cross ist nun zurück im Kader von Arsenal und steht für das Spiel gegen Leuven wieder zur Verfügung, in dem die Gunners den Einzug ins Viertelfinale anstreben, wo sie gegen den Londoner Rivalen Chelsea um einen Platz unter den letzten Vier kämpfen würden.
