Schlag für Arsenal! Beth Mead ist eine von zwei großen Abwesenden beim entscheidenden Champions-League-K.o.-Spiel, nur wenige Wochen vor Beginn der WM-Qualifikation der Lionesses.

Die Fans von Arsenal hoffen, dass Slegers Erklärung für Meads Abwesenheit auf eine Verletzung hindeutet, die behandelt werden kann, und nicht auf ein größeres Problem. Die Gunners haben zum Saisonende einige wichtige Spiele vor sich, angefangen mit diesem Champions-League-Play-off, in dem der amtierende Europameister seinen Platz im Viertelfinale sichern will.

Allerdings bieten sich Mead in den nächsten Wochen auch Gelegenheiten, sich die nötige Ruhe zu gönnen, um ihre Schmerzen im Schienbein in den Griff zu bekommen. Arsenal geht als klarer Favorit in diese Partie gegen Leuven, und wenn sie in Belgien einen komfortablen Sieg einfahren können, wie beim 3:0-Erfolg gegen denselben Gegner in der Ligaphase im Dezember, wird Mead im Rückspiel möglicherweise nicht unbedingt benötigt, wenn es für sie besser ist, sich auszuruhen.

Die Gunners haben später in diesem Monat auch ein FA-Cup-Spiel gegen den Zweitligisten Bristol City, das sie voraussichtlich komfortabel gewinnen werden, und dann ist Länderspielpause. Die englische Nationaltrainerin Sarina Wiegman wird hoffen, dass Mead dann zur Verfügung steht, da die Lionesses Anfang nächsten Monats ihre Qualifikation für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 beginnen. Zunächst steht eine Reise in die Türkei gegen die Ukraine auf dem Programm, bevor Island am 7. März zum City Ground von Nottingham Forest kommt.